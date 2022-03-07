https://ria.ru/20220307/sanktsii-1777089679.html

ЕС готов ужесточить санкции против России, заявила премьер Финляндии

ЕС готов ужесточить санкции против России, заявила премьер Финляндии - РИА Новости, 07.03.2022

ЕС готов ужесточить санкции против России, заявила премьер Финляндии

Евросоюз готов ужесточить санкции против России из-за операции на Украине, заявила премьер-министр Финляндии Санна Марин в ходе телефонной беседы со своим... РИА Новости, 07.03.2022

2022-03-07T22:04

2022-03-07T22:04

2022-03-07T22:04

в мире

владимир путин

финляндия

россия

киев

вооруженные силы рф

евросоюз

санна марин

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ХЕЛЬСИНКИ, 7 мар - РИА Новости. Евросоюз готов ужесточить санкции против России из-за операции на Украине, заявила премьер-министр Финляндии Санна Марин в ходе телефонной беседы со своим украинским коллегой Денисом Шмыгалем, сообщает финское правительство."Финляндия решительно осуждает вторжение России в Украину и продолжает выступать за сплоченный, быстрый и решительный ответ в ЕС с существенными санкциями за нападение, которое Россия только продолжила. Премьер-министр Марин подчеркнула, что они готовы ввести дополнительные санкции очень быстро", - говорится в сообщении.Марин отметила, что ситуация на Украине глубоко затрагивает жителей Финляндии. Главы правительств обсудили "аналогичный опыт в истории финнов".Отмечается, что в ходе обсуждения подчеркнута важность поддержки Киева, Марин рассказала об уже оказанной помощи, в том числе военной, которая поступила на Украину."Премьер-министры заявили, что важно реагировать на информационную войну России, в ходе которой Россия передает ложную информацию о войне и своих намерениях россиянам", - говорится в сообщении.Также обсуждались заявка Украины на членство в Евросоюзе и надежды украинцев на европейское будущее.Премьер-министры договорились встретиться лично, как только позволит ситуация, подчеркивается в сообщении.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220307/energonositeli-1777079642.html

https://ria.ru/20220307/sanktsii-1777069327.html

https://ria.ru/20220307/ukraina-1777089301.html

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Петр Попадюк

в мире, владимир путин, финляндия, россия, киев, вооруженные силы рф, евросоюз, санна марин, украина, ситуация в днр и лнр