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https://ria.ru/20220307/sanktsii-1777071661.html
Канада ввела санкции против 10 россиян, включая Пескова, Симоньян и Эрнста
Канада ввела санкции против 10 россиян, включая Пескова, Симоньян и Эрнста - РИА Новости, 07.03.2022
Канада ввела санкции против 10 россиян, включая Пескова, Симоньян и Эрнста
Канада расширила санкции из-за событий на Украине на десять россиян, включая пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, главного редактора МИА "Россия... РИА Новости, 07.03.2022
2022-03-07T19:14
2022-03-07T19:47
канада
украина
россия
в мире
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ВАШИНГТОН, 7 мар – РИА Новости. Канада расширила санкции из-за событий на Украине на десять россиян, включая пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, главного редактора МИА "Россия сегодня" и RT Маргариту Симоньян, гендиректора "Первого канала" Константина Эрнста, бизнесмена Олега Дерипаску.Санкционный список также пополнили телеведущий Владимир Соловьев, министр здравоохранения Михаил Мурашко, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, глава думского комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, глава управления Т Службы экономической безопасности ФСБ Виктор Гаврилов, начальник УФСБ по Челябинской области Дмитрий Иванов, следует из публикации на интернет-сайте канадского МИД.Ранее Симоньян, комментируя попадание в санкционный список США, говорила РИА Новости, что гордится оказаться в нем вместе с другими уважаемыми людьми. В своем Telegram-канале она написала, что у нее нет и никогда не было недвижимости в США или за границей, а также нет и не было бизнеса, банковских счетов и каких-либо финансовых интересов в США или где-либо за пределами России. Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя ситуацию, заявил, что Москва не ожидала, что Запад введет санкции в отношении журналистов, спортсменов, представителей культуры. Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев направил обращение представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Терезе Рибейру и призвал ее принять меры по соблюдению норм, касающихся свободы прессы, из-за притеснения русскоязычных изданий.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220307/sanktsii-1777069327.html
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канада, украина, россия, в мире
19:14 07.03.2022 (обновлено: 19:47 07.03.2022)
 
Канада ввела санкции против 10 россиян, включая Пескова, Симоньян и Эрнста

Власти Канады ввели санкции против 10 россиян, включая Пескова, Симоньян и Эрнста

© Depositphotos / IrynaTolmФлаги Канады
Флаги Канады - РИА Новости, 1920, 07.03.2022
© Depositphotos / IrynaTolm
Флаги Канады
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ВАШИНГТОН, 7 мар – РИА Новости. Канада расширила санкции из-за событий на Украине на десять россиян, включая пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, главного редактора МИА "Россия сегодня" и RT Маргариту Симоньян, гендиректора "Первого канала" Константина Эрнста, бизнесмена Олега Дерипаску.
Санкционный список также пополнили телеведущий Владимир Соловьев, министр здравоохранения Михаил Мурашко, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, глава думского комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, глава управления Т Службы экономической безопасности ФСБ Виктор Гаврилов, начальник УФСБ по Челябинской области Дмитрий Иванов, следует из публикации на интернет-сайте канадского МИД.
Специальный представитель президента США по вопросам климата Джон Керри - РИА Новости, 1920, 07.03.2022
Вчера, 18:53
США признали, что санкции против России "будут иметь цену"
Ранее Симоньян, комментируя попадание в санкционный список США, говорила РИА Новости, что гордится оказаться в нем вместе с другими уважаемыми людьми. В своем Telegram-канале она написала, что у нее нет и никогда не было недвижимости в США или за границей, а также нет и не было бизнеса, банковских счетов и каких-либо финансовых интересов в США или где-либо за пределами России. Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя ситуацию, заявил, что Москва не ожидала, что Запад введет санкции в отношении журналистов, спортсменов, представителей культуры. Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев направил обращение представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Терезе Рибейру и призвал ее принять меры по соблюдению норм, касающихся свободы прессы, из-за притеснения русскоязычных изданий.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Флаг Франции - РИА Новости, 1920, 07.03.2022
Вчера, 18:14
Французов разозлили последствия антироссийских санкций
 
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