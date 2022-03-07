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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220307/ukraina-1776998676.html
На Украине действует диверсионная группа "Грузинский национальный легион"
На Украине действует диверсионная группа "Грузинский национальный легион" - РИА Новости, 07.03.2022
На Украине действует диверсионная группа "Грузинский национальный легион"
На Украине под координацией ВСУ действует диверсионно-разведывательная группа "Грузинский национальный легион", члены которой участвовали в боевых действиях в... РИА Новости, 07.03.2022
2022-03-07T08:08
2022-03-07T08:40
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
грузия
россия
одесская область
вооруженные силы украины
михаил саакашвили
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МОСКВА, 7 мар – РИА Новости. На Украине под координацией ВСУ действует диверсионно-разведывательная группа "Грузинский национальный легион", члены которой участвовали в боевых действиях в Афганистане и Ираке, сообщил РИА Новости уполномоченный источник, знакомый с ситуацией."Грузинский национальный легион" состоит примерно из 25 человек, преимущественно граждан Грузии. Действует в качестве диверсионно-разведывательной группы в основном в Луганской области Украины. Подборка добровольцев проходит на территории Грузии из числа националистов, имеющих опыт ведения боевых действий против России, в том числе из участников грузино-абхазского и грузино-осетинского конфликта, а также миссиях в Афганистане и Ираке в составе Вооруженных сил Грузии", - сказал собеседник агентства.Он сообщил, что "непосредственным координатором финансового обеспечения легиона ранее являлся бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, действующий через различные фонды США"."Полевым командиром "Грузинского национального легиона" является Мамулашвили Ушанги (Мамука) Зурабович, 22.04.1978 года рождения уроженец города Тбилиси… Ветеран боевых действий в Грузии за участие в вооруженном конфликте в Абхазии и возможно в ЮОР… В прошлом участник боевых действий в Чеченской республике в качестве наемника на стороне НВФ", - уточнил собеседник.По его информации, "деятельность легиона координируется ВСУ и спецслужбами Украины". "Мамулашвили У.З. также выезжал на территорию США, где проводил встречи с украинской и грузинской диаспорами, а также с представителями военных организаций США", - добавил он.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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грузия
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в мире, грузия, россия, одесская область, вооруженные силы украины, михаил саакашвили
08:08 07.03.2022 (обновлено: 08:40 07.03.2022)
 
На Украине действует диверсионная группа "Грузинский национальный легион"

Источник рассказал о действии на Украине диверсионной группы "Грузинский легион"

© REUTERS / Gleb GaranichУкраинский военный на линии соприкосновения в поселке Новолуганское Донецкой области
Украинский военный на линии соприкосновения в поселке Новолуганское Донецкой области - РИА Новости, 1920, 07.03.2022
© REUTERS / Gleb Garanich
Украинский военный на линии соприкосновения в поселке Новолуганское Донецкой области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 мар – РИА Новости. На Украине под координацией ВСУ действует диверсионно-разведывательная группа "Грузинский национальный легион", члены которой участвовали в боевых действиях в Афганистане и Ираке, сообщил РИА Новости уполномоченный источник, знакомый с ситуацией.
"Грузинский национальный легион" состоит примерно из 25 человек, преимущественно граждан Грузии. Действует в качестве диверсионно-разведывательной группы в основном в Луганской области Украины. Подборка добровольцев проходит на территории Грузии из числа националистов, имеющих опыт ведения боевых действий против России, в том числе из участников грузино-абхазского и грузино-осетинского конфликта, а также миссиях в Афганистане и Ираке в составе Вооруженных сил Грузии", - сказал собеседник агентства.
Марк Милли - РИА Новости, 1920, 07.03.2022
Вчера, 07:19
CNN: американский генерал посетил центр поставок оружия на Украину
Он сообщил, что "непосредственным координатором финансового обеспечения легиона ранее являлся бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, действующий через различные фонды США".
"Полевым командиром "Грузинского национального легиона" является Мамулашвили Ушанги (Мамука) Зурабович, 22.04.1978 года рождения уроженец города Тбилиси… Ветеран боевых действий в Грузии за участие в вооруженном конфликте в Абхазии и возможно в ЮОР… В прошлом участник боевых действий в Чеченской республике в качестве наемника на стороне НВФ", - уточнил собеседник.
По его информации, "деятельность легиона координируется ВСУ и спецслужбами Украины". "Мамулашвили У.З. также выезжал на территорию США, где проводил встречи с украинской и грузинской диаспорами, а также с представителями военных организаций США", - добавил он.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреГрузияРоссияОдесская областьВооруженные силы УкраиныМихаил Саакашвили
 
 
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