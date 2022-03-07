https://ria.ru/20220307/sanktsii-1776921580.html

Британия готовится ободрать российских олигархов как липку

Британия готовится ободрать российских олигархов как липку - РИА Новости, 07.03.2022

Британия готовится ободрать российских олигархов как липку

В XVI веке английские корсары получали королевский патент из рук Елизаветы Первой. По волеизъявлению Ее Величества они захватывали корабли испанцев и... РИА Новости, 07.03.2022

2022-03-07T08:00

2022-03-07T08:00

2022-03-07T08:04

авторы

санкции в отношении россии

евросоюз

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772163359_0:0:2818:1586_1920x0_80_0_0_0377c83396ed9225e189703bbd98b51e.jpg

В XVI веке английские корсары получали королевский патент из рук Елизаветы Первой. По волеизъявлению Ее Величества они захватывали корабли испанцев и португальцев, отбирая у них золото и серебро, награбленное в Америке. Сегодня в Лондоне опять пиратские настроения. В планах британских министров — отобрать английское имущество попавших под санкции российских бизнесменов. Согласие нынешнего монарха, Елизаветы Второй, сегодня не требуется, она автоматически подписывает любой принятый парламентом закон.Министр жилищно-коммунального хозяйства Майкл Гоув поручил сотрудникам своего ведомства разработать план по национализации принадлежащих состоятельным россиянам английских поместий и особняков. Отобранную жилплощадь благородные члены британского кабинета собираются использовать для размещения беженцев с Украины. Дома у олигархов, как правило, весьма внушительные, так что из них вполне могут получиться комфортабельные общежития. Следуя этой же логике, содержать беженцев можно также за счет других "отжатых" активов.О том, сколько беженцев готово разместить в Лондоне и его окрестностях британское правительство, информации нет. Следует напомнить, что до сих пор в Соединенном Королевстве отчаянно сопротивлялись каким бы то ни было мигрантам, даже тем, кто бежал от войн, устроенных при живейшем участии Великобритании. Несчастные беженцы из Ирака, Афганистана, Ливии и Сирии с колоссальным риском для жизни вынуждены сегодня нелегально пересекать Ла-Манш. Еще один добродетельный член британского кабинета, министр внутренних дел Прити Патель, собиралась отлавливать нелегалов в море с помощью специальных сетей и пыталась привлечь боевые корабли, чтобы отгонять переполненные надувные лодки обратно к французскому берегу.Даже если отношение к беглецам с Украины будет более гуманным, то не факт, что кому-то из них достанется койко-место в захваченных особняках. Пока остается без ответа вопрос, на каком основании можно изымать эти дома. Одних только санкций недостаточно. С 2018 года в Англии действует закон, позволяющий конфисковывать активы, если их владелец не может доказать легальность потраченных на них денег (богатство необъяснимого происхождения). Но эффективность этой меры до сих пор была крайне низкой — за все время ее существования было возбуждено всего девять требований о конфискации, причем некоторые из них с треском провалились в судах. По одному из проигранных дел британскому правительству пришлось выплатить ответчику и его адвокатам полтора миллиона фунтов стерлингов.Министр юстиции Доминик Рааб предлагает лишить предполагаемых жертв экспроприации возможности с комфортом защищать себя в английских судах, и тогда их можно будет обдирать здесь как липку. Рааб заявил, что "очень скоро" британский кабинет сделает так, что об услугах лучших английских адвокатов состоятельным россиянам останется только мечтать: "Это злоупотребление нашей правовой системой, и я собираюсь внести предложения, как этому можно противодействовать".Доминик Рааб по образованию юрист, и ему должна быть очевидна абсурдность идеи, что кто-то может в принципе не иметь права выбирать себе судебную защиту. Но динамика событий такова, что сегодня каждый амбициозный британский министр спешит урвать свои дивиденды, пока российская тема затмила местный политический коллапс. Рааб проштрафился при бегстве союзников из Афганистана — занимая в тот момент пост министра иностранных дел, он отдыхал в шезлонге на Крите, когда его ведомство в панике проваливало эвакуацию сотрудничавших с оккупационными силами афганцев. Еще больше антироссийского рвения у сменщицы Рааба — нынешней главы Форин-офиса Лиз Трасс. Оба они претендуют на кресло премьер-министра Джонсона, если оно в итоге освободится.Заморозка активов — сегодня самый острый санкционный меч у Лондона в руках. Им уже начали действовать. Одним из первых пострадал российский миллиардер Алишер Усманов: у него "заморозили" особняк Бичвуд-Хаус с прилегающей территорией в лондонском районе Хайгейт, его оценивают сейчас в 65 миллионов фунтов стерлингов, и поместье Саттон-Плейс в графстве Суррей. По лезвию бритвы ходят обитающие в Англии основатели Альфа-банка Петр Авен и Михаил Фридман. Оба уже находятся под санкциями Евросоюза и были вынуждены покинуть совет директоров своей инвестиционной группы LetterOne со штаб-квартирой в Лондоне, где им принадлежало чуть менее половины акций. Теперь их пакет заморожен, они не могут его ни продать, ни получать дивиденды. Авен также покинул престижный пост попечителя Королевской академии художеств в Лондоне.Пока еще не попавший под санкции Роман Абрамович спешит избавиться от своего самого ценного лондонского актива — футбольного клуба "Челси". Желает получить за него три миллиарда фунтов стерлингов. Потенциальный покупатель, швейцарский миллиардер Ханс-Йорг Висс, ведет себя как стервятник. Ему кажется, что сейчас "синих" (историческое прозвище футболистов Челси) можно купить намного дешевле, снизив ценник до 2,2 миллиарда фунтов. Поскольку Абрамович собрался передать вырученные от продажи клуба деньги в некий политкорректный фонд по оказанию помощи пострадавшим из-за событий на Украине, то получается, что коварный швейцарец готов равнодушно лишить нуждающихся в поддержке людей почти миллиарда долларов США. В Лондоне его за это не осуждают, зато в британском парламенте зарятся на другие активы Абрамовича. Миллиардера хотят лишить права распоряжаться особняком на престижной Кенсингтон Палас Гарденс стоимостью 150 миллионов фунтов стерлингов и пентхаусом на берегу Темзы, оцененным в 22 миллиона фунтов. Вообще, в Лондоне есть кого, где и за что с выгодой пощипать. По некоторым оценкам, богатые россияне совокупно вложили в лондонскую недвижимость около двух миллиардов долларов США — и это далеко не "последние деньги". Национальное криминальное агентство уже посоветовало владельцам частных английских школ повнимательнее отнестись к тому, чьи там учатся дети и на какие средства.Шухер среди обосновавшихся в Англии обладателей больших капиталов начался большой. Михаил Фридман срочно "запросил мира". Он отправил сотрудникам своей компании письмо, которое почему-то было тут же полностью процитировано влиятельной английской газетой Financial Times. Обращаясь к подчиненным, как будто что-то сегодня зависит от них, олигарх призывал положить конец кровопролитию: "Я убежден в том, что война никогда не может быть решением". Утечка в прессу была явно санкционированной — это слово сегодня звучит как каламбур. Вскоре все в той же Financial Times появилось интервью Фридмана, в котором он говорит, что его миротворческое послание никак не связано с политикой и вообще он боится открыто критиковать российского президента, потому что это может "иметь очевидные последствия" для его активов в России. Фридмана и его старого делового партнера Авена английские журналисты сострадательно называют "олигархами, зажатыми между Путиным и Западом". "Кажется, что наши попытки построить бизнес за пределами России были бесполезными, потому что мы все равно оттуда", — безжалостно цитирует расстроенного миллиардера газета.Опыт по части блокирования доступа к принадлежащим другим странам средствам у Соединенного Королевства большой — не так давно Банк Англии решил не отдавать Венесуэле золото на сумму в один миллиард долларов США, объяснив это тем, что британское правительство не признает Николаса Мадуро президентом. В Лондоне не спешат размораживать 12 миллиардов долларов покойного ливийского лидера Муаммара Каддафи, свергнутого и уничтоженного при участии британских военных и разведки.Первые звоночки, предвещавшие атаку на вывезенные из России капиталы, на глазах перерастают в колокольный звон. Не зря Владимир Путин предупреждал, что лучше заранее, не дожидаясь проблем, вернуть спрятанные за рубежом активы домой: "Замучаетесь пыль глотать, бегая по судам, чтобы их разблокировать!"

https://ria.ru/20220303/yakhty-1776348568.html

https://ria.ru/20220303/sanktsii-1776280360.html

https://ria.ru/20220301/sanktsii-1775902899.html

https://ria.ru/20220228/zapret-1775620404.html

https://ria.ru/20220303/sanktsii-1776377280.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Александр Хабаров https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1c/1761150793_97:0:865:768_100x100_80_0_0_b57e5c3b14b3e1ca1b95c7e9f9a30109.jpg

Александр Хабаров https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1c/1761150793_97:0:865:768_100x100_80_0_0_b57e5c3b14b3e1ca1b95c7e9f9a30109.jpg

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александр Хабаров https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1c/1761150793_97:0:865:768_100x100_80_0_0_b57e5c3b14b3e1ca1b95c7e9f9a30109.jpg

авторы, санкции в отношении россии, евросоюз, в мире