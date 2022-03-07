08:08 07.03.2022 (обновлено: 08:40 07.03.2022)
На Украине действует диверсионная группа "Грузинский национальный легион"
Источник рассказал о действии на Украине диверсионной группы "Грузинский легион"
© REUTERS / Gleb GaranichУкраинский военный на линии соприкосновения в поселке Новолуганское Донецкой области
Украинский военный на линии соприкосновения в поселке Новолуганское Донецкой области
МОСКВА, 7 мар – РИА Новости. На Украине под координацией ВСУ действует диверсионно-разведывательная группа "Грузинский национальный легион", члены которой участвовали в боевых действиях в Афганистане и Ираке, сообщил РИА Новости уполномоченный источник, знакомый с ситуацией.
"Грузинский национальный легион" состоит примерно из 25 человек, преимущественно граждан Грузии. Действует в качестве диверсионно-разведывательной группы в основном в Луганской области Украины. Подборка добровольцев проходит на территории Грузии из числа националистов, имеющих опыт ведения боевых действий против России, в том числе из участников грузино-абхазского и грузино-осетинского конфликта, а также миссиях в Афганистане и Ираке в составе Вооруженных сил Грузии", - сказал собеседник агентства.
Он сообщил, что "непосредственным координатором финансового обеспечения легиона ранее являлся бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, действующий через различные фонды США".
"Полевым командиром "Грузинского национального легиона" является Мамулашвили Ушанги (Мамука) Зурабович, 22.04.1978 года рождения уроженец города Тбилиси… Ветеран боевых действий в Грузии за участие в вооруженном конфликте в Абхазии и возможно в ЮОР… В прошлом участник боевых действий в Чеченской республике в качестве наемника на стороне НВФ", - уточнил собеседник.