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За что боролись: санкции оставят Европу без урожая

За что боролись: санкции оставят Европу без урожая - РИА Новости, 07.03.2022

За что боролись: санкции оставят Европу без урожая

Запад бомбардирует Россию жесткими экономическими санкциями, однако ответные меры нанесут европейской экономике не меньший удар. ЕС рискует остаться без газа,... РИА Новости, 07.03.2022

2022-03-07T08:00

2022-03-07T08:00

2022-03-07T08:06

экономика

цены на нефть

россия

восточная европа

евросоюз

санкции в отношении россии

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

минеральные удобрения

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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости, Наталья Дембинская. Запад бомбардирует Россию жесткими экономическими санкциями, однако ответные меры нанесут европейской экономике не меньший удар. ЕС рискует остаться без газа, удобрений, пшеницы и в итоге — без урожая. Результат — рекордно высокая инфляция и дефицит продовольствия.Колоться, но продолжатьЕвросоюз и США продолжают экономическую войну против России. Беспрецедентные санкции Запада частично отрезали страну от международных финансовых потоков. ЕС расширяет уже имеющиеся ограничения и угрожает новыми. Пока политики пытаются добиться своего, бизнес опасается того, чем может ответить Россия. В первую очередь боятся потерять "самое дорогое" — газ.На этой неделе голубое топливо уже подорожало на 85 процентов — до 2250 долларов за тысячу кубометров. Хотя котировки и раньше были запредельными. Как отмечает Bloomberg, конфликт на Украине перевернул рынки с ног на голову, цены на все — от нефти до пшеницы — выросли, и задача обуздать инфляцию практически невыполнима: cырье и энергоносители — ключевой элемент в стоимости любого товара.Трейдеры ежедневно закладывают в котировки риски срыва поставок газа из России — крупнейшего продавца на континенте. И хотя европейцы кричат, что нужно отказаться от российского топлива, к внезапной "энергетической независимости" они явно не готовы: ведь речь идет о 40 процентах потребления газа в ЕС.Останутся без удобренийУже с осени в Европе — неподъемные тарифы на электроэнергию. Прежде всего это ударило по химической промышленности. Еще в прошлом году крупнейшие производители Yara, CF Industries, Fertiberia приостановили выпуск азотных удобрений, резко взвинтив цены на них на европейском рынке.По данным промышленной группы Fertilizers Europe, 80 процентов затрат в отрасли приходится на газ. Ключевое сырье — аммиак, необходимый для азотных удобрений, тоже резко подорожал. Это сразу ударило по цепочкам поставок. В Великобритании, например, возник дефицит замороженного мяса из-за нехватки сухого льда. А фермеры беспокоятся за урожай. Из Китая удобрения не поступают. В таких условиях спрос на продукцию из России резко возрос.При этом внутри страны цены на азотные минеральные и химические удобрения зафиксировали — в три-четыре раза ниже, чем в Европе. Чтобы поставщики не стремились уйти на премиальные рынки, власти ограничили экспорт с декабря до конца мая.По информации Росстата, в прошлом году производство минеральных удобрений увеличилось на 5,6 процента, до 24,9 миллиона тонн (в действующем веществе). Как следует из данных Федеральной таможенной службы и Trade Map, около 65 процентов уходит на экспорт. Почти четверть — в Евросоюз и США, в Китай — семь процентов.Однако теперь европейцы рискуют лишиться и того, что есть. Минпромторг предложил приостановить поставки — из-за "саботажа" логистических компаний, отказавшихся работать с российскими грузами. В результате аграрии ЕС и других стран не могут получить законтрактованные объемы."Это создает очевидные риски неурожая и, как следствие, нехватки продовольствия для стран Западной и Восточной Европы, Латинской Америки, Южной и Юго-Восточной Азии. Ведь заместить российские удобрения сегодня либо крайне сложно, либо вообще невозможно", — говорят в Минпромторге.Приостановить экспорт предложили "до возобновления перевозчиками ритмичной работы и предоставления гарантий выполнения поставок российских удобрений в полном объеме".Грозит катастрофойАналитики констатируют: сельскому хозяйству Европы грозит настоящая катастрофа. Этот сектор экономики и без того находится под гнетом высоких цен на агрохимикаты."Если отгрузки с отечественных химических заводов прекратятся, цены улетят в небеса и минеральные удобрения станут в буквальном смысле на вес золота, а то и платины или палладия. Найти полноценную замену российской продукции фермеры Европы не смогут, так как сохранившееся производство азотных удобрений вообще не обеспечивает их потребностей. С фосфорными — аналогично. С калийными ситуация получше благодаря немецкой K+S Group, однако и ее мощности не безграничны", — указывает Леонид Хазанов, независимый промышленный эксперт.Альтернатив, по его словам, особых нет. В Африке азотных и фосфорных удобрений слишком мало. В Северной Америке все уходит местным фермерам. Что же касается калийных, ни канадский Nutrien, ни американский Mosaic не смогут быстро нарастить производство.В итоге европейским фермерам придется либо сокращать посевные площади, либо растить урожай без минеральных удобрений.Кризис также усилил опасения по поводу поставок зерновых, прежде всего пшеницы. Впервые с 2008-го ее стоимость на Чикагской бирже уже выше 11 долларов за бушель. За первые три дня марта пшеница подорожала на 22,2 процента — сильнее, чем за весь февраль.Bloomberg констатирует, что все дело в последствиях широкомасштабных санкций США и Европы. Ограничения повлияли на ситуацию с поставками через Черное море. Как уточняет агентство, урожай может оказаться на 30-50 процентов меньше, чем в 2021-м, цены на продовольствие взлетят.Россия же, уверяют эксперты, внакладе не останется. "Возможная приостановка экспорта зерна из-за действий иностранных логистических операторов приведет лишь к его подорожанию во всем мире, ударив больно по Европе", — указывает Хазанов. Конкурентами выступят Египет, Турция, Пакистан, Бангладеш и другие страны, которые готовы хорошо платить за зерно из России.

https://ria.ru/20211116/eksport-1759178509.html

https://ria.ru/20200927/pshenitsa-1577788503.html

россия

восточная европа

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экономика, цены на нефть, россия, восточная европа, евросоюз, санкции в отношении россии, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), минеральные удобрения, природный газ