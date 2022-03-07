https://ria.ru/20220307/rubl-1776984497.html

Аналитик не ждет кардинального ослабления рубля в 2022 году

Аналитик не ждет кардинального ослабления рубля в 2022 году - РИА Новости, 07.03.2022

Аналитик не ждет кардинального ослабления рубля в 2022 году

Пока геополитическая ситуация остается напряженной, укрепление рубля представляется маловероятным, однако есть факторы, которые помогут замедлить его падение,... РИА Новости, 07.03.2022

2022-03-07T01:16

2022-03-07T01:16

2022-03-07T01:16

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

россия

рубль

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МОСКВА, 7 мар – РИА Новости. Пока геополитическая ситуация остается напряженной, укрепление рубля представляется маловероятным, однако есть факторы, которые помогут замедлить его падение, рассказала агентству "Прайм" профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Финогенова.На руку рублю сейчас играет продолжающийся рост мировых цен на энергоносители, что способствует росту валютной выручки российских компаний-экспортеров в этой сфере. Кроме того, 80% этой выручки экспортеры обязаны продавать, что также сдерживает курс рубля, отмечает эксперт. Дополнительный спрос на рубли будет обеспечиваться ещё тем, что в России наступает период уплаты в бюджет налога на прибыль за 2021 год, добавила она.В целом же поддержка российской экономике сейчас будет оказываться из доступных регулятору резервов Банка России, а также из средств ФНБ, отметила Финогенова.

https://ria.ru/20220304/evro-1776490784.html

россия

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2022

Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

экономика, россия, рубль