https://ria.ru/20220307/ukraina-1777017466.html
Российские военные сбили 14 украинских самолетов, вертолетов и дронов
Российские военные сбили 14 украинских самолетов, вертолетов и дронов - РИА Новости, 07.03.2022
Российские военные сбили 14 украинских самолетов, вертолетов и дронов
ВКС и ПВО РФ сбили 14 самолётов, вертолетов и дронов Украины, в том числе ударный "Байрактар", сообщил журналистам в понедельник официальный представитель... РИА Новости, 07.03.2022
2022-03-07T11:45
2022-03-07T11:45
2022-03-07T12:31
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
вооруженные силы украины
россия
украина
воздушно-космические силы россии
ми-24
су-27
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/02/1770642407_0:148:2840:1746_1920x0_80_0_0_29a12c4ed8d859520345daeeedec7f65.jpg
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. ВКС и ПВО РФ сбили 14 самолётов, вертолетов и дронов Украины, в том числе ударный "Байрактар", сообщил журналистам в понедельник официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Вчера вечером истребительной авиацией ВКС России и войсковой ПВО были сбиты ещё три Су-27 военно-воздушных сил Украины в районе Полтавы, один Су-25 в районе Гостомеля, два вертолета Ми-24 в районе Макарова и восемь беспилотных летательных аппаратов, в том числе "Байрактар ТБ-2", - рассказал генерал.Он уточнил, что бомбардировочной и штурмовой авиацией поражены три зенитных ракетных комплекса "Бук М1" и две радиолокационных станции ВСУ.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220307/ukraina-1776920178.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/02/1770642407_130:0:2654:1893_1920x0_80_0_0_d4daf756a538732f4c6f356b96ca6ae3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, вооруженные силы украины, россия, украина, воздушно-космические силы россии, ми-24, су-27, су-25, игорь конашенков
11:45 07.03.2022 (обновлено: 12:31 07.03.2022)
Российские военные сбили 14 украинских самолетов, вертолетов и дронов
Конашенков: российские военные сбили 14 украинских самолетов, вертолетов и дронов за сутки