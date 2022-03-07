https://ria.ru/20220307/tekhnika-1776985370.html

Россиянам посоветовали, какую бытовую технику стоит купить прямо сейчас

Россиянам посоветовали, какую бытовую технику стоит купить прямо сейчас - РИА Новости, 07.03.2022

Россиянам посоветовали, какую бытовую технику стоит купить прямо сейчас

Если в ваших планах покупка бытовой техники, то имеет смысл поторопиться, однако лишь в том случае, если покупка действительно необходима и запланирована. Стоит РИА Новости, 07.03.2022

2022-03-07T02:17

2022-03-07T02:17

2022-03-07T02:17

экономика

россия

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МОСКВА, 7 мар – РИА НОВОСТИ. Если в ваших планах покупка бытовой техники, то имеет смысл поторопиться, однако лишь в том случае, если покупка действительно необходима и запланирована. Стоит также учитывать риск того, что та техника, которую производят концерны из Европы, США и Японии, может временно покинуть российский рынок. Обычные утюги и чайники, разумеется, будут в продаже, однако они могут подорожать на 30-40%, рассказал агентству "Прайм" инвестиционный стратег УК "Ари Капитал" Сергей Суверов.По его словам, спрос на бытовую технику, как и на другие импортные товары, включая лекарства, сейчас опережает пополнение запасов. Частично это связано с логистикой, ведь ряд ведущих контейнерных компаний мира объявили бойкот России.Именно поэтому эксперт рекомендовал купить ее сейчас, поскольку часть продукции пока реализуется по старым ценам. "Но помните, что бытовая техника - не столько ликвидный и довольно специфический актив ограниченного назначения, много таких товаров купить затруднительно", - добавил Суверов.

https://realty.ria.ru/20220305/sanktsii-1776552105.html

россия

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Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

экономика, россия