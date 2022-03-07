https://ria.ru/20220307/ukraina-1777017101.html
Советник главы офиса Зеленского попрекнул Запад за бездействие
Советник главы офиса Зеленского попрекнул Запад за бездействие - РИА Новости, 07.03.2022
Советник главы офиса Зеленского попрекнул Запад за бездействие
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк попрекнул западных "друзей" Киева за бездействие под кофе с круассаном на фоне ситуации в украинских... РИА Новости, 07.03.2022
2022-03-07T11:42
2022-03-07T11:42
2022-03-07T11:42
в мире
владимир путин
россия
будапешт
луганская народная республика
вооруженные силы рф
telegram (приложение)
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МОСКВА, 7 мар – РИА Новости. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк попрекнул западных "друзей" Киева за бездействие под кофе с круассаном на фоне ситуации в украинских городах."Видимо, нашим друзьям доставляет удовольствие сидеть в уютном кафе в Париже, Берлине, Нью-Йорке или Будапеште, неспешно попивая кофе с круассаном и разглядывая фотографии украинских городов, которые в этот момент разрушаются", - написал Подоляк в своем Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220306/ukraina-1776916362.html
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будапешт
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, владимир путин, россия, будапешт, луганская народная республика, вооруженные силы рф, telegram (приложение)
Советник главы офиса Зеленского попрекнул Запад за бездействие
Советник главы офиса президента Украины Подоляк попрекнул западных "друзей" за бездействие