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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220307/spetsoperatsiya-1777098449.html
Россия вывела более 170 тысяч человек из зон спецоперации на Украине
Россия вывела более 170 тысяч человек из зон спецоперации на Украине - РИА Новости, 07.03.2022
Россия вывела более 170 тысяч человек из зон спецоперации на Украине
Без участия Украины российская сторона вывела из зон проведения спецоперации на территорию РФ более 170 тысяч человек, из которых более 44 тысяч - дети,... РИА Новости, 07.03.2022
2022-03-07T23:50
2022-03-07T23:50
обострение ситуации в днр и лнр
донецкая народная республика
россия
украина
в мире
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Без участия Украины российская сторона вывела из зон проведения спецоперации на территорию РФ более 170 тысяч человек, из которых более 44 тысяч - дети, сообщили в межведомственном координационном комитете Российской Федерации по гуманитарному реагированию на Украине."Без участия Украины российской стороне удалось на текущий момент вывести из зон проведения специальной военной операции из Луганской и Донецкой народных республик, Украины на территорию Российской Федерации 173 773 человека, из них 44 187 детей, а также 19 969 единиц личного автотранспорта", - указано в сообщении.Как уточняется в сообщении, эвакуированные граждане Украины обеспечены горячим питанием и находятся в пунктах временного размещения, в гостиницах, санаториях и пансионатах. Детям предоставляются места в детских садах и школах, для взрослых оперативно решаются вопросы временного трудоустройства.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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донецкая народная республика, россия, украина, в мире, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
23:50 07.03.2022
 
Россия вывела более 170 тысяч человек из зон спецоперации на Украине

Минобороны: ВС вывели более 170 тысяч человек из зон спецоперации без участия Украины

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГосударственный флаг России на здании Министерства обороны РФ
Государственный флаг России на здании Министерства обороны РФ - РИА Новости, 1920, 07.03.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Государственный флаг России на здании Министерства обороны РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Без участия Украины российская сторона вывела из зон проведения спецоперации на территорию РФ более 170 тысяч человек, из которых более 44 тысяч - дети, сообщили в межведомственном координационном комитете Российской Федерации по гуманитарному реагированию на Украине.
"Без участия Украины российской стороне удалось на текущий момент вывести из зон проведения специальной военной операции из Луганской и Донецкой народных республик, Украины на территорию Российской Федерации 173 773 человека, из них 44 187 детей, а также 19 969 единиц личного автотранспорта", - указано в сообщении.
Как уточняется в сообщении, эвакуированные граждане Украины обеспечены горячим питанием и находятся в пунктах временного размещения, в гостиницах, санаториях и пансионатах. Детям предоставляются места в детских садах и школах, для взрослых оперативно решаются вопросы временного трудоустройства.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Жители Украины - РИА Новости, 1920, 07.03.2022
Вчера, 23:40Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Гумштаб: в крупных городах Украины наступила гуманитарная катастрофа
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРДонецкая Народная РеспубликаРоссияУкраинаВ миреВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
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