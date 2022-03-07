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Двое жителей Ивановской области получили штрафы за дискредитацию ВС России
Двое жителей Ивановской области получили штрафы за дискредитацию ВС России - РИА Новости, 07.03.2022
Двое жителей Ивановской области получили штрафы за дискредитацию ВС России
Двум жителям Ивановской области суды назначили административные штрафы в 30 тысяч рублей за дискредитацию действий Вооруженных сил РФ, сообщило УМВД по региону. РИА Новости, 07.03.2022
2022-03-07T13:53
2022-03-07T13:53
происшествия
ивановская область
россия
кинешемский район
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РЯЗАНЬ, 7 мар - РИА Новости. Двум жителям Ивановской области суды назначили административные штрафы в 30 тысяч рублей за дискредитацию действий Вооруженных сил РФ, сообщило УМВД по региону."Два жителя Ивановской области привлечены к административной ответственности за дискредитацию действий Вооруженных сил РФ", - говорится в сообщении.Уточняется, что 26-летний житель Кинешемского района провел в городе Плес одиночный пикет и "демонстрировал плакат, содержание которого дискредитировало использование Вооруженных сил Российской Федерации в ходе операции по денацификации и демилитаризации Украины". В его отношении составлен протокол по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ (Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности). Судом установлено, что плакат молодой человек изготовил по месту своего жительства лично."Фигурант признан виновным в совершении административного правонарушения. Ему назначено административное наказание в виде штрафа в размере 30 000 рублей. Аналогичное судебное решение вынесено в отношении жителя Шуйского района", - отмечает УМВД.
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ивановская область
россия
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происшествия, ивановская область, россия, кинешемский район
13:53 07.03.2022
 
Двое жителей Ивановской области получили штрафы за дискредитацию ВС России

В Ивановской области двое мужчин получили штрафы за дискредитацию российских военных

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 07.03.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Полиция
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РЯЗАНЬ, 7 мар - РИА Новости. Двум жителям Ивановской области суды назначили административные штрафы в 30 тысяч рублей за дискредитацию действий Вооруженных сил РФ, сообщило УМВД по региону.
"Два жителя Ивановской области привлечены к административной ответственности за дискредитацию действий Вооруженных сил РФ", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что 26-летний житель Кинешемского района провел в городе Плес одиночный пикет и "демонстрировал плакат, содержание которого дискредитировало использование Вооруженных сил Российской Федерации в ходе операции по денацификации и демилитаризации Украины". В его отношении составлен протокол по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ (Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности). Судом установлено, что плакат молодой человек изготовил по месту своего жительства лично.
"Фигурант признан виновным в совершении административного правонарушения. Ему назначено административное наказание в виде штрафа в размере 30 000 рублей. Аналогичное судебное решение вынесено в отношении жителя Шуйского района", - отмечает УМВД.
 
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