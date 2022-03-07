https://ria.ru/20220307/sanktsii-1777006529.html

Новая Зеландия ввела санкции против Путина, Мишустина, Лаврова и Шойгу

Новая Зеландия ввела санкции против Путина, Мишустина, Лаврова и Шойгу - РИА Новости, 07.03.2022

Новая Зеландия ввела санкции против Путина, Мишустина, Лаврова и Шойгу

Новая Зеландия вводит санкции против российского президента Владимира Путина, премьер-министра Михаила Мишустина, министра иностранных дел Сергея Лаврова и... РИА Новости, 07.03.2022

2022-03-07T09:58

2022-03-07T09:58

2022-03-07T10:30

санкции в отношении россии

признание днр и лнр в россии

в мире

владимир путин

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

вооруженные силы рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/91435/30/914353002_0:137:2000:1262_1920x0_80_0_0_e2c4e437de52fa1ea20eced6fb0f6291.jpg

МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Новая Зеландия вводит санкции против российского президента Владимира Путина, премьер-министра Михаила Мишустина, министра иностранных дел Сергея Лаврова и главы минобороны Сергея Шойгу.В заявлении новозеландского МИД говорится, что речь идет о введении запрета на въезд в страну для лиц, связанных со спецоперацией на Украине. Всего в опубликованном списке значатся около 100 человек.Новозеландский премьер-министр Джасинда Ардерн на заседании правительства в понедельник подтвердила, что Новая Зеландия намерена расширять санкции против России, сообщает издание New Zealand Herald. Как ожидается, соответствующий законопроект будет рассмотрен в парламенте страны на этой неделе. В случае его одобрения власти получат возможность замораживания счетов физических лиц, компаний и организаций, которых они посчитают причастными к обострению ситуации на Украине.По словам премьера, санкции могут быть применены к российским судам и самолетам, которым запретят доступ в воды и воздушное пространство Новой Зеландии.Законопроект также позволяет вводить санкции против других государств, причастных, по мнению его авторов, к "незаконным действиям" России, таких как Белоруссия.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220307/venesuela-1776994108.html

https://ria.ru/20220307/udobreniya-1776898303.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

санкции в отношении россии, признание днр и лнр в россии, в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф