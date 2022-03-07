https://ria.ru/20220307/tiktok-1777026682.html
Эксперт объяснил решение TikTok о приостановке работы в России
Эксперт объяснил решение TikTok о приостановке работы в России - РИА Новости, 07.03.2022
Эксперт объяснил решение TikTok о приостановке работы в России
Социальная сеть TikTok могла приостановить распространение нового контента в России из-за невозможности его модерирования на фоне принятия закона о фейках о... РИА Новости, 07.03.2022
2022-03-07T13:06
2022-03-07T13:06
2022-03-07T13:06
общество
технологии
россия
tiktok
youtube
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Социальная сеть TikTok могла приостановить распространение нового контента в России из-за невозможности его модерирования на фоне принятия закона о фейках о действиях российской армии, заявил РИА Новости директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ) Владимир Зыков.В воскресенье китайская социальная сеть TikTok заявила, что прекратит распространение нового контента в России и прямые эфиры (стримы) из-за российского закона о фейках."Там (в законе о фейках – ред.) довольно большие штрафы. И по всей видимости, TikTok считает, что они не в состоянии модерировать тот контент, который появляется у них на площадке. А раз они не в состоянии это делать, то их просто будут периодически штрафовать на довольно большие суммы", - сказал Зыков.По мнению эксперта, после этого решения популярность социальной сети уменьшится. "Многие сейчас перекинут свое внимание на другие площадки, где сервис коротких видео доступен. Это "ВКонтакте", это Instagram reels и Youtube shorts", - добавил Зыков.В пятницу президент России Владимир Путин подписал закон о введении административной ответственности за распространение фейков о действиях Вооруженных сил РФ и призывы к введению санкций в отношении России.
https://ria.ru/20220307/tiktok-1776987513.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, технологии, россия, tiktok, youtube
Эксперт объяснил решение TikTok о приостановке работы в России
Эксперт: TikTok мог приостановить работу в России из-за трудностей в модерировании
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Социальная сеть TikTok могла приостановить распространение нового контента в России из-за невозможности его модерирования на фоне принятия закона о фейках о действиях российской армии, заявил РИА Новости директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ) Владимир Зыков.
В воскресенье китайская социальная сеть TikTok
заявила, что прекратит распространение нового контента в России
и прямые эфиры (стримы) из-за российского закона о фейках.
"Там (в законе о фейках – ред.) довольно большие штрафы. И по всей видимости, TikTok считает, что они не в состоянии модерировать тот контент, который появляется у них на площадке. А раз они не в состоянии это делать, то их просто будут периодически штрафовать на довольно большие суммы", - сказал Зыков.
По мнению эксперта, после этого решения популярность социальной сети уменьшится. "Многие сейчас перекинут свое внимание на другие площадки, где сервис коротких видео доступен. Это "ВКонтакте", это Instagram reels и Youtube
shorts", - добавил Зыков.
В пятницу президент России Владимир Путин
подписал закон о введении административной ответственности за распространение фейков о действиях Вооруженных сил РФ и призывы к введению санкций в отношении России.