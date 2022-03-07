https://ria.ru/20220307/slutskiy-1777087769.html
Слуцкий анонсировал четвертый раунд переговоров с Украиной
Слуцкий анонсировал четвертый раунд переговоров с Украиной - РИА Новости, 07.03.2022
Слуцкий анонсировал четвертый раунд переговоров с Украиной
Четвертый раунд переговоров России и Украины состоится в самое ближайшее время, заявил глава думского комитета по международным делам и член делегации РФ на... РИА Новости, 07.03.2022
2022-03-07T21:43
2022-03-07T21:43
2022-03-07T22:02
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россия
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Четвертый раунд переговоров России и Украины состоится в самое ближайшее время, заявил глава думского комитета по международным делам и член делегации РФ на переговорах с Украиной Леонид Слуцкий.Было бы наивно предполагать, что документы были бы подписаны сегодня на переговорах с Украиной, так как это объемные материалы, требующие изучения, заявил глава думского комитета по международным делам и член делегации РФ на переговорах Леонид Слуцкий."Было бы наивно предполагать, что сегодня что-либо было бы подписано, это объемные материалы. И, безусловно, в самое ближайшее время работа по этим документам будет продолжена", - сказал он в эфире "России 24".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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украина, в мире, россия
21:43 07.03.2022 (обновлено: 22:02 07.03.2022)
Слуцкий анонсировал четвертый раунд переговоров с Украиной
Слуцкий: четвертый раунд переговоров с Украиной состоится в самое ближайшее время
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Четвертый раунд переговоров России и Украины состоится в самое ближайшее время, заявил глава думского комитета по международным делам и член делегации РФ на переговорах с Украиной Леонид Слуцкий.
"А следующий раунд, обратите внимание, раунды идут практически через день, итак, следующий, четвёртый раунд состоится на территории Белоруссии
в самое-самое ближайшее время. Точную дату пока не назову", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24"
.
Было бы наивно предполагать, что документы были бы подписаны сегодня на переговорах с Украиной, так как это объемные материалы, требующие изучения, заявил глава думского комитета по международным делам и член делегации РФ на переговорах Леонид Слуцкий.
"Было бы наивно предполагать, что сегодня что-либо было бы подписано, это объемные материалы. И, безусловно, в самое ближайшее время работа по этим документам будет продолжена", - сказал он в эфире "России 24".