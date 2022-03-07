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США разместят в Европе еще несколько сотен военных
США разместят в Европе еще несколько сотен военных - РИА Новости, 07.03.2022
США разместят в Европе еще несколько сотен военных
Порядка 100 тысяч американских военных находятся в Европе, в выходные принято решение о дополнительном размещении еще 500, сообщил Пентагон. РИА Новости, 07.03.2022
2022-03-07T20:30
2022-03-07T20:37
сша
в мире
министерство обороны сша
европа
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ВАШИНГТОН, 7 мар - РИА Новости. Порядка 100 тысяч американских военных находятся в Европе, в выходные принято решение о дополнительном размещении еще 500, сообщил Пентагон."В выходные глава Пентагона приказал разместить дополнительно около 500 военных в Европе", - сообщил на брифинге высокопоставленный представитель ведомства.По его словам, всего в Европе находятся порядка 100 тысяч американских военных.
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сша, в мире, министерство обороны сша, европа
20:30 07.03.2022 (обновлено: 20:37 07.03.2022)
 
США разместят в Европе еще несколько сотен военных

Пентагон дополнительно разместит в Европе порядка 500 американских военных

© REUTERS / Ints KalninsАмериканские военные с флагом НАТО
Американские военные с флагом НАТО - РИА Новости, 1920, 07.03.2022
© REUTERS / Ints Kalnins
Американские военные с флагом НАТО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 7 мар - РИА Новости. Порядка 100 тысяч американских военных находятся в Европе, в выходные принято решение о дополнительном размещении еще 500, сообщил Пентагон.
"В выходные глава Пентагона приказал разместить дополнительно около 500 военных в Европе", - сообщил на брифинге высокопоставленный представитель ведомства.
По его словам, всего в Европе находятся порядка 100 тысяч американских военных.
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