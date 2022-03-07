https://ria.ru/20220307/ukraina-1777001058.html

Американские сенаторы выступили против введения бесполетной зоны на Украине

Американские сенаторы выступили против введения бесполетной зоны на Украине - РИА Новости, 07.03.2022

Американские сенаторы выступили против введения бесполетной зоны на Украине

Американские сенаторы как от Демократической, так и от Республиканской партии, выступили против введения бесполетной зоны на Украине, так как это грозит... РИА Новости, 07.03.2022

2022-03-07T08:59

2022-03-07T08:59

2022-03-07T10:07

обострение ситуации в днр и лнр

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сенат сша

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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Американские сенаторы как от Демократической, так и от Республиканской партии, выступили против введения бесполетной зоны на Украине, так как это грозит эскалацией конфликта, сообщает газета Politico.Так, сенатор-демократ Крис Мерфи заявил об обязанности Запада "ясно дать понять Москве, что не собирается на войну с ней". Позже он добавил, что "для того, чтобы сбивать" российские самолеты, конгресс должен подписать законопроект об "Объявлении войны", но такого пока не происходит.В свою очередь, республиканка Джони Эрнст заявила, что введение подобной меры "станет третьей мировой войной". Ее соратница по партии и бывшая постпред США при ООН Никки Хейли призвала ограничиться санкциями против российских энергетических компаний и сотрудничеством с разведслужбами Украины.На данный момент только один сенатор США — демократ Джо Манчин — не высказался против закрытия неба над Украиной в ответ на прямой вопрос. Он расплывчато сказал, что США будут "поддерживать украинский народ, украинского президента и его правительство всеми возможными способами".Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По словам Путина, необходимо также провести денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке российской армии развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, есть потери со всех сторон.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220305/zona-1776767553.html

https://ria.ru/20220303/pentagon-1776161048.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сша, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, украина, сенат сша