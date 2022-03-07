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Двое жителей Ивановской области получили штрафы за дискредитацию ВС России
Двое жителей Ивановской области получили штрафы за дискредитацию ВС России - РИА Новости, 07.03.2022
Двое жителей Ивановской области получили штрафы за дискредитацию ВС России
Двум жителям Ивановской области суды назначили административные штрафы в 30 тысяч рублей за дискредитацию действий Вооруженных сил РФ, сообщило УМВД по региону. РИА Новости, 07.03.2022
2022-03-07T13:53
2022-03-07T13:53
2022-03-07T13:53
происшествия
ивановская область
россия
кинешемский район
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РЯЗАНЬ, 7 мар - РИА Новости. Двум жителям Ивановской области суды назначили административные штрафы в 30 тысяч рублей за дискредитацию действий Вооруженных сил РФ, сообщило УМВД по региону."Два жителя Ивановской области привлечены к административной ответственности за дискредитацию действий Вооруженных сил РФ", - говорится в сообщении.Уточняется, что 26-летний житель Кинешемского района провел в городе Плес одиночный пикет и "демонстрировал плакат, содержание которого дискредитировало использование Вооруженных сил Российской Федерации в ходе операции по денацификации и демилитаризации Украины". В его отношении составлен протокол по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ (Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности). Судом установлено, что плакат молодой человек изготовил по месту своего жительства лично."Фигурант признан виновным в совершении административного правонарушения. Ему назначено административное наказание в виде штрафа в размере 30 000 рублей. Аналогичное судебное решение вынесено в отношении жителя Шуйского района", - отмечает УМВД.
https://ria.ru/20220305/feyk-1776726363.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ивановская область, россия, кинешемский район
Двое жителей Ивановской области получили штрафы за дискредитацию ВС России
В Ивановской области двое мужчин получили штрафы за дискредитацию российских военных