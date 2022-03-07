Американцы уповают на единственный способ избежать войны с Россией

В США назвали единственный способ избежать военного столкновения с Россией
Читатели Daily Mail US призвали привлечь Трампа к урегулированию украинского кризиса
Флаги России и США
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Читатели газеты Daily Mail US опасаются возможных последствий вмешательства США в украинский кризис.
Многие комментаторы сошлись во мнении, что Америка уже находится на пути к полноценному участию в военном противостоянии с Россией.
"Учитывая принятые решения, все к этому и идет. Но расплачиваться за это будут не США, а европейцы. Необходимо сесть за стол переговоров!" — призвал Antoine.
"Вашингтон своими действиями приближает нас к войне!" — считает Rodney Collen.
"Да у нас сумасшедший трус на посту президента", — написал Mojo Kookamunga.
"Наш нынешний президент считает, что остановить противостояние можно с помощью наших налогов", — подчеркнул Army Vet.
"Бьюсь об заклад, Америка сожалеет, что сейчас у нее не Трамп. При нем мир был самым мирным <…> в 2024 году граждане должны исправить эту ошибку", — отметил freckles.
"Еще не скучаете по Трампу?" — задается вопросом Sharon.
Вчера, 08:00Украина превращается в Сомали
"Чтобы остановить противостояние, нам нужно назначить переговорщиком Трампа", — убежден Jeff.
Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
В ответ Запад ввел новые антироссийские санкции. В частности, под них попали несколько крупнейших банков, включая Сбербанк и ВТБ. Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов. Для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции.