https://ria.ru/20220307/rets-1777075587.html
РЭЦ представил на выставке Middle East Energy 2022 в Дубае 9 компаний
РЭЦ представил на выставке Middle East Energy 2022 в Дубае 9 компаний - РИА Новости, 07.03.2022
РЭЦ представил на выставке Middle East Energy 2022 в Дубае 9 компаний
Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) представил на открывшейся международной выставке в области энергетики, электротехники и электроники MiddleEast... РИА Новости, 07.03.2022
2022-03-07T19:50
2022-03-07T19:50
2022-03-07T19:50
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) представил на открывшейся международной выставке в области энергетики, электротехники и электроники MiddleEast Energy 2022 в Дубае 9 компаний, сообщает центр."Участники продемонстрируют новейшие разработки в энергетической области: передовые решения в сфере обеспечения надёжной и эффективной работы релейной защиты и автоматики, энергосберегающие решения для промышленных компаний, производство системы мониторинга и управления аварийными процессами, проектирование и производство высоковольтного оборудования для сетей напряжения, создание современных электростанций", - сообщил РЭЦ.Там добавляют, что выставка вот уже 45 лет является ведущим событием мировой энергетики, на котором собираются экспоненты и посетители со всего мира. Она объединяет производителей и поставщиков энергии для демонстрации новых технологий и инновационных решений, охватывающих всю цепочку создания стоимости в энергетике.РЭЦ традиционно организует для экспортеров целевые переговоры с потенциальными покупателями, и в этом году таких переговоров запланировано свыше 150.Так, в формате MatchMaking уже в первый день выставки проведено свыше 40 продуктивных бизнес-встреч. Особую заинтересованность проявили байеры из ОАЭ, Саудовской Аравии, Омана.Деловую программу мероприятия 7 марта открыли генеральный консул РФ в Дубае и Северных Эмиратах (ОАЭ) Олег Фомин, торговый представитель РФ в ОАЭ Андрей Терехин и руководитель представительства РЭЦ в ОАЭ Сергей Муслимов.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, саудовская аравия, оман, олег фомин, технологии, экономика
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) представил на открывшейся международной выставке в области энергетики, электротехники и электроники MiddleEast Energy 2022 в Дубае 9 компаний, сообщает центр.
"Участники продемонстрируют новейшие разработки в энергетической области: передовые решения в сфере обеспечения надёжной и эффективной работы релейной защиты и автоматики, энергосберегающие решения для промышленных компаний, производство системы мониторинга и управления аварийными процессами, проектирование и производство высоковольтного оборудования для сетей напряжения, создание современных электростанций", - сообщил РЭЦ.
Там добавляют, что выставка вот уже 45 лет является ведущим событием мировой энергетики, на котором собираются экспоненты и посетители со всего мира. Она объединяет производителей и поставщиков энергии для демонстрации новых технологий и инновационных решений, охватывающих всю цепочку создания стоимости в энергетике.
РЭЦ традиционно организует для экспортеров целевые переговоры с потенциальными покупателями, и в этом году таких переговоров запланировано свыше 150.
Так, в формате MatchMaking уже в первый день выставки проведено свыше 40 продуктивных бизнес-встреч. Особую заинтересованность проявили байеры из ОАЭ
, Саудовской Аравии
, Омана
.
Деловую программу мероприятия 7 марта открыли генеральный консул РФ
в Дубае
и Северных Эмиратах (ОАЭ) Олег Фомин
, торговый представитель РФ в ОАЭ Андрей Терехин и руководитель представительства РЭЦ в ОАЭ Сергей Муслимов.