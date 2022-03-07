https://ria.ru/20220307/siriya-1776993411.html

Системы ПВО Сирии ответили на "израильскую агрессию", сообщили СМИ

Системы ПВО Сирии ответили на "израильскую агрессию", сообщили СМИ - РИА Новости, 07.03.2022

Системы ПВО Сирии ответили на "израильскую агрессию", сообщили СМИ

Системы противовоздушной обороны Сирии были задействованы в понедельник утром для отражения "израильской агрессии", передает государственное телевидение страны. РИА Новости, 07.03.2022

2022-03-07T06:40

2022-03-07T06:40

2022-03-07T06:45

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Системы противовоздушной обороны Сирии были задействованы в понедельник утром для отражения "израильской агрессии", передает государственное телевидение страны."Наши системы ПВО отвечают на израильскую агрессию, которой подвергся южный регион", - говорится в сообщении канала.Другие подробности не приводятся.

https://ria.ru/20220224/ataka-1774614460.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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в мире, сирия, израиль