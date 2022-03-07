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Эксперт назвал позицию Пекина по Тайваню предупреждением для США
Эксперт назвал позицию Пекина по Тайваню предупреждением для США - РИА Новости, 07.03.2022
Эксперт назвал позицию Пекина по Тайваню предупреждением для США
Позиция Пекина по отношению к Тайваню не изменилась, но глава МИД Китая в очередной раз предупредил американских чиновников, которые подталкивают Тайбэй к... РИА Новости, 07.03.2022
2022-03-07T13:20
2022-03-07T13:20
в мире
китай
тайвань
гоминьдан
сша
мид кнр
ван и (политик)
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Позиция Пекина по отношению к Тайваню не изменилась, но глава МИД Китая в очередной раз предупредил американских чиновников, которые подталкивают Тайбэй к провозглашению суверенитета, заявил РИА Новости руководитель Экспертного совета российско-китайского комитета дружбы, мира и развития, востоковед Юрий Тавровский.Глава МИД КНР Ван И заявил в понедельник, что Тайвань является неотъемлемой частью Китая и в конечном итоге он вернется "в объятия родины". При этом, по его словам, некоторые силы в США с целью сдерживания Китая поощряют силы, выступающие за независимость Тайваня, чем бросают вызов принципу "одного Китая", серьезно нарушают основы международных отношений и подрывают мир и стабильность в Тайваньском проливе."Слова Ван И по форме не являются коррекцией позиции Пекина о неизбежности мирного присоединения Тайваня к Китаю. В то же время прозвучавшие слова главы китайской дипломатии на фоне нынешней ситуации в мире являются предупреждением тем стратегам на Западе, которые спровоцировали кризис на Украине", - считает эксперт.По его словам, американские чиновники как на словах, так и в конкретных действиях подталкивают Тайбэй к провозглашению суверенитета."Эти действия в последние недели очень напоминают то, что происходило на Украине - накачивание оружием, переброска советников, подтягивание к рубежам Китая ударных подразделений войск США", - подчеркнул эксперт.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
https://ria.ru/20220227/tayvan-1775333015.html
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китай
тайвань
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в мире, китай, тайвань, гоминьдан, сша, мид кнр, ван и (политик)
13:20 07.03.2022
 
Эксперт назвал позицию Пекина по Тайваню предупреждением для США

Эксперт: позиция Пекина по Тайваню является предупреждением американским стратегам

© AP Photo / Kin CheungЛюди на митинге по случаю Национального дня Тайваня
Люди на митинге по случаю Национального дня Тайваня - РИА Новости, 1920, 07.03.2022
© AP Photo / Kin Cheung
Люди на митинге по случаю Национального дня Тайваня
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Позиция Пекина по отношению к Тайваню не изменилась, но глава МИД Китая в очередной раз предупредил американских чиновников, которые подталкивают Тайбэй к провозглашению суверенитета, заявил РИА Новости руководитель Экспертного совета российско-китайского комитета дружбы, мира и развития, востоковед Юрий Тавровский.
Глава МИД КНР Ван И заявил в понедельник, что Тайвань является неотъемлемой частью Китая и в конечном итоге он вернется "в объятия родины". При этом, по его словам, некоторые силы в США с целью сдерживания Китая поощряют силы, выступающие за независимость Тайваня, чем бросают вызов принципу "одного Китая", серьезно нарушают основы международных отношений и подрывают мир и стабильность в Тайваньском проливе.
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Экс-премьер Японии призвал США пересмотреть позицию по Тайваню
"Слова Ван И по форме не являются коррекцией позиции Пекина о неизбежности мирного присоединения Тайваня к Китаю. В то же время прозвучавшие слова главы китайской дипломатии на фоне нынешней ситуации в мире являются предупреждением тем стратегам на Западе, которые спровоцировали кризис на Украине", - считает эксперт.
По его словам, американские чиновники как на словах, так и в конкретных действиях подталкивают Тайбэй к провозглашению суверенитета.
"Эти действия в последние недели очень напоминают то, что происходило на Украине - накачивание оружием, переброска советников, подтягивание к рубежам Китая ударных подразделений войск США", - подчеркнул эксперт.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
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