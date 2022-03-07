https://ria.ru/20220307/rusal-1777021330.html

"Эн+ Груп" пересматривает стратегию в отношении "Русала"

"Эн+ Груп" пересматривает стратегию в отношении "Русала" - РИА Новости, 07.03.2022

"Эн+ Груп" пересматривает стратегию в отношении "Русала"

"Эн+ Груп" рассматривает план выделения международного бизнеса алюминиевого производителя "Русала", сообщила компания в своем релизе. РИА Новости, 07.03.2022

2022-03-07T12:09

2022-03-07T12:09

2022-03-07T12:09

экономика

олег дерипаска

русал

en+ group

россия

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. "Эн+ Груп" рассматривает план выделения международного бизнеса алюминиевого производителя "Русала", сообщила компания в своем релизе.Компания подчеркивает в релизе, что стратегический пересмотр находится на предварительной стадии и любой дальнейший план действий будет рассматриваться и обсуждаться с соответствующими регуляторами и ключевыми акционерами."Эн+ Груп" (En+ Group) - вертикально интегрированный производитель алюминия и электроэнергии, основанный бизнесменом Олегом Дерипаской. Компания объединяет электрогенерирующие активы установленной мощностью 19,6 ГВт (включая 15,1 ГВт гидроэнергетических активов) и алюминиевые производства годовой мощностью 3,9 миллиона тонн (через контрольную долю в ОК "Русал").

https://ria.ru/20220303/krizis-1776271202.html

россия

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, олег дерипаска, русал, en+ group, россия