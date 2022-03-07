https://ria.ru/20220307/ukraina-1776998676.html

На Украине действует диверсионная группа "Грузинский национальный легион"

На Украине действует диверсионная группа "Грузинский национальный легион" - РИА Новости, 07.03.2022

На Украине действует диверсионная группа "Грузинский национальный легион"

На Украине под координацией ВСУ действует диверсионно-разведывательная группа "Грузинский национальный легион", члены которой участвовали в боевых действиях в... РИА Новости, 07.03.2022

2022-03-07T08:08

2022-03-07T08:08

2022-03-07T08:40

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

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вооруженные силы украины

михаил саакашвили

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МОСКВА, 7 мар – РИА Новости. На Украине под координацией ВСУ действует диверсионно-разведывательная группа "Грузинский национальный легион", члены которой участвовали в боевых действиях в Афганистане и Ираке, сообщил РИА Новости уполномоченный источник, знакомый с ситуацией."Грузинский национальный легион" состоит примерно из 25 человек, преимущественно граждан Грузии. Действует в качестве диверсионно-разведывательной группы в основном в Луганской области Украины. Подборка добровольцев проходит на территории Грузии из числа националистов, имеющих опыт ведения боевых действий против России, в том числе из участников грузино-абхазского и грузино-осетинского конфликта, а также миссиях в Афганистане и Ираке в составе Вооруженных сил Грузии", - сказал собеседник агентства.Он сообщил, что "непосредственным координатором финансового обеспечения легиона ранее являлся бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, действующий через различные фонды США"."Полевым командиром "Грузинского национального легиона" является Мамулашвили Ушанги (Мамука) Зурабович, 22.04.1978 года рождения уроженец города Тбилиси… Ветеран боевых действий в Грузии за участие в вооруженном конфликте в Абхазии и возможно в ЮОР… В прошлом участник боевых действий в Чеченской республике в качестве наемника на стороне НВФ", - уточнил собеседник.По его информации, "деятельность легиона координируется ВСУ и спецслужбами Украины". "Мамулашвили У.З. также выезжал на территорию США, где проводил встречи с украинской и грузинской диаспорами, а также с представителями военных организаций США", - добавил он.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220307/milli-1776995283.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, грузия, россия, одесская область, вооруженные силы украины, михаил саакашвили