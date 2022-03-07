https://ria.ru/20220307/sanktsii-1777013430.html

В Евросоюзе обсуждают усиление санкций против России

В Евросоюзе обсуждают усиление санкций против России - РИА Новости, 07.03.2022

В Евросоюзе обсуждают усиление санкций против России

Глава Минфина Франции Брюно Ле Мэр подтвердил, что министры финансов стран ЕС обсуждают усиление санкций против России. РИА Новости, 07.03.2022

2022-03-07T11:10

2022-03-07T11:10

2022-03-07T19:35

санкции в отношении россии

признание днр и лнр в россии

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ПАРИЖ, 7 мар — РИА Новости. Глава Минфина Франции Брюно Ле Мэр подтвердил, что министры финансов стран ЕС обсуждают усиление санкций против России."Надо ли идти дальше? Все варианты обсуждаются. Я не буду говорить об этом сейчас, потому что считаю, что нужно хранить в секрете наши планы. <…> Надо говорить о санкциях, когда принято решение, а не до того", — сказал Ле Мэр в эфире телеканала BFMTV."Да, еще остается простор для действий. Мы работаем нам этим с другими министрами финансов (Евросоюза. — Прим. ред.). Десятого-одиннадцатого марта состоится саммит глав государств (ЕС) под председательством Эммануэля Макрона. Этот саммит также будет поводом рассмотреть варианты", — отметил министр.Он подчеркнул, что уже введенные санкции против России беспрецедентны и эффективны.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны России, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС России развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.В ответ западные страны ввели новые санкции. В частности, под них попали несколько крупнейших российских банков, включая Сбербанк и ВТБ. Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов. Для нескольких госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции.

https://ria.ru/20220307/milli-1776995283.html

https://ria.ru/20220307/ukraina-1777001058.html

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2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

санкции в отношении россии, признание днр и лнр в россии