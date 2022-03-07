https://ria.ru/20220307/sanktsii-1777012355.html

Sephora объявила об уходе с российского рынка

Sephora объявила об уходе с российского рынка - РИА Новости, 07.03.2022

Sephora объявила об уходе с российского рынка

Крупный ритейлер косметики и парфюмерии Sephora сообщил о закрытии магазинов и прекращении онлайн-продаж в России. РИА Новости, 07.03.2022

2022-03-07T11:00

2022-03-07T11:00

2022-03-07T17:53

экономика

россия

санкции в отношении россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/07/1777012193_0:0:3154:1775_1920x0_80_0_0_d5ef106ebf4511b353941d117db1b017.jpg

МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Крупный ритейлер косметики и парфюмерии Sephora сообщил о закрытии магазинов и прекращении онлайн-продаж в России."Учитывая нашу обеспокоенность нынешним положением и сложностью с работой, мы приостанавливаем нашу деятельность в России до дальнейшего уведомления. В течение следующих 24 часов мы закроем наши магазины и онлайн-продажи", - говорится в заявлении.Компания отмечает, что намерена поддерживать свою команду в стране.Sephora входит во французский холдинг Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH) - один из крупнейших в мире производителей предметов роскоши. Первый магазин Sephora в России был открыт в Москве в 2003 году, развитием бренда занималась "Алькор и Ко" (владелец сети "Л'Этуаль"), заключившая с LVMH договор франчайзинга, товары марки Sephora продавались и в магазинах "Л'Этуаль". Соглашение о сотрудничестве между компаниями продлилось до конца 2010 года, затем все российские бутики Sephora закрылись.В 2016 году LVMH выкупила российскую сеть "Иль де Ботэ" и включила ее в состав Sephora.По данным Infoline Аналитика на август, лидером российского рынка косметики и "дрогери" несколько лет подряд остается торговая сеть "Магнит Косметик", на втором месте – "Л'Этуаль", на третьем – ТД "Улыбка радуги. В пятерке лидеров также маркетплейс Wildberries и сеть "Рив Гош". Эти пять компаний занимают почти половину рынка (48%): "Магнит Косметик" забирает 21% розничного товарооборота категории, "Л'Этуаль" – 11,7%, "Улыбка радуги" – 5,57%, Wildberries – 5%, "Рив Гош" – 4,75%.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

экономика, россия, санкции в отношении россии