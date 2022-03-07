https://ria.ru/20220307/ukraina-1777007533.html

Кто на самом деле стоит за разжиганием кризиса вокруг Украины

В Китае рассказали, кто на самом деле стоит за кризисом на Украине - РИА Новости, 07.03.2022

Кто на самом деле стоит за разжиганием кризиса вокруг Украины

Пока Китай выступает с призывами снизить уровень напряженности и урегулировать кризис вокруг Украины мирным путем, США продолжают "подливать масла в огонь и... РИА Новости, 07.03.2022

2022-03-07T10:08

2022-03-07T10:08

2022-03-07T10:08

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

китай

сша

россия

нато

украина

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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Пока Китай выступает с призывами снизить уровень напряженности и урегулировать кризис вокруг Украины мирным путем, США продолжают "подливать масла в огонь и раздавать ножи", заявил руководитель Шанхайского научного общества по России, Восточной Европе и Центральной Азии Лю Цзюнь в статье для издания Global Times.Ситуация начала ухудшаться после прихода к власти Джо Байдена с намерениями сплотить трансатлантический блок и альянс, обратил внимание эксперт.Он также обвинил США и НАТО в использовании желания Украины вступить в их ряды, чтобы поддерживать ее противостояние с Россией.Кроме того, по словам Лю Цзюня, западные СМИ часто ссылаются на неких сотрудников разведки и осведомленные источники, чтобы "с серьезным лицом" распространять непроверенную информацию, выдавая ее за эксклюзивы, пояснил он.По словам аналитика, люди, предоставляющие подобную информацию, преследуют политические цели и фабрикуют фейки, чтобы повлиять на общественное мнение в странах с другими ценностями и идеологией.Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.В ответ Запад ввел новые антироссийские санкции. В частности, под них попали несколько крупнейших банков, включая Сбербанк и ВТБ. Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов. Для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции.

https://ria.ru/20220307/udobreniya-1776898303.html

https://ria.ru/20220306/sanktsii-1776872413.html

китай

сша

россия

украина

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Влада Икрамова

Влада Икрамова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Икрамова

в мире, китай, сша, россия, нато, украина