https://ria.ru/20220307/spetsoperatsiya-1777098449.html
Россия вывела более 170 тысяч человек из зон спецоперации на Украине
Россия вывела более 170 тысяч человек из зон спецоперации на Украине - РИА Новости, 07.03.2022
Россия вывела более 170 тысяч человек из зон спецоперации на Украине
Без участия Украины российская сторона вывела из зон проведения спецоперации на территорию РФ более 170 тысяч человек, из которых более 44 тысяч - дети,... РИА Новости, 07.03.2022
2022-03-07T23:50
2022-03-07T23:50
2022-03-07T23:50
обострение ситуации в днр и лнр
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Без участия Украины российская сторона вывела из зон проведения спецоперации на территорию РФ более 170 тысяч человек, из которых более 44 тысяч - дети, сообщили в межведомственном координационном комитете Российской Федерации по гуманитарному реагированию на Украине."Без участия Украины российской стороне удалось на текущий момент вывести из зон проведения специальной военной операции из Луганской и Донецкой народных республик, Украины на территорию Российской Федерации 173 773 человека, из них 44 187 детей, а также 19 969 единиц личного автотранспорта", - указано в сообщении.Как уточняется в сообщении, эвакуированные граждане Украины обеспечены горячим питанием и находятся в пунктах временного размещения, в гостиницах, санаториях и пансионатах. Детям предоставляются места в детских садах и школах, для взрослых оперативно решаются вопросы временного трудоустройства.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220307/ukraina-1777097854.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, россия, украина, в мире, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Россия вывела более 170 тысяч человек из зон спецоперации на Украине
Минобороны: ВС вывели более 170 тысяч человек из зон спецоперации без участия Украины