Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220307/spg-1777092664.html
Новак заявил о праве России запретить прокачку по "Северному потоку — 1"
Новак заявил о праве России запретить прокачку по "Северному потоку — 1" - РИА Новости, 08.03.2022
Новак заявил о праве России запретить прокачку по "Северному потоку — 1"
Россия имеет право зеркально запретить прокачку газа через "Северный поток 1" из-за запрета в отношении "Северного потока 2", но пока не делает этого, поскольку РИА Новости, 08.03.2022
2022-03-07T22:33
2022-03-08T00:01
цены на нефть
европа
россия
северный поток
северный поток — 2
в мире
александр новак
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/18/1760481464_0:0:2623:1475_1920x0_80_0_0_e00835a402c0d5c8cfd924663d844921.jpg
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Россия имеет право зеркально запретить прокачку газа через "Северный поток 1" из-за запрета в отношении "Северного потока 2", но пока не делает этого, поскольку от такого решения ни она из сторон не выиграет, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак."Мы понимаем, что в связи с необоснованными обвинениями в адрес России относительно энергетического кризиса в Европе и введения запрета в отношении "Северного потока 2" у нас есть полное право принять "зеркальное" решение и наложить эмбарго на прокачку газа через газопровод "Северный поток 1", который сегодня загружен на максимальном уровне 100%. Но пока мы этого решения не принимаем. От этого никто не выиграет. Хотя европейские политики своими заявлениями и обвинениями в адрес России нас к этому подталкивают", - отметил он.Объём транспортировки газа по "Северному потоку" в 2021 году составил 59,2 миллиарда кубометров - рекордный уровень 2020 года, второй год подряд превышая проектные мощности в 55 миллиардов кубометров газа.Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала специальную военную операцию в отношении Украины. В ответ западные страны ввели ряд новых антироссийских санкций. В частности, Германия остановила сертификацию трубопровода "Северный поток 2"."Северный поток 2" - газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом". Строительство газопровода длилось три года и в 2021 году было завершено.
https://ria.ru/20220307/provaly-1777091078.html
европа
россия
украина
балтийское море
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Петр Попадюк
Петр Попадюк
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/18/1760481464_0:0:2286:1714_1920x0_80_0_0_fd7dcc4bd82b7b1e8d762412069da0d5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
цены на нефть, европа, россия, северный поток, северный поток — 2, в мире, александр новак, владимир путин, украина, балтийское море, газпром, nord stream 2 ag
22:33 07.03.2022 (обновлено: 00:01 08.03.2022)
 
Новак заявил о праве России запретить прокачку по "Северному потоку — 1"

Новак: Россия имеет право зеркально запретить прокачку газа через "Северный поток — 1"

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкКомпрессорная станция
Компрессорная станция - РИА Новости, 1920, 07.03.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Компрессорная станция
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Россия имеет право зеркально запретить прокачку газа через "Северный поток 1" из-за запрета в отношении "Северного потока 2", но пока не делает этого, поскольку от такого решения ни она из сторон не выиграет, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.
"Мы понимаем, что в связи с необоснованными обвинениями в адрес России относительно энергетического кризиса в Европе и введения запрета в отношении "Северного потока 2" у нас есть полное право принять "зеркальное" решение и наложить эмбарго на прокачку газа через газопровод "Северный поток 1", который сегодня загружен на максимальном уровне 100%. Но пока мы этого решения не принимаем. От этого никто не выиграет. Хотя европейские политики своими заявлениями и обвинениями в адрес России нас к этому подталкивают", - отметил он.
Объём транспортировки газа по "Северному потоку" в 2021 году составил 59,2 миллиарда кубометров - рекордный уровень 2020 года, второй год подряд превышая проектные мощности в 55 миллиардов кубометров газа.
Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала специальную военную операцию в отношении Украины. В ответ западные страны ввели ряд новых антироссийских санкций. В частности, Германия остановила сертификацию трубопровода "Северный поток 2".
"Северный поток 2" - газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом". Строительство газопровода длилось три года и в 2021 году было завершено.
Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак - РИА Новости, 1920, 07.03.2022
Вчера, 22:14
Европа хочет переложить на Россию провалы в энергополитике, заявил Новак
 
Цены на нефтьЕвропаРоссияСеверный потокСеверный поток — 2В миреАлександр НовакВладимир ПутинУкраинаБалтийское мореГазпромNord Stream 2 AG
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала