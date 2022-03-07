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Двоим жителям Приангарья грозит штраф за дискредитацию российских военных
Двоим жителям Приангарья грозит штраф за дискредитацию российских военных - РИА Новости, 07.03.2022
Двоим жителям Приангарья грозит штраф за дискредитацию российских военных
За дискредитацию Вооруженных сил РФ двум жителям Приангарья грозит штраф по 100 тысяч рублей, сообщает ГУМВД по Иркутской области в понедельник. РИА Новости, 07.03.2022
2022-03-07T12:50
2022-03-07T13:01
россия
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
вооруженные силы рф
иркутская область
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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ИРКУТСК, 7 мар – РИА Новости. За дискредитацию Вооруженных сил РФ двум жителям Приангарья грозит штраф по 100 тысяч рублей, сообщает ГУМВД по Иркутской области в понедельник."Сотрудниками полиции в Приангарье накануне составлены административные материалы в отношении двух жителей областного центра, действия которых были направлены на дискредитацию использования ВС РФ", - говорится в сообщении.В ближайшее время собранные полицией материалы будут переданы в суд. Другие детали не раскрываются.Данная статья внесена в КоАП РФ 4 марта этого года и предусматривает в качестве максимального наказания для физических лиц административный штраф в 100 тысяч рублей. За прошедшие дни в различных регионах России уже вынесен ряд штрафов.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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донецкая народная республика
луганская народная республика
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россия, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, иркутская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
12:50 07.03.2022 (обновлено: 13:01 07.03.2022)
 
Двоим жителям Приангарья грозит штраф за дискредитацию российских военных

На двоих жителей Приангарья составили протоколы за дискредитацию российских военных

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 07.03.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Сотрудник полиции
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ИРКУТСК, 7 мар – РИА Новости. За дискредитацию Вооруженных сил РФ двум жителям Приангарья грозит штраф по 100 тысяч рублей, сообщает ГУМВД по Иркутской области в понедельник.
"Сотрудниками полиции в Приангарье накануне составлены административные материалы в отношении двух жителей областного центра, действия которых были направлены на дискредитацию использования ВС РФ", - говорится в сообщении.
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В ближайшее время собранные полицией материалы будут переданы в суд. Другие детали не раскрываются.
Данная статья внесена в КоАП РФ 4 марта этого года и предусматривает в качестве максимального наказания для физических лиц административный штраф в 100 тысяч рублей. За прошедшие дни в различных регионах России уже вынесен ряд штрафов.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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РоссияВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы РФИркутская областьМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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