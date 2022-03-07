https://ria.ru/20220307/ukraina-1777018926.html

Российские военные открыли шесть гуманитарных коридоров на Украине

Российские военные открыли шесть гуманитарных коридоров на Украине - РИА Новости, 07.03.2022

Российские военные открыли шесть гуманитарных коридоров на Украине

Вооруженные силы России в ходе операции на Украине открыли шесть гуманитарных коридоров, в том числе из Киева в белорусский Гомель, сообщил официальный... РИА Новости, 07.03.2022

2022-03-07T11:53

2022-03-07T11:53

2022-03-07T16:10

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

украина

вооруженные силы рф

игорь конашенков

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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Вооруженные силы России в ходе операции на Украине открыли шесть гуманитарных коридоров, в том числе из Киева в белорусский Гомель, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.По словам генерала, всю детальную информацию заблаговременно передали украинской стороне, а также профильным структурам ООН, ОБСЕ и Международного Комитета Красного Креста.Он отметил, что на период открытия гуманитарных коридоров российские военные будут вести "непрерывный объективный контроль проведения эвакуации с применением беспилотных летательных аппаратов".Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По словам Путина, необходимо также провести денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке российской армии развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, есть потери с обеих сторон. Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220303/denatsifikatsiya-1776127798.html

https://ria.ru/20220307/ukraina-1777018494.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, вооруженные силы рф, игорь конашенков