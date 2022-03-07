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"Эн+ Груп" пересматривает стратегию в отношении "Русала"
"Эн+ Груп" пересматривает стратегию в отношении "Русала" - РИА Новости, 07.03.2022
"Эн+ Груп" пересматривает стратегию в отношении "Русала"
"Эн+ Груп" рассматривает план выделения международного бизнеса алюминиевого производителя "Русала", сообщила компания в своем релизе. РИА Новости, 07.03.2022
2022-03-07T12:09
2022-03-07T12:09
экономика
олег дерипаска
русал
en+ group
россия
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. "Эн+ Груп" рассматривает план выделения международного бизнеса алюминиевого производителя "Русала", сообщила компания в своем релизе.Компания подчеркивает в релизе, что стратегический пересмотр находится на предварительной стадии и любой дальнейший план действий будет рассматриваться и обсуждаться с соответствующими регуляторами и ключевыми акционерами."Эн+ Груп" (En+ Group) - вертикально интегрированный производитель алюминия и электроэнергии, основанный бизнесменом Олегом Дерипаской. Компания объединяет электрогенерирующие активы установленной мощностью 19,6 ГВт (включая 15,1 ГВт гидроэнергетических активов) и алюминиевые производства годовой мощностью 3,9 миллиона тонн (через контрольную долю в ОК "Русал").
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экономика, олег дерипаска, русал, en+ group, россия
12:09 07.03.2022
 
"Эн+ Груп" пересматривает стратегию в отношении "Русала"

"Эн+ Груп" рассматривает возможность выделения международного бизнеса "Русала"

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПроизводство алюминия на предприятиях компании РУСАЛ
Производство алюминия на предприятиях компании РУСАЛ - РИА Новости, 1920, 07.03.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Производство алюминия на предприятиях компании РУСАЛ. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. "Эн+ Груп" рассматривает план выделения международного бизнеса алюминиевого производителя "Русала", сообщила компания в своем релизе.
"Группа подтверждает, что в настоящее время пересматривает свою стратегию в отношении "Русала". Рассматриваемые варианты включают возможность выделения международного бизнеса "Русала", - говорится в сообщении.
Компания подчеркивает в релизе, что стратегический пересмотр находится на предварительной стадии и любой дальнейший план действий будет рассматриваться и обсуждаться с соответствующими регуляторами и ключевыми акционерами.
"Эн+ Груп" (En+ Group) - вертикально интегрированный производитель алюминия и электроэнергии, основанный бизнесменом Олегом Дерипаской. Компания объединяет электрогенерирующие активы установленной мощностью 19,6 ГВт (включая 15,1 ГВт гидроэнергетических активов) и алюминиевые производства годовой мощностью 3,9 миллиона тонн (через контрольную долю в ОК "Русал").
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