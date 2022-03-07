Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220307/siriya-1776993411.html
Системы ПВО Сирии ответили на "израильскую агрессию", сообщили СМИ
Системы ПВО Сирии ответили на "израильскую агрессию", сообщили СМИ - РИА Новости, 07.03.2022
Системы ПВО Сирии ответили на "израильскую агрессию", сообщили СМИ
Системы противовоздушной обороны Сирии были задействованы в понедельник утром для отражения "израильской агрессии", передает государственное телевидение страны. РИА Новости, 07.03.2022
2022-03-07T06:40
2022-03-07T06:45
в мире
сирия
израиль
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154871/47/1548714731_0:0:568:320_1920x0_80_0_0_2ee016867f6b3f1dc91b973c3fd5bde0.jpg
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Системы противовоздушной обороны Сирии были задействованы в понедельник утром для отражения "израильской агрессии", передает государственное телевидение страны."Наши системы ПВО отвечают на израильскую агрессию, которой подвергся южный регион", - говорится в сообщении канала.Другие подробности не приводятся.
https://ria.ru/20220224/ataka-1774614460.html
сирия
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154871/47/1548714731_31:0:458:320_1920x0_80_0_0_bcb3e1870f7f1eae65e3a84810d96461.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сирия, израиль
06:40 07.03.2022 (обновлено: 06:45 07.03.2022)
 
Системы ПВО Сирии ответили на "израильскую агрессию", сообщили СМИ

ГосТВ Сирии сообщило, что системы ПВО ответили на "израильскую агрессию"

© Фото : SANAСирийские ПВО отражают ракетный удар
Сирийские ПВО отражают ракетный удар - РИА Новости, 1920, 07.03.2022
© Фото : SANA
Сирийские ПВО отражают ракетный удар
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Системы противовоздушной обороны Сирии были задействованы в понедельник утром для отражения "израильской агрессии", передает государственное телевидение страны.
"Наши системы ПВО отвечают на израильскую агрессию, которой подвергся южный регион", - говорится в сообщении канала.
Cирийские средства противовоздушной обороны отражают удар израильской армии
24 февраля, 03:15
СМИ: при израильской воздушной атаке погибли три сирийских солдата
Другие подробности не приводятся.
 
В миреСирияИзраиль
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала