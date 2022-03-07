Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220307/ukraina-1777017466.html
Российские военные сбили 14 украинских самолетов, вертолетов и дронов
Российские военные сбили 14 украинских самолетов, вертолетов и дронов - РИА Новости, 07.03.2022
Российские военные сбили 14 украинских самолетов, вертолетов и дронов
ВКС и ПВО РФ сбили 14 самолётов, вертолетов и дронов Украины, в том числе ударный "Байрактар", сообщил журналистам в понедельник официальный представитель... РИА Новости, 07.03.2022
2022-03-07T11:45
2022-03-07T12:31
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
вооруженные силы украины
россия
украина
воздушно-космические силы россии
ми-24
су-27
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/02/1770642407_0:148:2840:1746_1920x0_80_0_0_29a12c4ed8d859520345daeeedec7f65.jpg
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. ВКС и ПВО РФ сбили 14 самолётов, вертолетов и дронов Украины, в том числе ударный "Байрактар", сообщил журналистам в понедельник официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Вчера вечером истребительной авиацией ВКС России и войсковой ПВО были сбиты ещё три Су-27 военно-воздушных сил Украины в районе Полтавы, один Су-25 в районе Гостомеля, два вертолета Ми-24 в районе Макарова и восемь беспилотных летательных аппаратов, в том числе "Байрактар ТБ-2", - рассказал генерал.Он уточнил, что бомбардировочной и штурмовой авиацией поражены три зенитных ракетных комплекса "Бук М1" и две радиолокационных станции ВСУ.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220307/ukraina-1776920178.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/02/1770642407_130:0:2654:1893_1920x0_80_0_0_d4daf756a538732f4c6f356b96ca6ae3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, вооруженные силы украины, россия, украина, воздушно-космические силы россии, ми-24, су-27, су-25, игорь конашенков
11:45 07.03.2022 (обновлено: 12:31 07.03.2022)
 
Российские военные сбили 14 украинских самолетов, вертолетов и дронов

Конашенков: российские военные сбили 14 украинских самолетов, вертолетов и дронов за сутки

© U.S. Air Force / Christopher SparksИстребитель Су-27 ВВС Украины
Истребитель Су-27 ВВС Украины
© U.S. Air Force / Christopher Sparks
Истребитель Су-27 ВВС Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. ВКС и ПВО РФ сбили 14 самолётов, вертолетов и дронов Украины, в том числе ударный "Байрактар", сообщил журналистам в понедельник официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"Вчера вечером истребительной авиацией ВКС России и войсковой ПВО были сбиты ещё три Су-27 военно-воздушных сил Украины в районе Полтавы, один Су-25 в районе Гостомеля, два вертолета Ми-24 в районе Макарова и восемь беспилотных летательных аппаратов, в том числе "Байрактар ТБ-2", - рассказал генерал.
Он уточнил, что бомбардировочной и штурмовой авиацией поражены три зенитных ракетных комплекса "Бук М1" и две радиолокационных станции ВСУ.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Украинский военнослужащий обыскивает мирного жителя недалеко от города Бровары, Украина - РИА Новости, 1920, 07.03.2022
Вчера, 08:00
Украина превращается в Сомали
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВооруженные силы УкраиныРоссияУкраинаВоздушно-космические силы РоссииМи-24Су-27Су-25Игорь Конашенков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала