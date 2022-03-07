https://ria.ru/20220307/spetsoperatsiya-1777092182.html

В ДНР заявили, что с начала спецоперации погибли 47 защитника республики

В ДНР заявили, что с начала спецоперации погибли 47 защитника республики - РИА Новости, 07.03.2022

В ДНР заявили, что с начала спецоперации погибли 47 защитника республики

Народная милиция Донецкой народной республики сообщила, что сначала спецоперации в Донбассе погибли 47 защитников республики и 179 получили ранения. РИА Новости, 07.03.2022

2022-03-07T22:26

2022-03-07T22:26

2022-03-07T22:26

в мире

владимир путин

донецкая народная республика

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россия

вооруженные силы рф

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ДОНЕЦК, 7 мар – РИА Новости. Народная милиция Донецкой народной республики сообщила, что сначала спецоперации в Донбассе погибли 47 защитников республики и 179 получили ранения."К сожалению, среди наших боевых друзей, участвующих в специальной военной операции, по освобождению Донбасса от бандеровской нечисти имеются потери, 47 защитников Донецкой народной республики погибли при исполнении воинского долга, 179 боевых товарищей получили ранения", - говорится в сообщении народной милиции в Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220307/natsionalisty-1777074910.html

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Петр Попадюк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф