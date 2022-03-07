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Новая Зеландия ввела санкции против Путина, Мишустина, Лаврова и Шойгу
Новая Зеландия ввела санкции против Путина, Мишустина, Лаврова и Шойгу - РИА Новости, 07.03.2022
Новая Зеландия ввела санкции против Путина, Мишустина, Лаврова и Шойгу
Новая Зеландия вводит санкции против российского президента Владимира Путина, премьер-министра Михаила Мишустина, министра иностранных дел Сергея Лаврова и... РИА Новости, 07.03.2022
2022-03-07T09:58
2022-03-07T10:30
санкции в отношении россии
признание днр и лнр в россии
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Новая Зеландия вводит санкции против российского президента Владимира Путина, премьер-министра Михаила Мишустина, министра иностранных дел Сергея Лаврова и главы минобороны Сергея Шойгу.В заявлении новозеландского МИД говорится, что речь идет о введении запрета на въезд в страну для лиц, связанных со спецоперацией на Украине. Всего в опубликованном списке значатся около 100 человек.Новозеландский премьер-министр Джасинда Ардерн на заседании правительства в понедельник подтвердила, что Новая Зеландия намерена расширять санкции против России, сообщает издание New Zealand Herald. Как ожидается, соответствующий законопроект будет рассмотрен в парламенте страны на этой неделе. В случае его одобрения власти получат возможность замораживания счетов физических лиц, компаний и организаций, которых они посчитают причастными к обострению ситуации на Украине.По словам премьера, санкции могут быть применены к российским судам и самолетам, которым запретят доступ в воды и воздушное пространство Новой Зеландии.Законопроект также позволяет вводить санкции против других государств, причастных, по мнению его авторов, к "незаконным действиям" России, таких как Белоруссия.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220307/venesuela-1776994108.html
https://ria.ru/20220307/udobreniya-1776898303.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
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санкции в отношении россии, признание днр и лнр в россии, в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф
09:58 07.03.2022 (обновлено: 10:30 07.03.2022)
 
Новая Зеландия ввела санкции против Путина, Мишустина, Лаврова и Шойгу

Новая Зеландия ввела санкции против Путина, Мишустина, Лаврова и Шойгу

© Fotolia / Anke van WykФлаг Новой Зеландии
Флаг Новой Зеландии - РИА Новости, 1920, 07.03.2022
© Fotolia / Anke van Wyk
Флаг Новой Зеландии
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Новая Зеландия вводит санкции против российского президента Владимира Путина, премьер-министра Михаила Мишустина, министра иностранных дел Сергея Лаврова и главы минобороны Сергея Шойгу.
В заявлении новозеландского МИД говорится, что речь идет о введении запрета на въезд в страну для лиц, связанных со спецоперацией на Украине. Всего в опубликованном списке значатся около 100 человек.
Новозеландский премьер-министр Джасинда Ардерн на заседании правительства в понедельник подтвердила, что Новая Зеландия намерена расширять санкции против России, сообщает издание New Zealand Herald. Как ожидается, соответствующий законопроект будет рассмотрен в парламенте страны на этой неделе. В случае его одобрения власти получат возможность замораживания счетов физических лиц, компаний и организаций, которых они посчитают причастными к обострению ситуации на Украине.
По словам премьера, санкции могут быть применены к российским судам и самолетам, которым запретят доступ в воды и воздушное пространство Новой Зеландии.
Законопроект также позволяет вводить санкции против других государств, причастных, по мнению его авторов, к "незаконным действиям" России, таких как Белоруссия.
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Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Уборка озимой пшеницы на поле - РИА Новости, 1920, 07.03.2022
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Санкции в отношении РоссииПризнание ДНР и ЛНР в РоссииВ миреВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссияВооруженные силы РФ
 
 
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