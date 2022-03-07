Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220307/sudno-1776980960.html
МarineTraffic: американское судно везет военную технику в греческий порт
МarineTraffic: американское судно везет военную технику в греческий порт - РИА Новости, 07.03.2022
МarineTraffic: американское судно везет военную технику в греческий порт
Гигантское американское транспортное судно Liberty Passion везет военную технику в порт Александруполис на севере Греции, сообщает сайт МarineTraffic. РИА Новости, 07.03.2022
2022-03-07T00:15
2022-03-07T00:47
в мире
сша
нато
греция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/1d/1565460857_0:282:2703:1802_1920x0_80_0_0_256c8bb6f284c18cc90c05a6ad1554bc.jpg
АФИНЫ, 7 мар – РИА Новости. Гигантское американское транспортное судно Liberty Passion везет военную технику в порт Александруполис на севере Греции, сообщает сайт МarineTraffic.По его информации, транспорт вышел из американского порта Чарльстон 5 марта, прибудет в греческий порт Александруполис вечером 19 марта.Судно Liberty Passion предназначено для транспортировки техники, оно построено в 2017 году и ходит под флагом США. Его грузоподъемность составляет 20,3 тысячи тонн, текущая осадка - 10 метров. Длина судна составляет 199,98 метра, а ширина - 32,3 метра.Новостной сайт 902.gr греческой компартии сообщает, что судно везет военную технику "в порт Александруполис, который был превращен правительствами Греции в базу США и НАТО". Как утверждается, эту технику затем перебросят по железной дороге в Польшу для усиления группировки НАТО на границе с Россией.Недалеко от Александруполиса также находится ударная группа американского авианосца Harry S. Truman.Ранее польский премьер Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава хочет разместить на своей территории как можно больше американских войск. Госсекретарь США Энтони Блинкен на это ответил, что "согласился с необходимостью укрепления восточного фланга НАТО".Усиление группировки НАТО происходит на фоне специальной операции по демилитаризации Украины, которую Россия начала 24 февраля. По словам президента Владимира Путина, необходимо также провести денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке российской армии развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, есть потери со всех сторон.
https://radiosputnik.ria.ru/20220306/nato-1776953473.html
https://ria.ru/20220306/ukraina-1776971588.html
сша
греция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/1d/1565460857_236:0:2639:1802_1920x0_80_0_0_4ef626b877d06780cbe78ed8bbad6a03.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, нато, греция
00:15 07.03.2022 (обновлено: 00:47 07.03.2022)
 
МarineTraffic: американское судно везет военную технику в греческий порт

МarineTraffic: американское судно Liberty Passion везет военную технику в греческий порт

© Фото : U.S. Army photo / Kimberly SpinnerАмериканская военная техника перед переброской в Европу
Американская военная техника перед переброской в Европу - РИА Новости, 1920, 07.03.2022
© Фото : U.S. Army photo / Kimberly Spinner
Американская военная техника перед переброской в Европу
Читать ria.ru в
АФИНЫ, 7 мар – РИА Новости. Гигантское американское транспортное судно Liberty Passion везет военную технику в порт Александруполис на севере Греции, сообщает сайт МarineTraffic.
По его информации, транспорт вышел из американского порта Чарльстон 5 марта, прибудет в греческий порт Александруполис вечером 19 марта.
Судно Liberty Passion предназначено для транспортировки техники, оно построено в 2017 году и ходит под флагом США. Его грузоподъемность составляет 20,3 тысячи тонн, текущая осадка - 10 метров. Длина судна составляет 199,98 метра, а ширина - 32,3 метра.
Новостной сайт 902.gr греческой компартии сообщает, что судно везет военную технику "в порт Александруполис, который был превращен правительствами Греции в базу США и НАТО". Как утверждается, эту технику затем перебросят по железной дороге в Польшу для усиления группировки НАТО на границе с Россией.
Украинский военный на учениях во Львовской области - РИА Новости, 1920, 06.03.2022
Вчера, 18:58В мире
Украина не будет требовать себе членство в НАТО, заявили в Киеве
Недалеко от Александруполиса также находится ударная группа американского авианосца Harry S. Truman.
Ранее польский премьер Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава хочет разместить на своей территории как можно больше американских войск. Госсекретарь США Энтони Блинкен на это ответил, что "согласился с необходимостью укрепления восточного фланга НАТО".
Усиление группировки НАТО происходит на фоне специальной операции по демилитаризации Украины, которую Россия начала 24 февраля. По словам президента Владимира Путина, необходимо также провести денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке российской армии развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, есть потери со всех сторон.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 06.03.2022
Вчера, 21:48Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Член делегации Украины заявил, что Киеву не нужны самолеты НАТО
 
В миреСШАНАТОГреция
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала