11:53 07.03.2022 (обновлено: 16:10 07.03.2022)
Российские военные открыли шесть гуманитарных коридоров на Украине
Российские военные открыли шесть гуманитарных коридоров на Украине, в том числе из Киева
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкОдна из жительниц Мариуполя, самостоятельно покинувших город по гуманитарному коридору, на пункте встречи беженцев, который организовали сотрудники МЧС ДНР
Одна из жительниц Мариуполя, самостоятельно покинувших город по гуманитарному коридору, на пункте встречи беженцев, который организовали сотрудники МЧС ДНР
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Вооруженные силы России в ходе операции на Украине открыли шесть гуманитарных коридоров, в том числе из Киева в белорусский Гомель, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
"Сегодня с 10 утра московского времени объявлен "режим тишины" и открываются шесть гуманитарных коридоров: один из Киева в Гомель; два из Мариуполя — в Запорожье и Ростов-на-Дону; один из Харькова в Белгород; два из Сум — в Белгород и Полтаву", — сказал он.
Он отметил, что на период открытия гуманитарных коридоров российские военные будут вести "непрерывный объективный контроль проведения эвакуации с применением беспилотных летательных аппаратов".
Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По словам Путина, необходимо также провести денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.