https://ria.ru/20220307/sholts-1777084920.html
Германия поставила Украине только оборонительное вооружение, заявил Шольц
Германия поставила Украине только оборонительное вооружение, заявил Шольц - РИА Новости, 07.03.2022
Германия поставила Украине только оборонительное вооружение, заявил Шольц
Германия поставила Украине исключительно оборонительное вооружение, возможные последующие поставки не комментируются, заявил, выступая на партийном мероприятии... РИА Новости, 07.03.2022
2022-03-07T21:18
2022-03-07T21:18
2022-03-07T21:18
в мире
германия
украина
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БЕРЛИН, 7 мар - РИА Новости. Германия поставила Украине исключительно оборонительное вооружение, возможные последующие поставки не комментируются, заявил, выступая на партийном мероприятии Социал-демократической партии Германии, канцлер ФРГ Олаф Шольц."Мы решили, что о конкретных деталях, исходя из соображений безопасности, не хотим сообщать слишком многое, речь идет всегда об оборонительном вооружении, я считаю, что это очень важно уточнить. Они (вооружения - ред.) помогают обороняться, и это то, что мы запустили", - сказал Шольц, отвечая на соответствующий вопрос.
https://ria.ru/20220307/berbok-1777079801.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, германия, украина
Германия поставила Украине только оборонительное вооружение, заявил Шольц
Канцлер ФРГ Шольц: Германия поставила Украине исключительно оборонительное вооружение
БЕРЛИН, 7 мар - РИА Новости. Германия поставила Украине исключительно оборонительное вооружение, возможные последующие поставки не комментируются, заявил, выступая на партийном мероприятии Социал-демократической партии Германии, канцлер ФРГ Олаф Шольц.
"Мы решили, что о конкретных деталях, исходя из соображений безопасности, не хотим сообщать слишком многое, речь идет всегда об оборонительном вооружении, я считаю, что это очень важно уточнить. Они (вооружения - ред.) помогают обороняться, и это то, что мы запустили", - сказал Шольц, отвечая на соответствующий вопрос.