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Советник главы офиса Зеленского попрекнул Запад за бездействие
Советник главы офиса Зеленского попрекнул Запад за бездействие - РИА Новости, 07.03.2022
Советник главы офиса Зеленского попрекнул Запад за бездействие
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк попрекнул западных "друзей" Киева за бездействие под кофе с круассаном на фоне ситуации в украинских... РИА Новости, 07.03.2022
2022-03-07T11:42
2022-03-07T11:42
в мире
владимир путин
россия
будапешт
луганская народная республика
вооруженные силы рф
telegram (приложение)
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МОСКВА, 7 мар – РИА Новости. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк попрекнул западных "друзей" Киева за бездействие под кофе с круассаном на фоне ситуации в украинских городах."Видимо, нашим друзьям доставляет удовольствие сидеть в уютном кафе в Париже, Берлине, Нью-Йорке или Будапеште, неспешно попивая кофе с круассаном и разглядывая фотографии украинских городов, которые в этот момент разрушаются", - написал Подоляк в своем Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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россия
будапешт
луганская народная республика
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в мире, владимир путин, россия, будапешт, луганская народная республика, вооруженные силы рф, telegram (приложение)
11:42 07.03.2022
 
Советник главы офиса Зеленского попрекнул Запад за бездействие

Советник главы офиса президента Украины Подоляк попрекнул западных "друзей" за бездействие

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСоветник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк
Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк - РИА Новости, 1920, 07.03.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 мар – РИА Новости. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк попрекнул западных "друзей" Киева за бездействие под кофе с круассаном на фоне ситуации в украинских городах.
"Видимо, нашим друзьям доставляет удовольствие сидеть в уютном кафе в Париже, Берлине, Нью-Йорке или Будапеште, неспешно попивая кофе с круассаном и разглядывая фотографии украинских городов, которые в этот момент разрушаются", - написал Подоляк в своем Telegram-канале.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Валерий Чалый - РИА Новости, 1920, 06.03.2022
6 марта, 13:57Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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В миреВладимир ПутинРоссияБудапештЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы РФTelegram (приложение)
 
 
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