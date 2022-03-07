ЕС готов ужесточить санкции против России, заявила премьер Финляндии
Премьер Финляндии Марин заявила, что Евросоюз готов ужесточить санкции против России
Премьер-министр Финляндии Санна Марин
ХЕЛЬСИНКИ, 7 мар - РИА Новости. Евросоюз готов ужесточить санкции против России из-за операции на Украине, заявила премьер-министр Финляндии Санна Марин в ходе телефонной беседы со своим украинским коллегой Денисом Шмыгалем, сообщает финское правительство.
"Финляндия решительно осуждает вторжение России в Украину и продолжает выступать за сплоченный, быстрый и решительный ответ в ЕС с существенными санкциями за нападение, которое Россия только продолжила. Премьер-министр Марин подчеркнула, что они готовы ввести дополнительные санкции очень быстро", - говорится в сообщении.
Марин отметила, что ситуация на Украине глубоко затрагивает жителей Финляндии. Главы правительств обсудили "аналогичный опыт в истории финнов".
Отмечается, что в ходе обсуждения подчеркнута важность поддержки Киева, Марин рассказала об уже оказанной помощи, в том числе военной, которая поступила на Украину.
"Премьер-министры заявили, что важно реагировать на информационную войну России, в ходе которой Россия передает ложную информацию о войне и своих намерениях россиянам", - говорится в сообщении.
Также обсуждались заявка Украины на членство в Евросоюзе и надежды украинцев на европейское будущее.
Премьер-министры договорились встретиться лично, как только позволит ситуация, подчеркивается в сообщении.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.