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Движение по трассе Горловка — Донецк восстановлено
Движение по трассе Горловка — Донецк восстановлено - РИА Новости, 07.03.2022
Движение по трассе Горловка — Донецк восстановлено
Трасса Горловка-Донецк, которая была перекрыта из-за обстрела украинских войск, снова открыта, сообщил мэр Горловки Иван Приходько. РИА Новости, 07.03.2022
2022-03-07T13:27
2022-03-07T13:28
в мире
донецкая народная республика
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россия
вооруженные силы рф
владимир путин
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ДОНЕЦК, 7 мар - РИА Новости. Трасса Горловка-Донецк, которая была перекрыта из-за обстрела украинских войск, снова открыта, сообщил мэр Горловки Иван Приходько."Трасса Горловка-Донецк открыта", - написал Приходько в Telegram.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220307/obstrel-1777020125.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
горловка
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в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, горловка, россия, вооруженные силы рф, владимир путин
13:27 07.03.2022 (обновлено: 13:28 07.03.2022)
 
Движение по трассе Горловка — Донецк восстановлено

Мэр Горловки сообщил об открытии трассы Горловка — Донецк, перекрытой из-за обстрела ВСУ

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМужчина у здания школы в Горловке, поврежденной в результате обстрела
Мужчина у здания школы в Горловке, поврежденной в результате обстрела - РИА Новости, 1920, 07.03.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Мужчина у здания школы в Горловке, поврежденной в результате обстрела
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 7 мар - РИА Новости. Трасса Горловка-Донецк, которая была перекрыта из-за обстрела украинских войск, снова открыта, сообщил мэр Горловки Иван Приходько.
"Трасса Горловка-Донецк открыта", - написал Приходько в Telegram.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Стела на въезде в Горловку - РИА Новости, 1920, 07.03.2022
Вчера, 12:02
Трассу Горловка — Донецк перекрыли из-за обстрела со стороны ВСУ
 
В миреДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаГорловкаРоссияВооруженные силы РФВладимир Путин
 
 
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