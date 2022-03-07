https://ria.ru/20220307/ssha-1777079342.html
США разместят в Европе еще несколько сотен военных
США разместят в Европе еще несколько сотен военных - РИА Новости, 07.03.2022
США разместят в Европе еще несколько сотен военных
Порядка 100 тысяч американских военных находятся в Европе, в выходные принято решение о дополнительном размещении еще 500, сообщил Пентагон. РИА Новости, 07.03.2022
2022-03-07T20:30
2022-03-07T20:30
2022-03-07T20:37
сша
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министерство обороны сша
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ВАШИНГТОН, 7 мар - РИА Новости. Порядка 100 тысяч американских военных находятся в Европе, в выходные принято решение о дополнительном размещении еще 500, сообщил Пентагон."В выходные глава Пентагона приказал разместить дополнительно около 500 военных в Европе", - сообщил на брифинге высокопоставленный представитель ведомства.По его словам, всего в Европе находятся порядка 100 тысяч американских военных.
https://ria.ru/20220307/sanktsii-1777069327.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, в мире, министерство обороны сша, европа
20:30 07.03.2022 (обновлено: 20:37 07.03.2022)
США разместят в Европе еще несколько сотен военных
Пентагон дополнительно разместит в Европе порядка 500 американских военных
ВАШИНГТОН, 7 мар - РИА Новости. Порядка 100 тысяч американских военных находятся в Европе, в выходные принято решение о дополнительном размещении еще 500, сообщил Пентагон.
"В выходные глава Пентагона приказал разместить дополнительно около 500 военных в Европе", - сообщил на брифинге высокопоставленный представитель ведомства.
По его словам, всего в Европе находятся порядка 100 тысяч американских военных.