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Болгария не будет поддерживать новые санкции против российской нефти
Болгария не будет поддерживать новые санкции против российской нефти - РИА Новости, 07.03.2022
Болгария не будет поддерживать новые санкции против российской нефти
Премьер-министр Болгарии Кирил Петков заявил, что страна может запросить исключения в случае введения новых возможных санкций Евросоюза против импорта нефти и... РИА Новости, 07.03.2022
2022-03-07T22:21
2022-03-07T22:25
экономика
болгария
россия
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Премьер-министр Болгарии Кирил Петков заявил, что страна может запросить исключения в случае введения новых возможных санкций Евросоюза против импорта нефти и газа из России из-за зависимости страны от поставок из РФ, сообщают западные СМИ.Он добавил, что такие санкции могут серьезно повлиять на Болгарию и ее экономику."Болгария полностью поддержит все виды мер.., но от этих двух (нефть и газ), может быть, мы запросим исключения. У нас сейчас нет альтернатив на данный момент, мы слишком зависимы", - заявил Петков в интервью агентству Рейтер.
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экономика, болгария, россия
22:21 07.03.2022 (обновлено: 22:25 07.03.2022)
 
Болгария не будет поддерживать новые санкции против российской нефти

Премьер Петков: Болгария не будет поддерживать новые санкции против российской нефти

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 07.03.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Добыча нефти
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Премьер-министр Болгарии Кирил Петков заявил, что страна может запросить исключения в случае введения новых возможных санкций Евросоюза против импорта нефти и газа из России из-за зависимости страны от поставок из РФ, сообщают западные СМИ.
Он добавил, что такие санкции могут серьезно повлиять на Болгарию и ее экономику.
"Болгария полностью поддержит все виды мер.., но от этих двух (нефть и газ), может быть, мы запросим исключения. У нас сейчас нет альтернатив на данный момент, мы слишком зависимы", - заявил Петков в интервью агентству Рейтер.
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