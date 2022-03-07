https://ria.ru/20220307/siriya-1776993411.html
Системы ПВО Сирии ответили на "израильскую агрессию", сообщили СМИ
Системы ПВО Сирии ответили на "израильскую агрессию", сообщили СМИ - РИА Новости, 07.03.2022
Системы ПВО Сирии ответили на "израильскую агрессию", сообщили СМИ
Системы противовоздушной обороны Сирии были задействованы в понедельник утром для отражения "израильской агрессии", передает государственное телевидение страны. РИА Новости, 07.03.2022
2022-03-07T06:40
2022-03-07T06:40
2022-03-07T06:45
в мире
сирия
израиль
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154871/47/1548714731_0:0:568:320_1920x0_80_0_0_2ee016867f6b3f1dc91b973c3fd5bde0.jpg
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Системы противовоздушной обороны Сирии были задействованы в понедельник утром для отражения "израильской агрессии", передает государственное телевидение страны."Наши системы ПВО отвечают на израильскую агрессию, которой подвергся южный регион", - говорится в сообщении канала.Другие подробности не приводятся.
https://ria.ru/20220224/ataka-1774614460.html
сирия
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154871/47/1548714731_31:0:458:320_1920x0_80_0_0_bcb3e1870f7f1eae65e3a84810d96461.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сирия, израиль
06:40 07.03.2022 (обновлено: 06:45 07.03.2022)
Системы ПВО Сирии ответили на "израильскую агрессию", сообщили СМИ
ГосТВ Сирии сообщило, что системы ПВО ответили на "израильскую агрессию"