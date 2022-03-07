https://ria.ru/20220307/rubl-1776984497.html
Аналитик не ждет кардинального ослабления рубля в 2022 году
Аналитик не ждет кардинального ослабления рубля в 2022 году - РИА Новости, 07.03.2022
Аналитик не ждет кардинального ослабления рубля в 2022 году
Пока геополитическая ситуация остается напряженной, укрепление рубля представляется маловероятным, однако есть факторы, которые помогут замедлить его падение,... РИА Новости, 07.03.2022
2022-03-07T01:16
2022-03-07T01:16
2022-03-07T01:16
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
россия
рубль
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МОСКВА, 7 мар – РИА Новости. Пока геополитическая ситуация остается напряженной, укрепление рубля представляется маловероятным, однако есть факторы, которые помогут замедлить его падение, рассказала агентству "Прайм" профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Финогенова.На руку рублю сейчас играет продолжающийся рост мировых цен на энергоносители, что способствует росту валютной выручки российских компаний-экспортеров в этой сфере. Кроме того, 80% этой выручки экспортеры обязаны продавать, что также сдерживает курс рубля, отмечает эксперт. Дополнительный спрос на рубли будет обеспечиваться ещё тем, что в России наступает период уплаты в бюджет налога на прибыль за 2021 год, добавила она.В целом же поддержка российской экономике сейчас будет оказываться из доступных регулятору резервов Банка России, а также из средств ФНБ, отметила Финогенова.
https://ria.ru/20220304/evro-1776490784.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, рубль
Аналитик не ждет кардинального ослабления рубля в 2022 году
Аналитик Финогенова заявила, что высокие цены на энергоносители замедлят падение рубля