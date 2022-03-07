https://ria.ru/20220307/slutskiy-1777087769.html

Слуцкий анонсировал четвертый раунд переговоров с Украиной

Слуцкий анонсировал четвертый раунд переговоров с Украиной - РИА Новости, 07.03.2022

Слуцкий анонсировал четвертый раунд переговоров с Украиной

Четвертый раунд переговоров России и Украины состоится в самое ближайшее время, заявил глава думского комитета по международным делам и член делегации РФ на... РИА Новости, 07.03.2022

2022-03-07T21:43

2022-03-07T21:43

2022-03-07T22:02

украина

в мире

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/1/1e/1564045087_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4d1880e7008107444df2847ae83522c0.jpg

МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Четвертый раунд переговоров России и Украины состоится в самое ближайшее время, заявил глава думского комитета по международным делам и член делегации РФ на переговорах с Украиной Леонид Слуцкий.Было бы наивно предполагать, что документы были бы подписаны сегодня на переговорах с Украиной, так как это объемные материалы, требующие изучения, заявил глава думского комитета по международным делам и член делегации РФ на переговорах Леонид Слуцкий."Было бы наивно предполагать, что сегодня что-либо было бы подписано, это объемные материалы. И, безусловно, в самое ближайшее время работа по этим документам будет продолжена", - сказал он в эфире "России 24".

https://ria.ru/20220307/medinskiy-1777084403.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

украина, в мире, россия