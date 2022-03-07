https://ria.ru/20220307/sanktsii-1777069327.html

США признали, что санкции против России "будут иметь цену"

США признали, что санкции против России "будут иметь цену" - РИА Новости, 07.03.2022

США признали, что санкции против России "будут иметь цену"

Антироссийские санкции могут негативно влиять и на тех, кто их вводит, отметил спецпредставитель президента США по климату Джон Керри на открытии Международной... РИА Новости, 07.03.2022

2022-03-07T18:53

2022-03-07T18:53

2022-03-07T23:20

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ХЬЮСТОН (США), 7 мар — РИА Новости. Антироссийские санкции могут негативно влиять и на тех, кто их вводит, отметил спецпредставитель президента США по климату Джон Керри на открытии Международной энергетической конференции CERAWeek в Хьюстоне.Керри, занимавший в администрации Барака Обамы пост госсекретаря, отметил, что западным странам, вероятно, придется "какое-то время пожить" в условиях нестабильности на энергорынке.Он также выразил уверенность, что кризис вокруг Украины не остановит стремление разных стран перейти к использованию альтернативных источников энергии, а ключевым компонентом в этом переходе будет газ.Заявление Керри прозвучало на фоне растущих в последние недели цен на энергоносители.Так, фьючерсы на газ в Европе в понедельник достигли рекордных 3892 долларов за тысячу кубометров, что на 79 процентов выше расчетной цены пятницы, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Однако к закрытию торговой сессии котировки потеряли более 1300 долларов.Мировые цены на нефть по-прежнему находятся выше уровня в 120 долларов за баррель. По состоянию на 18:13 мск цена майских фьючерсов на марку Brent подскакивает до 122,8 доллара за баррель.Эксперты отмечают, что во многом такая динамика является следствием жестких санкций, которые западные страны ввели против России после начала специальной военной операции на Украине.Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.В ответ Запад ввел новые антироссийские санкции. В частности, под них попали несколько крупнейших банков, включая Сбербанк и ВТБ. Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов. Для нескольких госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции.

https://ria.ru/20220307/sholts-1777052269.html

https://ria.ru/20220307/frantsiya-1777064895.html

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

экономика, сша, россия, украина