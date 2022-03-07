https://ria.ru/20220307/ukraina-1777009831.html

Министр обороны Украины рассказал о прогрессе в поставках оружия Киеву

Министр обороны Украины рассказал о прогрессе в поставках оружия Киеву - РИА Новости, 07.03.2022

Министр обороны Украины рассказал о прогрессе в поставках оружия Киеву

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что в вопросе поставок Украине оружия и боеприпасов есть существенный прогресс и пообещал России "сюрприз". РИА Новости, 07.03.2022

2022-03-07T10:29

2022-03-07T10:29

2022-03-07T10:29

обострение ситуации в днр и лнр

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алексей резников

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 7 мар – РИА Новости. Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что в вопросе поставок Украине оружия и боеприпасов есть существенный прогресс и пообещал России "сюрприз".При этом, по его словам, за последние три дня уже доставлено, в пути или законтрактовано свыше 50 тысяч касок и бронежилетов."Мы "перехватываем" у поставщиков уже сшитую форму для армий стран НАТО. Пусть наши защитники будут одеты в разное", - подчеркнул министр.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, россия, нато, алексей резников, вооруженные силы украины