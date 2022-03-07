https://ria.ru/20220307/sanktsii-1777068020.html

Канада вводит санкции против еще 10 человек из-за событий на Украине

Канада вводит санкции против еще 10 человек из-за событий на Украине - РИА Новости, 07.03.2022

Канада вводит санкции против еще 10 человек из-за событий на Украине

Канада вводит санкции против еще 10 физических лиц, которых считает причастными к российской военной операции на Украине, сообщил премьер-министр страны Джастин РИА Новости, 07.03.2022

2022-03-07T18:36

2022-03-07T18:36

2022-03-07T18:36

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

канада

россия

украина

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ВАШИНГТОН, 7 мар – РИА Новости. Канада вводит санкции против еще 10 физических лиц, которых считает причастными к российской военной операции на Украине, сообщил премьер-министр страны Джастин Трюдо."Сегодня Канада объявляет новые санкции против десяти физических лиц, причастных к этому неоправданному вторжению. Это включает бывших и действующих правительственных чиновников высокого ранга, олигархов, сторонников российского руководства", - сказал Трюдо в ходе визита в Лондон.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.В ответ западные страны начали вводить новые антироссийские санкции. Как говорил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ. Западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад, заявил ранее глава российского МИД Сергей Лавров.

https://ria.ru/20220307/vengriya-1777065102.html

https://ria.ru/20220307/frantsiya-1777064895.html

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, канада, россия, украина