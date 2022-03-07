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Россиянам посоветовали, какую бытовую технику стоит купить прямо сейчас
Россиянам посоветовали, какую бытовую технику стоит купить прямо сейчас - РИА Новости, 07.03.2022
Россиянам посоветовали, какую бытовую технику стоит купить прямо сейчас
Если в ваших планах покупка бытовой техники, то имеет смысл поторопиться, однако лишь в том случае, если покупка действительно необходима и запланирована. Стоит РИА Новости, 07.03.2022
2022-03-07T02:17
2022-03-07T02:17
2022-03-07T02:17
экономика
россия
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МОСКВА, 7 мар – РИА НОВОСТИ. Если в ваших планах покупка бытовой техники, то имеет смысл поторопиться, однако лишь в том случае, если покупка действительно необходима и запланирована. Стоит также учитывать риск того, что та техника, которую производят концерны из Европы, США и Японии, может временно покинуть российский рынок. Обычные утюги и чайники, разумеется, будут в продаже, однако они могут подорожать на 30-40%, рассказал агентству "Прайм" инвестиционный стратег УК "Ари Капитал" Сергей Суверов.По его словам, спрос на бытовую технику, как и на другие импортные товары, включая лекарства, сейчас опережает пополнение запасов. Частично это связано с логистикой, ведь ряд ведущих контейнерных компаний мира объявили бойкот России.Именно поэтому эксперт рекомендовал купить ее сейчас, поскольку часть продукции пока реализуется по старым ценам. "Но помните, что бытовая техника - не столько ликвидный и довольно специфический актив ограниченного назначения, много таких товаров купить затруднительно", - добавил Суверов.
https://realty.ria.ru/20220305/sanktsii-1776552105.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия
Россиянам посоветовали, какую бытовую технику стоит купить прямо сейчас
Эксперт Суверов посоветовал поторопиться с покупкой бытовой техники из-за роста цен