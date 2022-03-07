https://ria.ru/20220307/ukraina-1776999268.html

Китай эвакуировал с Украины большинство своих граждан

Китай эвакуировал с Украины большинство своих граждан - РИА Новости, 07.03.2022

Китай эвакуировал с Украины большинство своих граждан

Китай к понедельнику эвакуировал с Украины большинство своих граждан, которые там находились, говорится в сообщении посольства КНР на Украине. РИА Новости, 07.03.2022

2022-03-07T08:24

2022-03-07T08:24

2022-03-07T08:24

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

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украина

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ситуация в днр и лнр

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ПЕКИН, 7 мар - РИА Новости. Китай к понедельнику эвакуировал с Украины большинство своих граждан, которые там находились, говорится в сообщении посольства КНР на Украине."К настоящему моменту большинство находившихся на Украине китайских соотечественников эвакуированы", - говорится в сообщении дипмиссии в соцсети WeChat.Отмечается, что в настоящее время ситуация на Украине продолжает ухудшаться и усиливается напряженность, в связи с чем посольство напоминает все еще находящимся на Украине гражданам КНР о необходимости как можно скорее покинуть страну.Ранее посольство Китая на Украине сообщало, что в стране находятся примерно 6 тысяч китайских граждан, это преимущественно студенты и сотрудники различных предприятий с китайским капиталом.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220304/koshki-1776358942.html

https://ria.ru/20220303/denatsifikatsiya-1776127798.html

китай

украина

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, китай, украина, признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр