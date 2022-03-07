Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220307/ukraina-1777008183.html
В Киеве пообещали, что сделают все для открытия гуманитарных коридоров
В Киеве пообещали, что сделают все для открытия гуманитарных коридоров - РИА Новости, 07.03.2022
В Киеве пообещали, что сделают все для открытия гуманитарных коридоров
Министр обороны Украины Алексей Резников пообещал, что Киев предпринимает все возможное для открытия гуманитарных коридоров в Мариуполе. РИА Новости, 07.03.2022
2022-03-07T10:14
2022-03-07T10:15
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
украина
вооруженные силы рф
владимир путин
франция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/07/1777001415_0:142:3136:1906_1920x0_80_0_0_0d6f0b048f70e88068269cb35f5cf7c7.jpg
МОСКВА, 7 мар – РИА Новости. Министр обороны Украины Алексей Резников пообещал, что Киев предпринимает все возможное для открытия гуманитарных коридоров в Мариуполе.Как ранее сообщил Межведомственный координационный штаб по гуманитарному реагированию на Украине, ВС РФ объявляют "режим тишины" с 10.00 для выхода жителей из Киева, Мариуполя, Харькова, Сум. Решение принято после личной просьбы президента Франции Эмманюэля Макрона к президенту России Владимиру Путину."Руководство страны делает все возможное и невозможное, чтобы обеспечить гуманитарные коридоры", - написал Резников на своей странице в Facebook, давая оценку ситуации в Мариуполе.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220306/obstrel-1776973187.html
россия
украина
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/07/1777001415_403:0:3134:2048_1920x0_80_0_0_64c7aecc792b5cedfc0020819f969e6a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, вооруженные силы рф, владимир путин, франция
10:14 07.03.2022 (обновлено: 10:15 07.03.2022)
 
В Киеве пообещали, что сделают все для открытия гуманитарных коридоров

Министр обороны Украины пообещал, что Киев сделает все для открытия гуманитарных коридоров

© РИА Новости / Илья ПиталевБеженцы из Мариуполя, добравшиеся до специального пункта, который организовали сотрудники МЧС ДНР
Беженцы из Мариуполя, добравшиеся до специального пункта, который организовали сотрудники МЧС ДНР - РИА Новости, 1920, 07.03.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Беженцы из Мариуполя, добравшиеся до специального пункта, который организовали сотрудники МЧС ДНР
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 мар – РИА Новости. Министр обороны Украины Алексей Резников пообещал, что Киев предпринимает все возможное для открытия гуманитарных коридоров в Мариуполе.
Как ранее сообщил Межведомственный координационный штаб по гуманитарному реагированию на Украине, ВС РФ объявляют "режим тишины" с 10.00 для выхода жителей из Киева, Мариуполя, Харькова, Сум. Решение принято после личной просьбы президента Франции Эмманюэля Макрона к президенту России Владимиру Путину.
Украинские военнослужащие в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 06.03.2022
6 марта, 22:08Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Националисты открыли огонь в районе гуманитарного коридора в Мариуполе
"Руководство страны делает все возможное и невозможное, чтобы обеспечить гуманитарные коридоры", - написал Резников на своей странице в Facebook, давая оценку ситуации в Мариуполе.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреРоссияУкраинаВооруженные силы РФВладимир ПутинФранция
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала