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СМИ: разрыв связей с Россией ударит по Франции
СМИ: разрыв связей с Россией ударит по Франции - РИА Новости, 07.03.2022
СМИ: разрыв связей с Россией ударит по Франции
Разрыв связей с Россией обернется серьезными последствиями для Франции. К такому выводу пришло издание France Info. РИА Новости, 07.03.2022
2022-03-07T04:12
2022-03-07T04:12
россия
франция
украина
донбасс
в мире
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Разрыв связей с Россией обернется серьезными последствиями для Франции. К такому выводу пришло издание France Info.Франция зависит от поставок стратегически важного российского сырья, к примеру, цветных металлов, используемых в авиационной и автомобильной сферах.Основную часть российского экспорта во Францию в последние годы составляли железная руда и цветные металлы, такие как алюминий. Среди металлов также палладий (используемый для производства нейтрализаторов для автомобилей), титан (для авиационной промышленности), никель, кобальт (батареи, ветряные турбины), вольфрам (электроника), платина и медь.Несмотря на то что Франция сократила свою зависимость от ископаемых источников энергии, российский уголь по-прежнему остается для нее "лакомым куском", замечает France info. В 2020 году около 30% импортируемого в страну угля поступало из России.Ранее египетское издание Noonpost заявило, что новые антироссийские санкции, введенные Западом, не достигнут своей цели. Экономист одного из крупнейших в мире инвестиционных банков Goldman Sachs Клеменс Грейф, в свою очередь, заявил, что Россия за шесть-девять месяцев успешно преодолеет ситуацию, сложившуюся из-за западных санкций.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке российских военных развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал ранее Путин.В ответ западные страны объявили о новом витке санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал санкции весьма серьезными, по его словам, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие российским интересам.
https://ria.ru/20220306/sanktsii-1776872413.html
россия
франция
украина
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россия, франция, украина, донбасс, в мире
04:12 07.03.2022
 
СМИ: разрыв связей с Россией ударит по Франции

France Info: Франция зависит от поставок стратегически важного российского сырья

© Pixabay / PexelsПариж, Франция
Париж, Франция - РИА Новости, 1920, 07.03.2022
© Pixabay / Pexels
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Разрыв связей с Россией обернется серьезными последствиями для Франции. К такому выводу пришло издание France Info.
Франция зависит от поставок стратегически важного российского сырья, к примеру, цветных металлов, используемых в авиационной и автомобильной сферах.
Основную часть российского экспорта во Францию в последние годы составляли железная руда и цветные металлы, такие как алюминий. Среди металлов также палладий (используемый для производства нейтрализаторов для автомобилей), титан (для авиационной промышленности), никель, кобальт (батареи, ветряные турбины), вольфрам (электроника), платина и медь.
Несмотря на то что Франция сократила свою зависимость от ископаемых источников энергии, российский уголь по-прежнему остается для нее "лакомым куском", замечает France info. В 2020 году около 30% импортируемого в страну угля поступало из России.
Ранее египетское издание Noonpost заявило, что новые антироссийские санкции, введенные Западом, не достигнут своей цели. Экономист одного из крупнейших в мире инвестиционных банков Goldman Sachs Клеменс Грейф, в свою очередь, заявил, что Россия за шесть-девять месяцев успешно преодолеет ситуацию, сложившуюся из-за западных санкций.
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Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке российских военных развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал ранее Путин.
В ответ западные страны объявили о новом витке санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал санкции весьма серьезными, по его словам, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие российским интересам.
 
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