Министр обороны Украины рассказал о прогрессе в поставках оружия Киеву
Министр обороны Резников заявил о существенном прогрессе в вопросе поставок оружия Украине
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМинистр обороны Украины Алексей Резников перед началом российско-украинских переговоров
МОСКВА, 7 мар – РИА Новости. Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что в вопросе поставок Украине оружия и боеприпасов есть существенный прогресс и пообещал России "сюрприз".
"Не буду комментировать поставки оружия и боеприпасов – это деликатный момент. Пусть врага ждет сюрприз. Знайте: есть существенный прогресс", - написал Резников на своей странице в Facebook.
При этом, по его словам, за последние три дня уже доставлено, в пути или законтрактовано свыше 50 тысяч касок и бронежилетов.
"Мы "перехватываем" у поставщиков уже сшитую форму для армий стран НАТО. Пусть наши защитники будут одеты в разное", - подчеркнул министр.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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