https://ria.ru/20220307/shtraf-1777025121.html

Двоим жителям Приангарья грозит штраф за дискредитацию российских военных

Двоим жителям Приангарья грозит штраф за дискредитацию российских военных - РИА Новости, 07.03.2022

Двоим жителям Приангарья грозит штраф за дискредитацию российских военных

За дискредитацию Вооруженных сил РФ двум жителям Приангарья грозит штраф по 100 тысяч рублей, сообщает ГУМВД по Иркутской области в понедельник. РИА Новости, 07.03.2022

2022-03-07T12:50

2022-03-07T12:50

2022-03-07T13:01

россия

владимир путин

донецкая народная республика

луганская народная республика

вооруженные силы рф

иркутская область

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg

ИРКУТСК, 7 мар – РИА Новости. За дискредитацию Вооруженных сил РФ двум жителям Приангарья грозит штраф по 100 тысяч рублей, сообщает ГУМВД по Иркутской области в понедельник."Сотрудниками полиции в Приангарье накануне составлены административные материалы в отношении двух жителей областного центра, действия которых были направлены на дискредитацию использования ВС РФ", - говорится в сообщении.В ближайшее время собранные полицией материалы будут переданы в суд. Другие детали не раскрываются.Данная статья внесена в КоАП РФ 4 марта этого года и предусматривает в качестве максимального наказания для физических лиц административный штраф в 100 тысяч рублей. За прошедшие дни в различных регионах России уже вынесен ряд штрафов.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220306/tiktok-1776971728.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220305/peskov-1776720904.html

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

иркутская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, иркутская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии)