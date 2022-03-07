https://ria.ru/20220307/ukraina-1777001058.html
Американские сенаторы выступили против введения бесполетной зоны на Украине
Американские сенаторы выступили против введения бесполетной зоны на Украине - РИА Новости, 07.03.2022
Американские сенаторы выступили против введения бесполетной зоны на Украине
Американские сенаторы как от Демократической, так и от Республиканской партии, выступили против введения бесполетной зоны на Украине, так как это грозит... РИА Новости, 07.03.2022
2022-03-07T08:59
2022-03-07T08:59
2022-03-07T10:07
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
сша
донецкая народная республика
россия
луганская народная республика
украина
сенат сша
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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Американские сенаторы как от Демократической, так и от Республиканской партии, выступили против введения бесполетной зоны на Украине, так как это грозит эскалацией конфликта, сообщает газета Politico.Так, сенатор-демократ Крис Мерфи заявил об обязанности Запада "ясно дать понять Москве, что не собирается на войну с ней". Позже он добавил, что "для того, чтобы сбивать" российские самолеты, конгресс должен подписать законопроект об "Объявлении войны", но такого пока не происходит.В свою очередь, республиканка Джони Эрнст заявила, что введение подобной меры "станет третьей мировой войной". Ее соратница по партии и бывшая постпред США при ООН Никки Хейли призвала ограничиться санкциями против российских энергетических компаний и сотрудничеством с разведслужбами Украины.На данный момент только один сенатор США — демократ Джо Манчин — не высказался против закрытия неба над Украиной в ответ на прямой вопрос. Он расплывчато сказал, что США будут "поддерживать украинский народ, украинского президента и его правительство всеми возможными способами".Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По словам Путина, необходимо также провести денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке российской армии развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, есть потери со всех сторон.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220305/zona-1776767553.html
https://ria.ru/20220303/pentagon-1776161048.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, украина, сенат сша
08:59 07.03.2022 (обновлено: 10:07 07.03.2022)
Американские сенаторы выступили против введения бесполетной зоны на Украине
Politico: в Сенате США назвали введение бесполетной зоны на Украине третьей мировой войной