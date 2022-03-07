Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220307/sanktsii-1777069327.html
США признали, что санкции против России "будут иметь цену"
США признали, что санкции против России "будут иметь цену" - РИА Новости, 07.03.2022
США признали, что санкции против России "будут иметь цену"
Антироссийские санкции могут негативно влиять и на тех, кто их вводит, отметил спецпредставитель президента США по климату Джон Керри на открытии Международной... РИА Новости, 07.03.2022
2022-03-07T18:53
2022-03-07T23:20
экономика
сша
россия
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0c/1740982869_0:56:3177:1843_1920x0_80_0_0_a7d9061fbb35a54463f3eb20be52a7bd.jpg
ХЬЮСТОН (США), 7 мар — РИА Новости. Антироссийские санкции могут негативно влиять и на тех, кто их вводит, отметил спецпредставитель президента США по климату Джон Керри на открытии Международной энергетической конференции CERAWeek в Хьюстоне.Керри, занимавший в администрации Барака Обамы пост госсекретаря, отметил, что западным странам, вероятно, придется "какое-то время пожить" в условиях нестабильности на энергорынке.Он также выразил уверенность, что кризис вокруг Украины не остановит стремление разных стран перейти к использованию альтернативных источников энергии, а ключевым компонентом в этом переходе будет газ.Заявление Керри прозвучало на фоне растущих в последние недели цен на энергоносители.Так, фьючерсы на газ в Европе в понедельник достигли рекордных 3892 долларов за тысячу кубометров, что на 79 процентов выше расчетной цены пятницы, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Однако к закрытию торговой сессии котировки потеряли более 1300 долларов.Мировые цены на нефть по-прежнему находятся выше уровня в 120 долларов за баррель. По состоянию на 18:13 мск цена майских фьючерсов на марку Brent подскакивает до 122,8 доллара за баррель.Эксперты отмечают, что во многом такая динамика является следствием жестких санкций, которые западные страны ввели против России после начала специальной военной операции на Украине.Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.В ответ Запад ввел новые антироссийские санкции. В частности, под них попали несколько крупнейших банков, включая Сбербанк и ВТБ. Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов. Для нескольких госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции.
https://ria.ru/20220307/sholts-1777052269.html
https://ria.ru/20220307/frantsiya-1777064895.html
сша
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Севастиан Котов
Севастиан Котов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0c/1740982869_155:0:2884:2047_1920x0_80_0_0_90d2a96f6cbed76d5f5f7b2f00a35f7e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, сша, россия, украина
18:53 07.03.2022 (обновлено: 23:20 07.03.2022)
 
США признали, что санкции против России "будут иметь цену"

Керри: санкции против России повлияют на колебания цен на рынке энергоносителей

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкСпециальный представитель президента США по вопросам климата Джон Керри
Специальный представитель президента США по вопросам климата Джон Керри - РИА Новости, 1920, 07.03.2022
© РИА Новости / POOL
Перейти в фотобанк
Специальный представитель президента США по вопросам климата Джон Керри
Читать ria.ru в
ХЬЮСТОН (США), 7 мар — РИА Новости. Антироссийские санкции могут негативно влиять и на тех, кто их вводит, отметил спецпредставитель президента США по климату Джон Керри на открытии Международной энергетической конференции CERAWeek в Хьюстоне.

"Эти действия (операция России на Украине. — Прим. ред.) стали ужасным, гротескным нападением на всех нас. На мой взгляд, ясно, что мы должны делать именно то, что сейчас делает президент Байден и наши союзники, — противостоять. У этого может быть цена, и мы видим, что рынок энергетики сейчас переживает турбулентность".

Экс-госсекретарь США Джон Керри
Джон Керри
спецпредставитель президента США по климату
Керри, занимавший в администрации Барака Обамы пост госсекретаря, отметил, что западным странам, вероятно, придется "какое-то время пожить" в условиях нестабильности на энергорынке.
Он также выразил уверенность, что кризис вокруг Украины не остановит стремление разных стран перейти к использованию альтернативных источников энергии, а ключевым компонентом в этом переходе будет газ.
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 07.03.2022
Вчера, 16:31
Шольц объяснил, почему энергосектор России исключили из-под санкций
Заявление Керри прозвучало на фоне растущих в последние недели цен на энергоносители.
Так, фьючерсы на газ в Европе в понедельник достигли рекордных 3892 долларов за тысячу кубометров, что на 79 процентов выше расчетной цены пятницы, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Однако к закрытию торговой сессии котировки потеряли более 1300 долларов.
Мировые цены на нефть по-прежнему находятся выше уровня в 120 долларов за баррель. По состоянию на 18:13 мск цена майских фьючерсов на марку Brent подскакивает до 122,8 доллара за баррель.
Эксперты отмечают, что во многом такая динамика является следствием жестких санкций, которые западные страны ввели против России после начала специальной военной операции на Украине.
Флаг Франции - РИА Новости, 1920, 07.03.2022
Вчера, 18:14
Французов разозлили последствия антироссийских санкций
Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
В ответ Запад ввел новые антироссийские санкции. В частности, под них попали несколько крупнейших банков, включая Сбербанк и ВТБ. Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов. Для нескольких госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции.
 
ЭкономикаСШАРоссияУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала