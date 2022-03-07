https://ria.ru/20220307/serbiya-1777049398.html
Вучич отметил абсурдность санкций Запада
Вучич отметил абсурдность санкций Запада - РИА Новости, 07.03.2022
Вучич отметил абсурдность санкций Запада
Президент Сербии Александр Вучич объяснил абсурдность антироссийских санкций Запада на примере идеи запретить изучать творчество Федора Достоевского. РИА Новости, 07.03.2022
2022-03-07T16:12
2022-03-07T16:12
2022-03-07T19:48
петр ильичев
милан
россия
сербия
миланский университет
оон
александр вучич
санкции в отношении россии
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БЕЛГРАД, 7 мар — РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич объяснил абсурдность антироссийских санкций Запада на примере идеи запретить изучать творчество Федора Достоевского.Такой курс на днях попытались отменить в Миланском университете Бикокка. По словам крупного достоеведа Паоло Нори, ректорат заявил о стремлении "избежать полемики в этой ситуации большой напряженности".Однако уже вскоре из-за широкого резонанса руководство университета пересмотрело свое решение, сославшись на "недопонимание".По его словам, если запрещают оперы Петра Чайковского, то "остаются только оперы Верди".От культуры Вучич перешел к материальным проблемам и указал на рост цен, нехватку пшеницы и пальмового масла на мировых рынках, которые "невозможно найти и купить".По его словам, остается только молиться, чтобы конфликт закончился как можно скорее: "Раньше реже ходил в церковь, сейчас хоть каждый день ходи".На минувшей неделе Вучич сообщил, что Сербия поддержала четыре из 13 пунктов резолюции ООН с осуждением действий России на Украине.Кроме того, Совет безопасности республики назвал ошибочным решение о проведении российской военной операции, но отказался присоединиться к санкциям.Белград неоднократно подчеркивал, что Сербия поддерживает территориальную целостность Украины.Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По словам Путина, необходимо также провести денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20220307/udobreniya-1776898303.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
петр ильичев, милан, россия, сербия, миланский университет, оон, александр вучич, санкции в отношении россии, признание днр и лнр в россии
16:12 07.03.2022 (обновлено: 19:48 07.03.2022)
Вучич отметил абсурдность санкций Запада
Президент Сербии Вучич отметил абсурдность санкций Запада на примере Достоевского
БЕЛГРАД, 7 мар — РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич объяснил абсурдность антироссийских санкций Запада на примере идеи запретить изучать творчество Федора Достоевского.
Такой курс на днях попытались отменить в Миланском университете
Бикокка. По словам крупного достоеведа Паоло Нори, ректорат заявил о стремлении "избежать полемики в этой ситуации большой напряженности".
Однако уже вскоре из-за широкого резонанса руководство университета пересмотрело свое решение, сославшись на "недопонимание".
"Ясно, кто нарушил территориальную целостность и чью, и об этом мы высказались. Но когда в Милане на факультете литературы отказываются изучать Достоевского — а кого тогда? Кто писатель больший, чем Достоевский?! Если не знаете, кто Зосима и Алеша на одной, а Иван Карамазов на другой стороне, что же вы тогда знаете? Если Раскольникова не знаете, что учите?" — заявил Вучич журналистам, комментируя ситуацию.
По его словам, если запрещают оперы Петра Чайковского
, то "остаются только оперы Верди".
От культуры Вучич перешел к материальным проблемам и указал на рост цен, нехватку пшеницы и пальмового масла на мировых рынках, которые "невозможно найти и купить".
По его словам, остается только молиться, чтобы конфликт закончился как можно скорее: "Раньше реже ходил в церковь, сейчас хоть каждый день ходи".
На минувшей неделе Вучич сообщил, что Сербия поддержала четыре из 13 пунктов резолюции ООН
с осуждением действий России
на Украине
.
Кроме того, Совет безопасности республики назвал ошибочным решение о проведении российской военной операции, но отказался присоединиться к санкциям.
Белград
неоднократно подчеркивал, что Сербия поддерживает территориальную целостность Украины.
Владимир Путин
21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы
подписал указы о признании суверенитета ЛНР
и ДНР
. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По словам Путина, необходимо также провести денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса
.