"Эн+ Груп" пересматривает стратегию в отношении "Русала"
"Эн+ Груп" рассматривает возможность выделения международного бизнеса "Русала"
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПроизводство алюминия на предприятиях компании РУСАЛ
Производство алюминия на предприятиях компании РУСАЛ. Архивное фото
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. "Эн+ Груп" рассматривает план выделения международного бизнеса алюминиевого производителя "Русала", сообщила компания в своем релизе.
"Группа подтверждает, что в настоящее время пересматривает свою стратегию в отношении "Русала". Рассматриваемые варианты включают возможность выделения международного бизнеса "Русала", - говорится в сообщении.
Компания подчеркивает в релизе, что стратегический пересмотр находится на предварительной стадии и любой дальнейший план действий будет рассматриваться и обсуждаться с соответствующими регуляторами и ключевыми акционерами.
"Эн+ Груп" (En+ Group) - вертикально интегрированный производитель алюминия и электроэнергии, основанный бизнесменом Олегом Дерипаской. Компания объединяет электрогенерирующие активы установленной мощностью 19,6 ГВт (включая 15,1 ГВт гидроэнергетических активов) и алюминиевые производства годовой мощностью 3,9 миллиона тонн (через контрольную долю в ОК "Русал").