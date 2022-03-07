https://ria.ru/20220307/sanktsii-1777024718.html

Зеленский призвал к новым антироссийским санкциям

Зеленский призвал к новым антироссийским санкциям - РИА Новости, 07.03.2022

Зеленский призвал к новым антироссийским санкциям

Владимир Зеленский призвал к новым санкциям против РФ, бойкоту российского экспорта, в частности, отказу от нефти и нефтепродуктов, а также бойкоту импорта. РИА Новости, 07.03.2022

2022-03-07T12:40

2022-03-07T12:40

2022-03-07T12:58

украина

владимир зеленский

санкции в отношении россии

сергей лавров

дмитрий песков

донецкая народная республика

сша

россия

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский призвал к новым санкциям против РФ, бойкоту российского экспорта, в частности, отказу от нефти и нефтепродуктов, а также бойкоту импорта."Наши тезисы в разговорах с партнерами абсолютно логичные... Если вторжение продолжается и Россия не отказалась от своих планов против Украины, значит, нужен новый санкционный пакет. Новые санкции, новые санкционные шаги против войны, ради мира. Бойкот российского экспорта, в частности, отказ от нефти и нефтепродуктов из России, это можно называть эмбарго... Бойкот импорта в Россию", - сказал Зеленский в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.В ответ западные страны ввели новые антироссийские санкции. В частности, под них попали несколько крупнейших банков РФ, включая Сбербанк и ВТБ. Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов. Для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции.Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ. Западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад, заявил ранее глава российского МИД Сергей Лавров.

https://ria.ru/20220307/ukraina-1777017101.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

украина, владимир зеленский, санкции в отношении россии, сергей лавров, дмитрий песков, донецкая народная республика, сша, россия, сбербанк россии, евросоюз, владимир путин