10:14 07.03.2022 (обновлено: 10:15 07.03.2022)
В Киеве пообещали, что сделают все для открытия гуманитарных коридоров
Министр обороны Украины пообещал, что Киев сделает все для открытия гуманитарных коридоров
© РИА Новости / Илья ПиталевБеженцы из Мариуполя, добравшиеся до специального пункта, который организовали сотрудники МЧС ДНР
Беженцы из Мариуполя, добравшиеся до специального пункта, который организовали сотрудники МЧС ДНР
МОСКВА, 7 мар – РИА Новости. Министр обороны Украины Алексей Резников пообещал, что Киев предпринимает все возможное для открытия гуманитарных коридоров в Мариуполе.
Как ранее сообщил Межведомственный координационный штаб по гуманитарному реагированию на Украине, ВС РФ объявляют "режим тишины" с 10.00 для выхода жителей из Киева, Мариуполя, Харькова, Сум. Решение принято после личной просьбы президента Франции Эмманюэля Макрона к президенту России Владимиру Путину.
"Руководство страны делает все возможное и невозможное, чтобы обеспечить гуманитарные коридоры", - написал Резников на своей странице в Facebook, давая оценку ситуации в Мариуполе.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.