https://ria.ru/20220307/sanktsii-1777091650.html

Болгария не будет поддерживать новые санкции против российской нефти

Болгария не будет поддерживать новые санкции против российской нефти - РИА Новости, 07.03.2022

Болгария не будет поддерживать новые санкции против российской нефти

Премьер-министр Болгарии Кирил Петков заявил, что страна может запросить исключения в случае введения новых возможных санкций Евросоюза против импорта нефти и... РИА Новости, 07.03.2022

2022-03-07T22:21

2022-03-07T22:21

2022-03-07T22:25

экономика

болгария

россия

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Премьер-министр Болгарии Кирил Петков заявил, что страна может запросить исключения в случае введения новых возможных санкций Евросоюза против импорта нефти и газа из России из-за зависимости страны от поставок из РФ, сообщают западные СМИ.Он добавил, что такие санкции могут серьезно повлиять на Болгарию и ее экономику."Болгария полностью поддержит все виды мер.., но от этих двух (нефть и газ), может быть, мы запросим исключения. У нас сейчас нет альтернатив на данный момент, мы слишком зависимы", - заявил Петков в интервью агентству Рейтер.

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Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

экономика, болгария, россия