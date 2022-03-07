https://ria.ru/20220307/ukraina-1777018494.html

В Киеве выступили против открытия гуманитарных коридоров с выходом в Россию

В Киеве выступили против открытия гуманитарных коридоров с выходом в Россию - РИА Новости, 07.03.2022

В Киеве выступили против открытия гуманитарных коридоров с выходом в Россию

Киевские власти выступают против открытия гуманитарных коридоров с выходом людей в Россию, заявила на брифинге вице-премьер Украины Ирина Верещук. РИА Новости, 07.03.2022

2022-03-07T11:50

2022-03-07T11:50

2022-03-07T12:34

обострение ситуации в днр и лнр

ситуация в днр и лнр

признание днр и лнр в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/1f/1576546728_0:174:3071:1901_1920x0_80_0_0_b032969ce70e0968a53a175d0b1de052.jpg

МОСКВА, 7 мар – РИА Новости. Киевские власти выступают против открытия гуманитарных коридоров с выходом людей в Россию, заявила на брифинге вице-премьер Украины Ирина Верещук.По ее словам, эвакуация должна проходить исключительно в населенные пункты, расположенные на территории Украины.Как ранее сообщил Межведомственный координационный штаб по гуманитарному реагированию на Украине, ВС РФ объявляют "режим тишины" с 10.00 для выхода жителей из Киева, Мариуполя, Харькова, Сум. Решение принято после личной просьбы президента Франции Эмманюэля Макрона к президенту России Владимиру Путину.Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По словам Путина, необходимо также провести денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке российской армии развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, есть потери со всех сторон.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220307/otnosheniya-1776987821.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии