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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20220307/rubl-1776984497.html
Аналитик не ждет кардинального ослабления рубля в 2022 году
Аналитик не ждет кардинального ослабления рубля в 2022 году - РИА Новости, 07.03.2022
Аналитик не ждет кардинального ослабления рубля в 2022 году
Пока геополитическая ситуация остается напряженной, укрепление рубля представляется маловероятным, однако есть факторы, которые помогут замедлить его падение,... РИА Новости, 07.03.2022
2022-03-07T01:16
2022-03-07T01:16
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
россия
рубль
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МОСКВА, 7 мар – РИА Новости. Пока геополитическая ситуация остается напряженной, укрепление рубля представляется маловероятным, однако есть факторы, которые помогут замедлить его падение, рассказала агентству "Прайм" профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Финогенова.На руку рублю сейчас играет продолжающийся рост мировых цен на энергоносители, что способствует росту валютной выручки российских компаний-экспортеров в этой сфере. Кроме того, 80% этой выручки экспортеры обязаны продавать, что также сдерживает курс рубля, отмечает эксперт. Дополнительный спрос на рубли будет обеспечиваться ещё тем, что в России наступает период уплаты в бюджет налога на прибыль за 2021 год, добавила она.В целом же поддержка российской экономике сейчас будет оказываться из доступных регулятору резервов Банка России, а также из средств ФНБ, отметила Финогенова.
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Алексей Калабанов
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экономика, россия, рубль
01:16 07.03.2022
 
Аналитик не ждет кардинального ослабления рубля в 2022 году

Аналитик Финогенова заявила, что высокие цены на энергоносители замедлят падение рубля

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкМонеты номиналом 1 рубль и 5 рублей
Монеты номиналом 1 рубль и 5 рублей - РИА Новости, 1920, 07.03.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Монеты номиналом 1 рубль и 5 рублей
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МОСКВА, 7 мар – РИА Новости. Пока геополитическая ситуация остается напряженной, укрепление рубля представляется маловероятным, однако есть факторы, которые помогут замедлить его падение, рассказала агентству "Прайм" профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Финогенова.
На руку рублю сейчас играет продолжающийся рост мировых цен на энергоносители, что способствует росту валютной выручки российских компаний-экспортеров в этой сфере. Кроме того, 80% этой выручки экспортеры обязаны продавать, что также сдерживает курс рубля, отмечает эксперт. Дополнительный спрос на рубли будет обеспечиваться ещё тем, что в России наступает период уплаты в бюджет налога на прибыль за 2021 год, добавила она.
Электронное табло со знаком евро - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
4 марта, 13:49Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Официальный курс евро с 5 марта упал на 7,48 рубля
В целом же поддержка российской экономике сейчас будет оказываться из доступных регулятору резервов Банка России, а также из средств ФНБ, отметила Финогенова.
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаРоссияРубль
 
 
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