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Германия поставила Украине только оборонительное вооружение, заявил Шольц
Германия поставила Украине только оборонительное вооружение, заявил Шольц - РИА Новости, 07.03.2022
Германия поставила Украине только оборонительное вооружение, заявил Шольц
Германия поставила Украине исключительно оборонительное вооружение, возможные последующие поставки не комментируются, заявил, выступая на партийном мероприятии... РИА Новости, 07.03.2022
2022-03-07T21:18
2022-03-07T21:18
в мире
германия
украина
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БЕРЛИН, 7 мар - РИА Новости. Германия поставила Украине исключительно оборонительное вооружение, возможные последующие поставки не комментируются, заявил, выступая на партийном мероприятии Социал-демократической партии Германии, канцлер ФРГ Олаф Шольц."Мы решили, что о конкретных деталях, исходя из соображений безопасности, не хотим сообщать слишком многое, речь идет всегда об оборонительном вооружении, я считаю, что это очень важно уточнить. Они (вооружения - ред.) помогают обороняться, и это то, что мы запустили", - сказал Шольц, отвечая на соответствующий вопрос.
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в мире, германия, украина
21:18 07.03.2022
 
Германия поставила Украине только оборонительное вооружение, заявил Шольц

Канцлер ФРГ Шольц: Германия поставила Украине исключительно оборонительное вооружение

© REUTERS / John Macdougall/PoolКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 07.03.2022
© REUTERS / John Macdougall/Pool
Канцлер Германии Олаф Шольц
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 7 мар - РИА Новости. Германия поставила Украине исключительно оборонительное вооружение, возможные последующие поставки не комментируются, заявил, выступая на партийном мероприятии Социал-демократической партии Германии, канцлер ФРГ Олаф Шольц.
"Мы решили, что о конкретных деталях, исходя из соображений безопасности, не хотим сообщать слишком многое, речь идет всегда об оборонительном вооружении, я считаю, что это очень важно уточнить. Они (вооружения - ред.) помогают обороняться, и это то, что мы запустили", - сказал Шольц, отвечая на соответствующий вопрос.
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