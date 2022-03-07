https://ria.ru/20220307/serbiya-1777049398.html

Вучич отметил абсурдность санкций Запада

Вучич отметил абсурдность санкций Запада - РИА Новости, 07.03.2022

Вучич отметил абсурдность санкций Запада

Президент Сербии Александр Вучич объяснил абсурдность антироссийских санкций Запада на примере идеи запретить изучать творчество Федора Достоевского. РИА Новости, 07.03.2022

2022-03-07T16:12

2022-03-07T16:12

2022-03-07T19:48

петр ильичев

милан

россия

сербия

миланский университет

оон

александр вучич

санкции в отношении россии

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БЕЛГРАД, 7 мар — РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич объяснил абсурдность антироссийских санкций Запада на примере идеи запретить изучать творчество Федора Достоевского.Такой курс на днях попытались отменить в Миланском университете Бикокка. По словам крупного достоеведа Паоло Нори, ректорат заявил о стремлении "избежать полемики в этой ситуации большой напряженности".Однако уже вскоре из-за широкого резонанса руководство университета пересмотрело свое решение, сославшись на "недопонимание".По его словам, если запрещают оперы Петра Чайковского, то "остаются только оперы Верди".От культуры Вучич перешел к материальным проблемам и указал на рост цен, нехватку пшеницы и пальмового масла на мировых рынках, которые "невозможно найти и купить".По его словам, остается только молиться, чтобы конфликт закончился как можно скорее: "Раньше реже ходил в церковь, сейчас хоть каждый день ходи".На минувшей неделе Вучич сообщил, что Сербия поддержала четыре из 13 пунктов резолюции ООН с осуждением действий России на Украине.Кроме того, Совет безопасности республики назвал ошибочным решение о проведении российской военной операции, но отказался присоединиться к санкциям.Белград неоднократно подчеркивал, что Сербия поддерживает территориальную целостность Украины.Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По словам Путина, необходимо также провести денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20220307/udobreniya-1776898303.html

https://ria.ru/20220307/ssha-1776704268.html

https://ria.ru/20220307/neft-1777038733.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

петр ильичев, милан, россия, сербия, миланский университет, оон, александр вучич, санкции в отношении россии, признание днр и лнр в россии