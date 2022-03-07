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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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В Киеве выступили против открытия гуманитарных коридоров с выходом в Россию
В Киеве выступили против открытия гуманитарных коридоров с выходом в Россию - РИА Новости, 07.03.2022
В Киеве выступили против открытия гуманитарных коридоров с выходом в Россию
Киевские власти выступают против открытия гуманитарных коридоров с выходом людей в Россию, заявила на брифинге вице-премьер Украины Ирина Верещук. РИА Новости, 07.03.2022
2022-03-07T11:50
2022-03-07T12:34
обострение ситуации в днр и лнр
ситуация в днр и лнр
признание днр и лнр в россии
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МОСКВА, 7 мар – РИА Новости. Киевские власти выступают против открытия гуманитарных коридоров с выходом людей в Россию, заявила на брифинге вице-премьер Украины Ирина Верещук.По ее словам, эвакуация должна проходить исключительно в населенные пункты, расположенные на территории Украины.Как ранее сообщил Межведомственный координационный штаб по гуманитарному реагированию на Украине, ВС РФ объявляют "режим тишины" с 10.00 для выхода жителей из Киева, Мариуполя, Харькова, Сум. Решение принято после личной просьбы президента Франции Эмманюэля Макрона к президенту России Владимиру Путину.Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По словам Путина, необходимо также провести денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке российской армии развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, есть потери со всех сторон.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии
11:50 07.03.2022 (обновлено: 12:34 07.03.2022)
 
В Киеве выступили против открытия гуманитарных коридоров с выходом в Россию

Вице-премьер Украины Верещук выступила против открытия гумкоридоров с выходом в Россию

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВице-премьер Украины Верещук
Вице-премьер Украины Верещук - РИА Новости, 1920, 07.03.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Вице-премьер Украины Верещук
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МОСКВА, 7 мар – РИА Новости. Киевские власти выступают против открытия гуманитарных коридоров с выходом людей в Россию, заявила на брифинге вице-премьер Украины Ирина Верещук.

"Это неприемлемый вариант открытия гуманитарных коридоров. Не поедут наши люди из-под Киева в Беларусь с тем, чтобы потом самолетами полететь в Российскую Федерацию", — сказала она.

По ее словам, эвакуация должна проходить исключительно в населенные пункты, расположенные на территории Украины.
Как ранее сообщил Межведомственный координационный штаб по гуманитарному реагированию на Украине, ВС РФ объявляют "режим тишины" с 10.00 для выхода жителей из Киева, Мариуполя, Харькова, Сум. Решение принято после личной просьбы президента Франции Эмманюэля Макрона к президенту России Владимиру Путину.
Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По словам Путина, необходимо также провести денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке российской армии развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, есть потери со всех сторон.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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