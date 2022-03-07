https://ria.ru/20220307/sanktsii-1777041869.html

Ernst & Young прекращает работу в России

Ernst & Young прекращает работу в России - РИА Новости, 07.03.2022

Ernst & Young прекращает работу в России

Одна из крупнейших в мире аудиторских компаний Ernst & Young (EY) объявила о прекращении работы в России, сообщила фирма. РИА Новости, 07.03.2022

2022-03-07T15:04

2022-03-07T15:04

2022-03-07T18:37

экономика

россия

украина

pwc

санкции в отношении россии

признание днр и лнр в россии

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Одна из крупнейших в мире аудиторских компаний Ernst & Young (EY) объявила о прекращении работы в России, сообщила фирма.EY также объявила, что начала реструктуризацию российского подразделения, чтобы отделить его от своей глобальной сети. В России в компании работает более 4,7 тысячи сотрудников, отмечается в сообщении.Ранее в понедельник аудиторская компания KPMG также заявила, что приостанавливает работу офисов в России и Белоруссии из-за ситуации вокруг Украины. А аудиторско-консалтинговая PwC объявила, что её подразделение в России выходит из международной сети.Позднее в официальном сообщении EY в России сообщила, что российская практика компании продолжит работу с клиентами в качестве самостоятельной группы аудиторских и консультационных компаний, не входящих в международную сеть."Изменения вступят в силу после необходимого переходного периода… Российская практика EY оказывает и продолжит оказывать услуги всем своим клиентам в соответствии с высокими стандартами качества на основании международной методологии, разработанной глобальной организацией, которая продолжит оказывать методологическую поддержку российской практике", - говорится в сообщении. Также отмечается, что глобальная организация EY "будет оказывать содействие российским сотрудникам".

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украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

экономика, россия, украина, pwc, санкции в отношении россии, признание днр и лнр в россии