https://ria.ru/20220307/rkhbz-1777053124.html

На Украине сформировалась сеть из биологических лабораторий, заявили в РХБЗ

На Украине сформировалась сеть из биологических лабораторий, заявили в РХБЗ - РИА Новости, 07.03.2022

На Украине сформировалась сеть из биологических лабораторий, заявили в РХБЗ

Российские военные обнаружили на Украине 30 биолабораторий по производству, возможно, биооружия, сообщил начальник радиационной, химической и биологической... РИА Новости, 07.03.2022

2022-03-07T16:38

2022-03-07T16:38

2022-03-07T17:27

обострение ситуации в днр и лнр

безопасность

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Российские военные обнаружили на Украине 30 биолабораторий по производству, возможно, биооружия, сообщил начальник радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил Игорь Кириллов."Минобороны России неоднократно обращало внимание на военно-биологические программы, которые реализуются Пентагоном на постсоветском пространстве. В том числе на территории Украины сформировалась сеть, которая включает более 30 биологических лабораторий, которые можно разделить на научно-исследовательские и санитарно-эпидемиологические", — сказал он.По его словам, заказчиком работ является Управление министерства обороны США по снижению военной угрозы, а в реализации проектов участвует аффилированная с военным ведомством компания, в первую очередь Black and Veatch. Указывается, что работы ведутся по трем основным направлениям. В первую очередь это мониторинг биологической обстановки, как заявляет Пентагон, в предполагаемых районах размещения воинских контингентов государств блока НАТО. Второе – сбор и вывоз в США штаммов опасных микроорганизмов. Третье направление – научно-исследовательские работы по изучению потенциальных агентов биологического оружия, специфичных для данного региона, которые имеют природные очаги и способны передаваться человеку, отметил он.Кириллов привёл такой пример: с 2021 года Пентагоном выполняется проект "Диагностика, наблюдение и предотвращение зоонозных заболеваний в вооруженных силах Украины" с объемом финансирования 11,8 миллиона долларов, в 2020-2021 годах Министерство обороны Германии проводило на Украине изучение возбудителей Конго-Крымской геморрагической лихорадки, лептоспироза, менингита, хантавирусов в рамках реализации украино-германской инициативы по обеспечению биологической безопасности на внешних границах Евросоюза. Под предлогом испытаний средств лечения и профилактики коронавирусной инфекции из Украины в НИИ имени Уолтера Рида Сухопутных войск США вывезено несколько тысяч образцов сыворотки больных, в первую очередь относящихся к славянскому этносу, добавил он.Кириллов также заявил, что Минздрав Украины поставил задачу с 24 февраля полностью уничтожить биоагенты, находящиеся в лабораториях, в стране идет экстренное сворачивание биологических программ."Проанализированные документы подтверждают, что Министерство здравоохранения Украины поставило задачу с 24 февраля полностью уничтожить биоагенты, находящиеся в лабораториях", — сказал он.Кириллов добавил, что управление начальника войск РХБ защиты ВС РФ постоянно анализирует биологическую обстановку на территории Украины. По данным российских военных, происходит экстренное сворачивание биологических программ."При этом анализ инструкции должностным лицам лабораторий свидетельствует о том, что порядок ликвидации коллекций направлен на их безвозвратное уничтожение", — отметил он.Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По словам Путина, необходимо также провести денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке российской армии развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, есть потери с обеих сторон.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220307/zabolevaniya-1777054038.html

https://ria.ru/20220307/biolaboratorii-1777057911.html

https://ria.ru/20220306/ukraina-1776852842.html

украина

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

безопасность, космос - риа наука, украина, вооруженные силы рф, войска рхбз, признание днр и лнр в россии