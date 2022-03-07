https://ria.ru/20220307/ukraina-1777017466.html

Российские военные сбили 14 украинских самолетов, вертолетов и дронов

Российские военные сбили 14 украинских самолетов, вертолетов и дронов - РИА Новости, 07.03.2022

Российские военные сбили 14 украинских самолетов, вертолетов и дронов

ВКС и ПВО РФ сбили 14 самолётов, вертолетов и дронов Украины, в том числе ударный "Байрактар", сообщил журналистам в понедельник официальный представитель... РИА Новости, 07.03.2022

2022-03-07T11:45

2022-03-07T11:45

2022-03-07T12:31

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. ВКС и ПВО РФ сбили 14 самолётов, вертолетов и дронов Украины, в том числе ударный "Байрактар", сообщил журналистам в понедельник официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Вчера вечером истребительной авиацией ВКС России и войсковой ПВО были сбиты ещё три Су-27 военно-воздушных сил Украины в районе Полтавы, один Су-25 в районе Гостомеля, два вертолета Ми-24 в районе Макарова и восемь беспилотных летательных аппаратов, в том числе "Байрактар ТБ-2", - рассказал генерал.Он уточнил, что бомбардировочной и штурмовой авиацией поражены три зенитных ракетных комплекса "Бук М1" и две радиолокационных станции ВСУ.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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Ольга Фомченкова

в мире, вооруженные силы украины, россия, украина, воздушно-космические силы россии, ми-24, су-27, су-25, игорь конашенков