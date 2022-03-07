00:15 07.03.2022 (обновлено: 00:47 07.03.2022)
МarineTraffic: американское судно везет военную технику в греческий порт
МarineTraffic: американское судно Liberty Passion везет военную технику в греческий порт
Американская военная техника перед переброской в Европу
АФИНЫ, 7 мар – РИА Новости. Гигантское американское транспортное судно Liberty Passion везет военную технику в порт Александруполис на севере Греции, сообщает сайт МarineTraffic.
По его информации, транспорт вышел из американского порта Чарльстон 5 марта, прибудет в греческий порт Александруполис вечером 19 марта.
Судно Liberty Passion предназначено для транспортировки техники, оно построено в 2017 году и ходит под флагом США. Его грузоподъемность составляет 20,3 тысячи тонн, текущая осадка - 10 метров. Длина судна составляет 199,98 метра, а ширина - 32,3 метра.
Новостной сайт 902.gr греческой компартии сообщает, что судно везет военную технику "в порт Александруполис, который был превращен правительствами Греции в базу США и НАТО". Как утверждается, эту технику затем перебросят по железной дороге в Польшу для усиления группировки НАТО на границе с Россией.
Недалеко от Александруполиса также находится ударная группа американского авианосца Harry S. Truman.
Ранее польский премьер Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава хочет разместить на своей территории как можно больше американских войск. Госсекретарь США Энтони Блинкен на это ответил, что "согласился с необходимостью укрепления восточного фланга НАТО".
Усиление группировки НАТО происходит на фоне специальной операции по демилитаризации Украины, которую Россия начала 24 февраля. По словам президента Владимира Путина, необходимо также провести денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.