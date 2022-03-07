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Sephora объявила об уходе с российского рынка
Sephora объявила об уходе с российского рынка - РИА Новости, 07.03.2022
Sephora объявила об уходе с российского рынка
Крупный ритейлер косметики и парфюмерии Sephora сообщил о закрытии магазинов и прекращении онлайн-продаж в России. РИА Новости, 07.03.2022
2022-03-07T11:00
2022-03-07T17:53
экономика
россия
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Крупный ритейлер косметики и парфюмерии Sephora сообщил о закрытии магазинов и прекращении онлайн-продаж в России."Учитывая нашу обеспокоенность нынешним положением и сложностью с работой, мы приостанавливаем нашу деятельность в России до дальнейшего уведомления. В течение следующих 24 часов мы закроем наши магазины и онлайн-продажи", - говорится в заявлении.Компания отмечает, что намерена поддерживать свою команду в стране.Sephora входит во французский холдинг Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH) - один из крупнейших в мире производителей предметов роскоши. Первый магазин Sephora в России был открыт в Москве в 2003 году, развитием бренда занималась "Алькор и Ко" (владелец сети "Л'Этуаль"), заключившая с LVMH договор франчайзинга, товары марки Sephora продавались и в магазинах "Л'Этуаль". Соглашение о сотрудничестве между компаниями продлилось до конца 2010 года, затем все российские бутики Sephora закрылись.В 2016 году LVMH выкупила российскую сеть "Иль де Ботэ" и включила ее в состав Sephora.По данным Infoline Аналитика на август, лидером российского рынка косметики и "дрогери" несколько лет подряд остается торговая сеть "Магнит Косметик", на втором месте – "Л'Этуаль", на третьем – ТД "Улыбка радуги. В пятерке лидеров также маркетплейс Wildberries и сеть "Рив Гош". Эти пять компаний занимают почти половину рынка (48%): "Магнит Косметик" забирает 21% розничного товарооборота категории, "Л'Этуаль" – 11,7%, "Улыбка радуги" – 5,57%, Wildberries – 5%, "Рив Гош" – 4,75%.
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экономика, россия, санкции в отношении россии
11:00 07.03.2022 (обновлено: 17:53 07.03.2022)
 
Sephora объявила об уходе с российского рынка

Косметический ритейлер Sephora закрывает магазины в России

© AFP 2022 / Kenzo TribouillardМагазин Sephora
Магазин Sephora - РИА Новости, 1920, 07.03.2022
© AFP 2022 / Kenzo Tribouillard
Магазин Sephora
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Крупный ритейлер косметики и парфюмерии Sephora сообщил о закрытии магазинов и прекращении онлайн-продаж в России.
"Учитывая нашу обеспокоенность нынешним положением и сложностью с работой, мы приостанавливаем нашу деятельность в России до дальнейшего уведомления. В течение следующих 24 часов мы закроем наши магазины и онлайн-продажи", - говорится в заявлении.
Компания отмечает, что намерена поддерживать свою команду в стране.
Sephora входит во французский холдинг Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH) - один из крупнейших в мире производителей предметов роскоши. Первый магазин Sephora в России был открыт в Москве в 2003 году, развитием бренда занималась "Алькор и Ко" (владелец сети "Л'Этуаль"), заключившая с LVMH договор франчайзинга, товары марки Sephora продавались и в магазинах "Л'Этуаль". Соглашение о сотрудничестве между компаниями продлилось до конца 2010 года, затем все российские бутики Sephora закрылись.
В 2016 году LVMH выкупила российскую сеть "Иль де Ботэ" и включила ее в состав Sephora.
По данным Infoline Аналитика на август, лидером российского рынка косметики и "дрогери" несколько лет подряд остается торговая сеть "Магнит Косметик", на втором месте – "Л'Этуаль", на третьем – ТД "Улыбка радуги. В пятерке лидеров также маркетплейс Wildberries и сеть "Рив Гош". Эти пять компаний занимают почти половину рынка (48%): "Магнит Косметик" забирает 21% розничного товарооборота категории, "Л'Этуаль" – 11,7%, "Улыбка радуги" – 5,57%, Wildberries – 5%, "Рив Гош" – 4,75%.
 
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