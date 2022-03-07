https://ria.ru/20220307/sud-1777024451.html

Пулатова продолжат защищать в деле МH17, заявил адвокат

Пулатова продолжат защищать в деле МH17, заявил адвокат - РИА Новости, 07.03.2022

Пулатова продолжат защищать в деле МH17, заявил адвокат

Голландские адвокаты обвиняемого россиянина Олега Пулатова продолжат защищать его на суде по делу о крушении рейса MH17, несмотря на ситуацию на Украине,... РИА Новости, 07.03.2022

2022-03-07T12:37

2022-03-07T12:37

2022-03-07T13:17

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СХИПХОЛ (Нидерланды), 7 мар - РИА Новости, Анастасия Иванова. Голландские адвокаты обвиняемого россиянина Олега Пулатова продолжат защищать его на суде по делу о крушении рейса MH17, несмотря на ситуацию на Украине, заявила его адвокат Сабине тен Дуссхате.В понедельник в особо охраняемом судебном комплексе Схипхол окружной суд Гааги продолжает рассмотрение дела об авиакатастрофе рейса MH17 на востоке Украины в 2014 году. На заседаниях в марте на суде выступает защита Пулатова, которого представляют голландские адвокаты Сабине тен Дуссхате и Баудевейн ван Эйк."Наш клиент - россиянин, но он отдельный человек, которого подозревают в совершении очень серьёзных преступлений. Он отрицает свою виновность. И это его отдельная позиция. Он объяснял, что он действительно был на Украине в то время, но по своей личной инициативе… Он не представляет ни правительство, ни режим. Он - отдельный человек. Мы продолжим защищать его", - сказала тен Дуссхате на заседании. Она подчеркнула, что у ее клиента есть право на справедливое судебное разбирательство и защиту.Судебный процесс по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. По делу проходят четыре фигуранта - россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа адвокатов, остальных подозреваемых судят заочно. С 8 июня 2021 года началось рассмотрение дела по существу.В декабре 2021 года прокуратура Нидерландов выступила с обвинительным актом, потребовав приговорить всех четырёх обвиняемых к пожизненному заключению "за уничтожение самолета в составе организованной группы, которое привело к гибели 298 человек, и убийство пассажиров, находившихся на борту".Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев сразу обвинил в авиакатастрофе ополченцев, но те заявили, что у них нет средств, которые позволили бы сбить самолет на такой высоте. Украина отказалась предоставить данные со своих радаров, а США не стали передавать следствию спутниковые снимки, где, как они утверждают, виден момент запуска ракеты.Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры. Расследование проводила совместная следственная группа (ССГ) под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия России. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитной ракетной бригаде ВС РФ из Курска, с подконтрольной ополченцам территории.Линия гособвинения строится на показаниях исключительно анонимных свидетелей. Защита обвиняемого по делу россиянина Пулатова заявляла, что это мешает оценить достоверность их показаний, однако прокуратура Нидерландов настаивает на том, что анонимность необходима в целях безопасности. МИД РФ заявлял, что обвинения в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, а расследование является предвзятым и однобоким. По словам главы ведомства Сергея Лаврова, оно переполнено двойными стандартами.

https://ria.ru/20220303/vertolet-1776157038.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220223/aviakatastrofa-1774499730.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, украина, гаага, николай винниченко, россия, киев, сша, вооруженные силы рф, бук (зенитный ракетный комплекс)