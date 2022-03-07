https://ria.ru/20220307/samolet-1777085309.html

США обсуждают компенсацию странам, которые поделятся самолетами с Украиной

США обсуждают компенсацию странам, которые поделятся самолетами с Украиной - РИА Новости, 07.03.2022

США обсуждают компенсацию странам, которые поделятся самолетами с Украиной

Власти США рассматривают различные варианты компенсации странам, которые решат поделиться военной авиацией с Украиной, но решений еще не принято, сообщил... РИА Новости, 07.03.2022

2022-03-07T21:21

2022-03-07T21:21

2022-03-07T21:21

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

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украина

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ВАШИНГТОН, 7 мар - РИА Новости. Власти США рассматривают различные варианты компенсации странам, которые решат поделиться военной авиацией с Украиной, но решений еще не принято, сообщил представитель Пентагона."Я просто скажу вам, что администрация обсуждает, какие варианты есть для потенциальной компенсации странам, таким как Польша, которые хотят предоставить истребители МиГ-29 господину Зеленскому. Никаких решений мы не приняли, и потому это как запрягать телегу впереди лошади", - сказал он на брифинге для журналистов.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220307/berbok-1777079801.html

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, сша, украина