https://ria.ru/20220307/ukraina-1777007533.html
Кто на самом деле стоит за разжиганием кризиса вокруг Украины
В Китае рассказали, кто на самом деле стоит за кризисом на Украине - РИА Новости, 07.03.2022
Кто на самом деле стоит за разжиганием кризиса вокруг Украины
Пока Китай выступает с призывами снизить уровень напряженности и урегулировать кризис вокруг Украины мирным путем, США продолжают "подливать масла в огонь и... РИА Новости, 07.03.2022
2022-03-07T10:08
2022-03-07T10:08
2022-03-07T10:08
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
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нато
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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Пока Китай выступает с призывами снизить уровень напряженности и урегулировать кризис вокруг Украины мирным путем, США продолжают "подливать масла в огонь и раздавать ножи", заявил руководитель Шанхайского научного общества по России, Восточной Европе и Центральной Азии Лю Цзюнь в статье для издания Global Times.Ситуация начала ухудшаться после прихода к власти Джо Байдена с намерениями сплотить трансатлантический блок и альянс, обратил внимание эксперт.Он также обвинил США и НАТО в использовании желания Украины вступить в их ряды, чтобы поддерживать ее противостояние с Россией.Кроме того, по словам Лю Цзюня, западные СМИ часто ссылаются на неких сотрудников разведки и осведомленные источники, чтобы "с серьезным лицом" распространять непроверенную информацию, выдавая ее за эксклюзивы, пояснил он.По словам аналитика, люди, предоставляющие подобную информацию, преследуют политические цели и фабрикуют фейки, чтобы повлиять на общественное мнение в странах с другими ценностями и идеологией.Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.В ответ Запад ввел новые антироссийские санкции. В частности, под них попали несколько крупнейших банков, включая Сбербанк и ВТБ. Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов. Для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции.
https://ria.ru/20220307/udobreniya-1776898303.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, сша, россия, нато, украина
В Китае рассказали, кто на самом деле стоит за кризисом на Украине
Global Times: США столкнули Россию и Украину с помощью желания Киева вступить в НАТО
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости.
Пока Китай выступает с призывами снизить уровень напряженности и урегулировать кризис вокруг Украины мирным путем, США продолжают "подливать масла в огонь и раздавать ножи", заявил руководитель Шанхайского научного общества по России, Восточной Европе и Центральной Азии Лю Цзюнь в статье для издания Global Times.
"Именно Штаты с расширением НАТО на восток и наращиванием давления на Россию больше всех способствовали обострению украинского кризиса до такой степени", — отметил политолог.
Ситуация начала ухудшаться после прихода к власти Джо Байдена
с намерениями сплотить трансатлантический блок и альянс, обратил внимание эксперт.
Он также обвинил США
и НАТО
в использовании желания Украины
вступить в их ряды, чтобы поддерживать ее противостояние с Россией.
Кроме того, по словам Лю Цзюня, западные СМИ часто ссылаются на неких сотрудников разведки и осведомленные источники, чтобы "с серьезным лицом" распространять непроверенную информацию, выдавая ее за эксклюзивы, пояснил он.
По словам аналитика, люди, предоставляющие подобную информацию, преследуют политические цели и фабрикуют фейки, чтобы повлиять на общественное мнение в странах с другими ценностями и идеологией.
Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
В ответ Запад ввел новые антироссийские санкции. В частности, под них попали несколько крупнейших банков, включая Сбербанк и ВТБ. Евросоюз
, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов. Для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции.