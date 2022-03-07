https://ria.ru/20220307/ukraina-1777015879.html
ВС России уничтожили 2396 объектов военной инфраструктуры Украины
ВС России уничтожили 2396 объектов военной инфраструктуры Украины - РИА Новости, 07.03.2022
ВС России уничтожили 2396 объектов военной инфраструктуры Украины
ВС РФ с начала военной спецоперации уничтожили 2396 военных объектов Украины, сообщил журналистам в понедельник официальный представитель Минобороны РФ... РИА Новости, 07.03.2022
2022-03-07T11:31
2022-03-07T11:31
2022-03-07T12:31
обострение ситуации в днр и лнр
безопасность
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
игорь конашенков
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. ВС РФ с начала военной спецоперации уничтожили 2396 военных объектов Украины, сообщил журналистам в понедельник официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Всего за время операции уничтожено 2396 объектов военной инфраструктуры Украины. Среди них: 82 пункта управления и узла связи украинских вооруженных сил, 119 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300, "Бук М-1" и "Оса", а также 76 радиолокационных станции", - сказал Конашенков.Он уточнил, что также уничтожены 827 танков и других боевых бронированных машин, 84 реактивные системы залпового огня, 304 орудия полевой артиллерии и миномета, 603 единицы специальной военной автомобильной техники, а также 78 беспилотных летательных аппаратов.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220307/ukraina-1776920178.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), игорь конашенков
11:31 07.03.2022 (обновлено: 12:31 07.03.2022)
ВС России уничтожили 2396 объектов военной инфраструктуры Украины
ВС России уничтожили 2396 объектов военной инфраструктуры Украины в ходе спецоперации