https://ria.ru/20220307/tver-1777067879.html

Тверская область направила гуманитарную помощь для жителей Донбасса

Тверская область направила гуманитарную помощь для жителей Донбасса - РИА Новости, 07.03.2022

Тверская область направила гуманитарную помощь для жителей Донбасса

Из Твери в понедельник состоялась отправка гуманитарной помощи для жителей Донецкой и Луганской народных республик, сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 07.03.2022

2022-03-07T18:39

2022-03-07T18:39

2022-03-07T18:39

тверская область

россия

ситуация в днр и лнр

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ТВЕРЬ. 7 мар - РИА Новости. Из Твери в понедельник состоялась отправка гуманитарной помощи для жителей Донецкой и Луганской народных республик, сообщает пресс-служба регионального правительства.Всего от региона направлено более 11 тонн продовольственных и непродовольственных товаров. Вся продукция предоставлена предприятиями Верхневолжья. Отправка груза организована совместно с ГУ МЧС России по Тверской области.В гуманитарный груз вошли продукты: питьевая вода, макаронные изделия, крупы, мука, сахар, подсолнечное масло, печенье, предметы первой необходимости: средства гигиены, одежда, постельное белье и другие товары"Накануне губернатор Игорь Руденя в областном правительстве провел совещание по оказанию поддержки жителям Донбасса. Руденя подчеркнул: регион готов оказать всестороннюю помощь населению ДНР и ЛНР", - отметили в пресс-службе.В Тверской области готовы принять беженцев из Луганской и Донецкой народных республик, определены места для временного размещения граждан ДНР и ЛНР.На сегодняшний день организованные группы жителей Донбасса на территорию Тверской области не пребывали. Более 130 вынужденных переселенцев приехали в регион самостоятельно, к своим родным и знакомым. Среди них – семьи с детьми, граждане пенсионного возраста. Им оказывается поддержка в предоставлении медицинских услуг, устройстве детей в школы и детские сады.

https://ria.ru/20220307/ukraina-1776920178.html

https://ria.ru/20220304/ukraina-1776414706.html

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россия, ситуация в днр и лнр, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)