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Новак заявил о праве России запретить прокачку по "Северному потоку — 1"

Новак заявил о праве России запретить прокачку по "Северному потоку — 1" - РИА Новости, 08.03.2022

Новак заявил о праве России запретить прокачку по "Северному потоку — 1"

Россия имеет право зеркально запретить прокачку газа через "Северный поток 1" из-за запрета в отношении "Северного потока 2", но пока не делает этого, поскольку РИА Новости, 08.03.2022

2022-03-07T22:33

2022-03-07T22:33

2022-03-08T00:01

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Россия имеет право зеркально запретить прокачку газа через "Северный поток 1" из-за запрета в отношении "Северного потока 2", но пока не делает этого, поскольку от такого решения ни она из сторон не выиграет, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак."Мы понимаем, что в связи с необоснованными обвинениями в адрес России относительно энергетического кризиса в Европе и введения запрета в отношении "Северного потока 2" у нас есть полное право принять "зеркальное" решение и наложить эмбарго на прокачку газа через газопровод "Северный поток 1", который сегодня загружен на максимальном уровне 100%. Но пока мы этого решения не принимаем. От этого никто не выиграет. Хотя европейские политики своими заявлениями и обвинениями в адрес России нас к этому подталкивают", - отметил он.Объём транспортировки газа по "Северному потоку" в 2021 году составил 59,2 миллиарда кубометров - рекордный уровень 2020 года, второй год подряд превышая проектные мощности в 55 миллиардов кубометров газа.Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала специальную военную операцию в отношении Украины. В ответ западные страны ввели ряд новых антироссийских санкций. В частности, Германия остановила сертификацию трубопровода "Северный поток 2"."Северный поток 2" - газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом". Строительство газопровода длилось три года и в 2021 году было завершено.

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Петр Попадюк

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