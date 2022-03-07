https://ria.ru/20220307/ssha-1777079342.html

США разместят в Европе еще несколько сотен военных

США разместят в Европе еще несколько сотен военных - РИА Новости, 07.03.2022

США разместят в Европе еще несколько сотен военных

Порядка 100 тысяч американских военных находятся в Европе, в выходные принято решение о дополнительном размещении еще 500, сообщил Пентагон. РИА Новости, 07.03.2022

2022-03-07T20:30

2022-03-07T20:30

2022-03-07T20:37

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ВАШИНГТОН, 7 мар - РИА Новости. Порядка 100 тысяч американских военных находятся в Европе, в выходные принято решение о дополнительном размещении еще 500, сообщил Пентагон."В выходные глава Пентагона приказал разместить дополнительно около 500 военных в Европе", - сообщил на брифинге высокопоставленный представитель ведомства.По его словам, всего в Европе находятся порядка 100 тысяч американских военных.

https://ria.ru/20220307/sanktsii-1777069327.html

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Ангелина Орехова

Ангелина Орехова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ангелина Орехова

сша, в мире, министерство обороны сша, европа