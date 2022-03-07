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Россиянам посоветовали, какую бытовую технику стоит купить прямо сейчас
Россиянам посоветовали, какую бытовую технику стоит купить прямо сейчас - РИА Новости, 07.03.2022
Россиянам посоветовали, какую бытовую технику стоит купить прямо сейчас
Если в ваших планах покупка бытовой техники, то имеет смысл поторопиться, однако лишь в том случае, если покупка действительно необходима и запланирована. Стоит РИА Новости, 07.03.2022
2022-03-07T02:17
2022-03-07T02:17
экономика
россия
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МОСКВА, 7 мар – РИА НОВОСТИ. Если в ваших планах покупка бытовой техники, то имеет смысл поторопиться, однако лишь в том случае, если покупка действительно необходима и запланирована. Стоит также учитывать риск того, что та техника, которую производят концерны из Европы, США и Японии, может временно покинуть российский рынок. Обычные утюги и чайники, разумеется, будут в продаже, однако они могут подорожать на 30-40%, рассказал агентству "Прайм" инвестиционный стратег УК "Ари Капитал" Сергей Суверов.По его словам, спрос на бытовую технику, как и на другие импортные товары, включая лекарства, сейчас опережает пополнение запасов. Частично это связано с логистикой, ведь ряд ведущих контейнерных компаний мира объявили бойкот России.Именно поэтому эксперт рекомендовал купить ее сейчас, поскольку часть продукции пока реализуется по старым ценам. "Но помните, что бытовая техника - не столько ликвидный и довольно специфический актив ограниченного назначения, много таких товаров купить затруднительно", - добавил Суверов.
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экономика, россия
02:17 07.03.2022
 
Россиянам посоветовали, какую бытовую технику стоит купить прямо сейчас

Эксперт Суверов посоветовал поторопиться с покупкой бытовой техники из-за роста цен

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПродажа бытовой техники
Продажа бытовой техники - РИА Новости, 1920, 07.03.2022
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Продажа бытовой техники
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МОСКВА, 7 мар – РИА НОВОСТИ. Если в ваших планах покупка бытовой техники, то имеет смысл поторопиться, однако лишь в том случае, если покупка действительно необходима и запланирована. Стоит также учитывать риск того, что та техника, которую производят концерны из Европы, США и Японии, может временно покинуть российский рынок. Обычные утюги и чайники, разумеется, будут в продаже, однако они могут подорожать на 30-40%, рассказал агентству "Прайм" инвестиционный стратег УК "Ари Капитал" Сергей Суверов.
По его словам, спрос на бытовую технику, как и на другие импортные товары, включая лекарства, сейчас опережает пополнение запасов. Частично это связано с логистикой, ведь ряд ведущих контейнерных компаний мира объявили бойкот России.
Стиральные машины в магазине бытовой техники - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
5 марта, 03:00
Эксперт предупредил о внешних отключениях бытовой техники из-за санкций
Именно поэтому эксперт рекомендовал купить ее сейчас, поскольку часть продукции пока реализуется по старым ценам. "Но помните, что бытовая техника - не столько ликвидный и довольно специфический актив ограниченного назначения, много таких товаров купить затруднительно", - добавил Суверов.
 
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