https://ria.ru/20220307/tishina-1777097723.html

Россия объявила "режим тишины" для эвакуации жителей из украинских городов

Россия объявила "режим тишины" для эвакуации жителей из украинских городов - РИА Новости, 08.03.2022

Россия объявила "режим тишины" для эвакуации жителей из украинских городов

Россия с 10:00 мск 8 марта объявляет "режим тишины" для выхода мирных жителей из Киева, Харькова, Чернигова, Сум, Мариуполя, сообщили в Межведомственном... РИА Новости, 08.03.2022

2022-03-07T23:37

2022-03-07T23:37

2022-03-08T01:27

обострение ситуации в днр и лнр

россия

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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Россия с 10:00 мск 8 марта объявляет "режим тишины" для выхода мирных жителей из Киева, Харькова, Чернигова, Сум, Мариуполя, сообщили в Межведомственном координационном штабе по гуманитарному реагированию на Украине.Так, российская сторона готова обеспечить гуманитарные коридоры: из Киева и прилегающих населенных пунктов через территорию Белоруссии в Гомель с последующей доставкой авиационным транспортом в Россию, в южном направлении — по согласованию с украинской стороной; из Чернигова через территорию Белоруссии в Гомель также с последующей доставкой авиационным транспортом в Россию, в южном направлении — по согласованию с украинской стороной.Также речь идет о коридорах из города Сумы по двум маршрутам в Полтаву и на территорию России в Белгород — далее авиационным, железнодорожным и автомобильным транспортом в избранные пункты назначения или пункты временного размещения, в южном направлении — по согласованию с украинской стороной; из Харькова на территорию России в Белгород — далее авиационным, железнодорожным и автомобильным транспортом в избранные пункты назначения или пункты временного размещения, во Львов, Ужгород, Ивано-Франковск — по согласованию с украинской стороной.Кроме того, Россия готова обеспечить гуманитарные коридоры из Мариуполя по двум маршрутам в Ростов-на-Дону через Новоазовск и Таганрог, в Запорожье — по согласованию с украинской стороной.Украинской стороне до 03:00 мск будет предложено согласовать маршруты выхода мирных граждан и время открытия гуманитарных коридоров.Также Украина должна представить письменные гарантии по обеспечению безопасности на заявленных маршрутах и до 03:00 мск опубликовать срочное заявление Гумштаба о деталях гуманитарной операции на украинском и русском языках в средствах массовой информации, довести заявление до посольств иностранных государств, профильных структур ООН, ОБСЕ, МККК и других международных организаций через все имеющиеся информационные ресурсы.Начиная с 09:30 мск для реализации плана эвакуации необходимо установить между сторонами непрерывную связь для обмена информацией, добавили в Гумштабе.Об открытии гуманитарных коридоров представители Москвы и Киева договорились на проходящих в Белоруссии переговорах.Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20220307/medinskiy-1777084403.html

https://ria.ru/20220307/lnr-1777094504.html

https://ria.ru/20220305/evropa-1776578956.html

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Петр Попадюк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

россия