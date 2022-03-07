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Кулеба заявил, что Евросоюз готовит четвертый пакет санкций против России
Кулеба заявил, что Евросоюз готовит четвертый пакет санкций против России - РИА Новости, 07.03.2022
Кулеба заявил, что Евросоюз готовит четвертый пакет санкций против России
Глава МИД Украины заявил, что ЕС готовит новый пакет санкций против России. РИА Новости, 07.03.2022
2022-03-07T23:26
2022-03-07T23:59
украина
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
в мире
дмитрий кулеба
мид украины
санкции в отношении россии
донецкая народная республика
владимир путин
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Глава МИД Украины заявил, что ЕС готовит новый пакет санкций против России."Мы поговорили с ЕС, и там готовится четвертый пакет санкций", - сказал Кулеба.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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украина, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире, дмитрий кулеба, мид украины, санкции в отношении россии, донецкая народная республика, владимир путин, россия, луганская народная республика, вооруженные силы рф
23:26 07.03.2022 (обновлено: 23:59 07.03.2022)
 
Кулеба заявил, что Евросоюз готовит четвертый пакет санкций против России

Глава МИД Украины Кулеба заявил, что ЕС готовит четвертый пакет санкций против России

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 07.03.2022
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Глава МИД Украины заявил, что ЕС готовит новый пакет санкций против России.
"Мы поговорили с ЕС, и там готовится четвертый пакет санкций", - сказал Кулеба.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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УкраинаМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)В миреДмитрий КулебаМИД УкраиныСанкции в отношении РоссииДонецкая Народная РеспубликаВладимир ПутинРоссияЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы РФ
 
 
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