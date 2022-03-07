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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220307/ukraina-1777001058.html
Американские сенаторы выступили против введения бесполетной зоны на Украине
Американские сенаторы выступили против введения бесполетной зоны на Украине - РИА Новости, 07.03.2022
Американские сенаторы выступили против введения бесполетной зоны на Украине
Американские сенаторы как от Демократической, так и от Республиканской партии, выступили против введения бесполетной зоны на Украине, так как это грозит... РИА Новости, 07.03.2022
2022-03-07T08:59
2022-03-07T10:07
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
сша
донецкая народная республика
россия
луганская народная республика
украина
сенат сша
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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Американские сенаторы как от Демократической, так и от Республиканской партии, выступили против введения бесполетной зоны на Украине, так как это грозит эскалацией конфликта, сообщает газета Politico.Так, сенатор-демократ Крис Мерфи заявил об обязанности Запада "ясно дать понять Москве, что не собирается на войну с ней". Позже он добавил, что "для того, чтобы сбивать" российские самолеты, конгресс должен подписать законопроект об "Объявлении войны", но такого пока не происходит.В свою очередь, республиканка Джони Эрнст заявила, что введение подобной меры "станет третьей мировой войной". Ее соратница по партии и бывшая постпред США при ООН Никки Хейли призвала ограничиться санкциями против российских энергетических компаний и сотрудничеством с разведслужбами Украины.На данный момент только один сенатор США — демократ Джо Манчин — не высказался против закрытия неба над Украиной в ответ на прямой вопрос. Он расплывчато сказал, что США будут "поддерживать украинский народ, украинского президента и его правительство всеми возможными способами".Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По словам Путина, необходимо также провести денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке российской армии развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, есть потери со всех сторон.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220305/zona-1776767553.html
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сша
донецкая народная республика
россия
луганская народная республика
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в мире, сша, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, украина, сенат сша
08:59 07.03.2022 (обновлено: 10:07 07.03.2022)
 
Американские сенаторы выступили против введения бесполетной зоны на Украине

Politico: в Сенате США назвали введение бесполетной зоны на Украине третьей мировой войной

© Fotolia / W.ScottЗдание американского Сената в Вашингтоне
Здание американского Сената в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 07.03.2022
© Fotolia / W.Scott
Здание американского Сената в Вашингтоне . Архивное фото
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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Американские сенаторы как от Демократической, так и от Республиканской партии, выступили против введения бесполетной зоны на Украине, так как это грозит эскалацией конфликта, сообщает газета Politico.
Так, сенатор-демократ Крис Мерфи заявил об обязанности Запада "ясно дать понять Москве, что не собирается на войну с ней". Позже он добавил, что "для того, чтобы сбивать" российские самолеты, конгресс должен подписать законопроект об "Объявлении войны", но такого пока не происходит.
В свою очередь, республиканка Джони Эрнст заявила, что введение подобной меры "станет третьей мировой войной". Ее соратница по партии и бывшая постпред США при ООН Никки Хейли призвала ограничиться санкциями против российских энергетических компаний и сотрудничеством с разведслужбами Украины.
На данный момент только один сенатор США — демократ Джо Манчин — не высказался против закрытия неба над Украиной в ответ на прямой вопрос. Он расплывчато сказал, что США будут "поддерживать украинский народ, украинского президента и его правительство всеми возможными способами".
Путин о попытках создать бесполетную зону над Украиной - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
5 марта, 16:15Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Путин пригрозил последствиями введения бесполетной зоны на Украине
Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По словам Путина, необходимо также провести денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке российской армии развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, есть потери со всех сторон.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Министр обороны США Ллойд Остин - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
3 марта, 02:53
Бесполетная зона над Украиной чревата войной США с Россией, заявил Остин
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреСШАДонецкая Народная РеспубликаРоссияЛуганская Народная РеспубликаУкраинаСенат США
 
 
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