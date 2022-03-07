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Тверская область направила гуманитарную помощь для жителей Донбасса
Тверская область направила гуманитарную помощь для жителей Донбасса - РИА Новости, 07.03.2022
Тверская область направила гуманитарную помощь для жителей Донбасса
Из Твери в понедельник состоялась отправка гуманитарной помощи для жителей Донецкой и Луганской народных республик, сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 07.03.2022
2022-03-07T18:39
2022-03-07T18:39
2022-03-07T18:39
тверская область
россия
ситуация в днр и лнр
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ТВЕРЬ. 7 мар - РИА Новости. Из Твери в понедельник состоялась отправка гуманитарной помощи для жителей Донецкой и Луганской народных республик, сообщает пресс-служба регионального правительства.Всего от региона направлено более 11 тонн продовольственных и непродовольственных товаров. Вся продукция предоставлена предприятиями Верхневолжья. Отправка груза организована совместно с ГУ МЧС России по Тверской области.В гуманитарный груз вошли продукты: питьевая вода, макаронные изделия, крупы, мука, сахар, подсолнечное масло, печенье, предметы первой необходимости: средства гигиены, одежда, постельное белье и другие товары"Накануне губернатор Игорь Руденя в областном правительстве провел совещание по оказанию поддержки жителям Донбасса. Руденя подчеркнул: регион готов оказать всестороннюю помощь населению ДНР и ЛНР", - отметили в пресс-службе.В Тверской области готовы принять беженцев из Луганской и Донецкой народных республик, определены места для временного размещения граждан ДНР и ЛНР.На сегодняшний день организованные группы жителей Донбасса на территорию Тверской области не пребывали. Более 130 вынужденных переселенцев приехали в регион самостоятельно, к своим родным и знакомым. Среди них – семьи с детьми, граждане пенсионного возраста. Им оказывается поддержка в предоставлении медицинских услуг, устройстве детей в школы и детские сады.
https://ria.ru/20220307/ukraina-1776920178.html
https://ria.ru/20220304/ukraina-1776414706.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, ситуация в днр и лнр, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ТВЕРЬ. 7 мар - РИА Новости. Из Твери в понедельник состоялась отправка гуманитарной помощи для жителей Донецкой и Луганской народных республик, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Всего от региона направлено более 11 тонн продовольственных и непродовольственных товаров. Вся продукция предоставлена предприятиями Верхневолжья. Отправка груза организована совместно с ГУ МЧС России
по Тверской области
.
В гуманитарный груз вошли продукты: питьевая вода, макаронные изделия, крупы, мука, сахар, подсолнечное масло, печенье, предметы первой необходимости: средства гигиены, одежда, постельное белье и другие товары
"Накануне губернатор Игорь Руденя
в областном правительстве провел совещание по оказанию поддержки жителям Донбасса
. Руденя подчеркнул: регион готов оказать всестороннюю помощь населению ДНР
и ЛНР", - отметили в пресс-службе.
В Тверской области готовы принять беженцев из Луганской и Донецкой народных республик, определены места для временного размещения граждан ДНР и ЛНР
.
На сегодняшний день организованные группы жителей Донбасса на территорию Тверской области не пребывали. Более 130 вынужденных переселенцев приехали в регион самостоятельно, к своим родным и знакомым. Среди них – семьи с детьми, граждане пенсионного возраста. Им оказывается поддержка в предоставлении медицинских услуг, устройстве детей в школы и детские сады.