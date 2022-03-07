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Движение по трассе Горловка — Донецк восстановлено

Движение по трассе Горловка — Донецк восстановлено - РИА Новости, 07.03.2022

Движение по трассе Горловка — Донецк восстановлено

Трасса Горловка-Донецк, которая была перекрыта из-за обстрела украинских войск, снова открыта, сообщил мэр Горловки Иван Приходько. РИА Новости, 07.03.2022

2022-03-07T13:27

2022-03-07T13:27

2022-03-07T13:28

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ДОНЕЦК, 7 мар - РИА Новости. Трасса Горловка-Донецк, которая была перекрыта из-за обстрела украинских войск, снова открыта, сообщил мэр Горловки Иван Приходько."Трасса Горловка-Донецк открыта", - написал Приходько в Telegram.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, горловка, россия, вооруженные силы рф, владимир путин