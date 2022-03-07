https://ria.ru/20220307/tiktok-1777026682.html

Эксперт объяснил решение TikTok о приостановке работы в России

Эксперт объяснил решение TikTok о приостановке работы в России - РИА Новости, 07.03.2022

Эксперт объяснил решение TikTok о приостановке работы в России

Социальная сеть TikTok могла приостановить распространение нового контента в России из-за невозможности его модерирования на фоне принятия закона о фейках о... РИА Новости, 07.03.2022

2022-03-07T13:06

2022-03-07T13:06

2022-03-07T13:06

общество

технологии

россия

tiktok

youtube

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/03/1599748855_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_536bbe7f825916b42f4e0c8f32a8577b.jpg

МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Социальная сеть TikTok могла приостановить распространение нового контента в России из-за невозможности его модерирования на фоне принятия закона о фейках о действиях российской армии, заявил РИА Новости директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ) Владимир Зыков.В воскресенье китайская социальная сеть TikTok заявила, что прекратит распространение нового контента в России и прямые эфиры (стримы) из-за российского закона о фейках."Там (в законе о фейках – ред.) довольно большие штрафы. И по всей видимости, TikTok считает, что они не в состоянии модерировать тот контент, который появляется у них на площадке. А раз они не в состоянии это делать, то их просто будут периодически штрафовать на довольно большие суммы", - сказал Зыков.По мнению эксперта, после этого решения популярность социальной сети уменьшится. "Многие сейчас перекинут свое внимание на другие площадки, где сервис коротких видео доступен. Это "ВКонтакте", это Instagram reels и Youtube shorts", - добавил Зыков.В пятницу президент России Владимир Путин подписал закон о введении административной ответственности за распространение фейков о действиях Вооруженных сил РФ и призывы к введению санкций в отношении России.

https://ria.ru/20220307/tiktok-1776987513.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

общество, технологии, россия, tiktok, youtube