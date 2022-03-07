01:19 07.03.2022 (обновлено: 01:38 07.03.2022)
Глава МИД Франции заявил о необходимости поддерживать канал связи с Путиным
Глава МИД Франции Ле Дриан заявил о необходимости поддерживать канал связи с Путиным
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан
Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан
ПАРИЖ, 7 мар - РИА Новости. Необходимо поддерживать канал связи с президентом России Владимиром Путиным на фоне ситуации вокруг Украины, заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан.
"В нынешней ситуации нужно разговаривать, а чтобы разговаривать, нужно поддерживать канал для дискуссий", - сказал Ле Дриан в интервью телеканалу France 2.
Дипломат на фоне разговоров мировых лидеров с Путиным, в том числе президента Франции Эммануэля Макрона, подчеркнул, что сейчас наметилась важная тема - обеспечение безопасности АЭС на Украине.
В воскресенье Макрон по итогам разговоров с Путиным и Владимиром Зеленским заявил, что стороны ведут работу по сохранению целостности гражданских ядерных объектов Украины.
Как сообщила ранее пресс-служба Кремля, Путин заявил Макрону, что Вооруженные силы РФ и украинское подразделение охраны с персоналом продолжают обеспечивать функционирование Запорожской АЭС. Также российский лидер отметил, что не против встречи в формате МАГАТЭ - Россия - Украина, но не в Чернобыле, а в формате видеоконференции или в третьей стране.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.