https://ria.ru/20220307/sholts-1777084920.html

Германия поставила Украине только оборонительное вооружение, заявил Шольц

Германия поставила Украине только оборонительное вооружение, заявил Шольц - РИА Новости, 07.03.2022

Германия поставила Украине только оборонительное вооружение, заявил Шольц

Германия поставила Украине исключительно оборонительное вооружение, возможные последующие поставки не комментируются, заявил, выступая на партийном мероприятии... РИА Новости, 07.03.2022

2022-03-07T21:18

2022-03-07T21:18

2022-03-07T21:18

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украина

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БЕРЛИН, 7 мар - РИА Новости. Германия поставила Украине исключительно оборонительное вооружение, возможные последующие поставки не комментируются, заявил, выступая на партийном мероприятии Социал-демократической партии Германии, канцлер ФРГ Олаф Шольц."Мы решили, что о конкретных деталях, исходя из соображений безопасности, не хотим сообщать слишком многое, речь идет всегда об оборонительном вооружении, я считаю, что это очень важно уточнить. Они (вооружения - ред.) помогают обороняться, и это то, что мы запустили", - сказал Шольц, отвечая на соответствующий вопрос.

https://ria.ru/20220307/berbok-1777079801.html

германия

украина

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Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, германия, украина