https://ria.ru/20220307/sanktsii-1777091650.html
Болгария не будет поддерживать новые санкции против российской нефти
Болгария не будет поддерживать новые санкции против российской нефти - РИА Новости, 07.03.2022
Болгария не будет поддерживать новые санкции против российской нефти
Премьер-министр Болгарии Кирил Петков заявил, что страна может запросить исключения в случае введения новых возможных санкций Евросоюза против импорта нефти и... РИА Новости, 07.03.2022
2022-03-07T22:21
2022-03-07T22:21
2022-03-07T22:25
экономика
болгария
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755654839_0:230:3232:2048_1920x0_80_0_0_89d58e36fde2ba3ce1f3ac4cc24d549c.jpg
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Премьер-министр Болгарии Кирил Петков заявил, что страна может запросить исключения в случае введения новых возможных санкций Евросоюза против импорта нефти и газа из России из-за зависимости страны от поставок из РФ, сообщают западные СМИ.Он добавил, что такие санкции могут серьезно повлиять на Болгарию и ее экономику."Болгария полностью поддержит все виды мер.., но от этих двух (нефть и газ), может быть, мы запросим исключения. У нас сейчас нет альтернатив на данный момент, мы слишком зависимы", - заявил Петков в интервью агентству Рейтер.
https://ria.ru/20220307/sholts-1777052269.html
болгария
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755654839_449:0:3180:2048_1920x0_80_0_0_4ebd29a1419e64fc7cb822165818f459.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, болгария, россия
22:21 07.03.2022 (обновлено: 22:25 07.03.2022)
Болгария не будет поддерживать новые санкции против российской нефти
Премьер Петков: Болгария не будет поддерживать новые санкции против российской нефти